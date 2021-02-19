Российские деревни умирают на фоне цветущих столиц

Жизнь в российской деревне, дальних сёлах и малых посёлках еле теплится, но чиновники предпочитают обходить эту тему молчанием в своих победных реляциях о развитии и доходе в крупных городах.

Пока мэры городов-миллионников отчитываются о создании комфортных городских пространств для жизни, власти понятия не имеют о том, как живётся в деревнях и небольших городках.

На сегодняшний день наибольший приток мигрантов — как внутренних, так и зарубежных — предсказуемо зафиксирован в Москве и Санкт-Петербурге.

Как пишут авторы телеграм-канала "Мэйдэй", в столицах постоянно растёт пул мероприятий, направленных на совершенствование экосистемы и доступность транспортной инфраструктуры, увеличивается количество интересных предложений на рынке труда.

По факту чаще всего такие новшества касаются людей творческих профессий, которые за пределами мегаполисов не востребованы. А что творится в местах с населением меньше тысячи человек, никто не в курсе и не рвётся выяснять.

В свою очередь, о низком уровне жизни в таких посёлках и деревнях информации практически нет, и складывается ощущение, что и там всё нормально.

Но по факту раскрывать особенности существования в условном "замкадье" некому. Журналисты провинциальных стенгазет традиционно освещают "рекорды надоев", а столичные медиахолдинги сельское бытиё попросту не интересует.

А проблема существует — и немалая, поскольку состояние жизни в покосившихся деревушках и депрессивных моногородах становится всё более удручающим: отток трудоспособного населения в крупные агломерации провоцирует стагнацию.

Плюс закрытие градообразующих предприятий ставит под удар само существование отдельных населённых пунктов. Но работать с этими проблемами давно уже некому, их и прессе освещать-то неинтересно.

Предпринимаемые властями меры, такие как дальневосточный гектар, не смогли существенно повысить экономические показатели в удалённых регионах.

Именно усилия по улучшению социальных условий отдельных категорий населения (в частности, льготное ипотечное кредитование) нередко провоцируют людей на переселение в крупные города за лучшей жизнью.

Очевидно, что назрела острая необходимость стимулирования развития небольших населённых пунктов.

"Если в этом направлении не будут приняты действенные меры, в обозримом будущем в России останется несколько десятков больших городов, между которыми протянется безлюдная лесостепь", — подытожили авторы канала.