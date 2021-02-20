Дюймовочка: покорная девочка выходит в большую жизнь

Сказка "Дюймовочка": очень много у этой девушки было возможностей выбора, да выбор-то был не тот. Маменькин сынок жабёнок, слишком беспечный жук, слепой крот… Психологический разбор этой истории ведет вместе с "Правдой.Ру" психолог Светлана Шарко.

Маргарита Кичерова: Давайте с самого начала. Сказка начинается со слов: "Одна женщина захотела ребенка". Эта фраза может быть ключевой в формировании Дюймовочки?

— Эта фраза очень важна. Во всей сказке нет ничего про отца, то есть ребенок получился как-то волшебным способом. Появление на свет — дело сложное, и многое Дюймовочкам дается с большим трудом. Матери часто относятся к ним с огромной любовью, ребенок жил в цветочке, но при этом ее назвали как-то странно — Дюймовочка.

— Да. Крошечка, малышка.

— Так о ней заботилась, но чудеснейшим образом вдруг положила ее на открытое окно. Это и формирует малышку, которая живет в кукольном мирке, зависима, вокруг нее нет никакой действительности, и она мила, прекрасна, легко приспосабливается к другим. Ведомая натура.

— Удобная малышка.

— Хотя, конечно, она внутренне склонна к душевным скитаниям всяким.

— Как и в сказке она скиталась, аллегория.

— Мама удобная, но подлинной заботы нет. Мама родила ее чисто для себя, чтобы вкладывать куда-то любовь.

— Хороший сундучок. А как эти Дюймовочки выглядят в реальной жизни?

— Женщины, одежда которых в немного инфантильном, детском стиле. Сентиментальны, сострадают птичкам, они пассивны по жизни, их уносит то ветром, то течением. Их кто-то может легко умыкнуть, они довольствуются малым.

— Какие особенности выделяют их среди других женщин?

— Им трудно сказать "нет", они готовы легко приспосабливаться к желаниям окружения. Как история с жуком. Они зависимы от чужой щедрости, пытаются заслужить благодарность. Склонны к метаниям: то, что у нее есть, ей не нравится, а чего хочет, она пока не знает. Пока не встретила ласточку, она плыла по течению. К счастью, у нее хватало на это сил.

— Получается, несмотря на хрупкость и послушность, она довольно сильная.

— Пусть она женщина-ребенок, но взрослеющая.

— А на людей какое она впечатление производит?



— Да, с возрастом это удивляет, но с возрастом они очень часто становятся похожими на мышей, которые делают запасы, сражаясь с жизнью.

Повод подрасти

— А кто делает выбор в партнерских отношениях?

— Первый брак — с сыном жабы. Ее просто украла свекровь, и здесь нет никакого выбора. У нее нет отца, она не очень понимает, что за отношения мамы и папы. Жабёнок совсем не ориентирован на нее, просто слушается жабу. Многие Дюймовочки влипают в такие отношения. Стараются терпеть, любить, чтобы он изменился, сражался со свекровью.

— И какой выбор она может сделать?

— Увидеть, что она в болоте, и начать плакать. Начинать как-то просить помощи, искать мотылька.

— Заговорить и попросить о помощи — это уже важно.

— А с помощниками интересные истории бывают. Очень часто она привяжет ремешок на такого мотылька, который может и погибнуть в борьбе.

— И он в итоге улетает. Дюймовочку передают как такую красивую эстафету.

— Ну, после болота она может начать искать себя через мужчин, хотя не склонна к разгульному поведению.

— А жук какую роль играет? Веселый парень, светский человек?

— Жук появился, потому что она хорошенькая. Но тем не менее она не такая, он весь такой тусовщик совершенно заводной.

— Мажористый парень.

— Еще тот жук, ему скучно с ней.

— И он оставляет ее достаточно безжалостно.

— А ей очень горько, она думает: неужели я такая некрасивая, что даже жуку не понравилась.

— А ей важно нравиться.

— Вне сомнения. И она плачет, начиная уже понимать какие-то вещи о жизни.

— Невозможно всем нравиться, и не всем это нужно.

— Тоже такое развитие. И после встречи с жуком начинается некая самостоятельная жизнь. И это хорошая наука: в этом мире не все будут нами восхищаться. Возможно, просто вокруг жуки. И потом наступают холод, голод, зима.

Предать себя ради выживания

— И Дюймовочка попадает в руки мыши.

— А мышь в принципе добрая. Она всю жизнь что-то тащит в дом, знает цену вещам.

— Хозяйственная и достойная уважения.

— От всей души находит Дюймовочке жениха, который при деньгах и статусе. Для мыши он вообще идеальный, хотя и слепой. Главная фраза: "С ним не пропадешь".

— А крот потом считал, подойдет она ему или нет.

— Эти всегда будут взвешивать, с ними жизнь не будет легкой. Это вариант для выживания, а не для счастливой женской жизни. Однако у Дюймовочки же не было образа отца, а воспитывающая одна мать могла быть усталой, задерганной. И "надежный" консервативный жених — образ отца, который наконец дает покой. Как женщину он ее не может оценить, ведь он слеп. Ему нужна тихая и покорная жена.

Она может с ним оставаться хрупким цветочком, но это путь в никуда. Она же любит солнце, пение птиц, красоту, свободу.