Сенаторы хотят вернуть в школы НВП

В Совете Федерации озаботились военной подготовкой подрастающего поколения и предложили вернуть в школы НВП.

Возвращение военруков

Во время совещания "О деятельности органов государственной власти, общественно-государственных и общественных организаций по физической подготовке граждан допризывного и призывного возрастов к военной службе: проблемы и перспективы развития" председатель Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев констатировал:

"Подготовка граждан России к военной службе – приоритетное направление государственной политики".

Сенатор рассказал собравшимся о положении дел в сфере подготовки граждан к военной службе, подчеркнув, что за последние годы была создана прочная нормативно-правовая база для реализации этой задачи. Повышается уровень физической подготовки молодых россиян, в том числе и благодаря трудам региональных центров военно-патриотического воспитания.

"Реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне (ГТО)" и проведение в субъектах РФ оборонно-спортивных лагерей молодёжи, жизнь и быт в которых максимально приближены к армейским условиям, также дают хорошие результаты в физической подготовке молодёжи".

Тем не менее Виктор Бондарев одновременно посетовал и на низкую физическую подготовку допризывной молодёжи, что, по его словам, требует пристального внимания и слаженного взаимодействия как законодателей, так и представителей профильных министерств и ведомств. Участники совещания утвердили проект решения, в котором:

правительству России рекомендуется рассмотреть возможность подготовки федеральной целевой программы системного развития ДОСААФ России до 2025 года;

Министерству спорта России предложено повысить эффективность работы со СМИ для освещения всероссийских мероприятий и акций, направленных на пропаганду физической культуры и массового спорта, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта;

Министерству просвещения России рекомендовано изучить возможность выделения раздела "Начальная военная подготовка" (НВП) из предмета "Основы безопасности жизнедеятельности" (ОБЖ).

Если завтра война

НВП появилась в школах как отдельный предмет в 1930-е годы и была тесно интегрирована с системой ДОСААФ. Старшеклассников обучали:

метать гранаты;

стрелять;

ходить строем;

оказывать первую медицинскую помощь.

Весь учебный процесс завершался поездкой в войсковую часть, где проводились детальная экскурсия, посещение стрельбища и ознакомление с бытом солдат Советской армии.

Бывший главный санитарный врач России, а ныне депутат Государственной думы Геннадий Онищенко полагает, что решение о возрождении НВП в школах необходимо принимать на уровне правительства России, даже несмотря на то, что в стране уже действует программа ГТО:

"Конечно, этого недостаточно. Я считаю, что правила использования средств химзащиты, оказания первой медицинской помощи должны знать и девчонки, и мальчишки".

Несмотря на вполне однозначное предложение вернуть в школы НВП, член комитета Совета Федерации по обороне Таймураз Мамсуров пояснил журналистам, что речь не идёт о возвращении в школы классического курса начальной военной подготовки. Возможно, это заявление сделано в такой форме, чтобы потенциальный противник не догадался.

Если, по мнению парламентариев, назрела необходимость в возвращении НВП в российские школы, стало быть, у молодых людей современной России появится возможность приобщиться к духу советского времени в парадигме "если завтра война", а поколениям 50+ испытать яркое дежавю. Хотя освежить полученные на НВП фундаментальные знания всегда неплохо:

дверь – это конструкция, прикрывающая отверстие в стене, с одной стороны которого есть вход, а с другой – выход;

куст — это совокупность веток, торчащих из одного места.

Советские сны

Навыки оказания первой медицинской помощи, бесспорно, полезны. Юноши и девушки, если их вдруг потянет в сторону армии, всегда могут получить профильное образование и соответствующую подготовку в кадетских корпусах или специализированных классах. В крайнем случае – факультативно или в том же ДОСААФ.

Реанимировать советские традиции – далеко не всегда хорошая идея. В демократической стране, если она является таковой не только декларативно, всё-таки стоило бы предоставлять молодым людям право выбора. Приобщение к военной тематике может иметь совсем не радужные последствия. На это обратил в своё время внимание Пётр Кропоткин:

"Мы увидели, до чего могут дойти люди, даже не глупые и по природе не злые, если они выросли с детства в обожании права военного захвата".

С другой стороны, постепенная реанимация всего советского, включая и взаимоотношения государственной системы и гражданина, выглядит уже вполне последовательной линией правящей политической элиты. Поэтому удивляться смысловым дежавю, похоже, уже нет смысла. Инъекции слабо забытого старого постепенно могут привести к общему знаменателю, о котором устами Остапа Бендера, героя "Золотого телёнка", рассказали Илья Ильф и Евгений Петров:

"Раз вы живёте в советской стране, то и сны у вас должны быть советские!"

В 2010 году президент России Владимир Путин, говоря о судьбе Советского Союза, заметил:

"Кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца. А у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, нет головы".

В прежнем виде, конечно, вряд ли получится восстановить советскую империю. Уже подросли поколения граждан, сознание которых не замутнено одержимой идеей мировой революции и лекциями по истории КПСС. Именно они в конечном счёте и определят судьбу России.

Тем не менее эксплуатация правящей политической элитой страны этой духоподъёмной идеи продолжается. Возрождение НВП как одной из составляющих обречённости на войну и образа цитадели, на которую перманентно покушаются внешние силы и внутренняя оппозиция, станет системным элементом нового советского пазла.

С другой стороны, тому, у кого нет головы, как заметил президент России, намного проще смотреть те самые советские сны. Этот тезис развил Ярослав Гашек в своём романе "Похождения бравого солдата Швейка":

"Не всем же быть умными. В виде исключения должны быть также и глупые, потому что если бы все были умными, то на свете было бы столько ума, что от этого каждый второй человек стал бы совершеннейшим идиотом".