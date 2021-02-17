Строевую подготовку посчитали основой безопасности

Одиннадцатиклассник отказался заниматься строевой подготовкой на уроке ОБЖ и нарвался на солдафонскую отповедь преподавателя.

Строем безопаснее

Учащийся красноярской школы № 155 поделился с журналистами местного издания подробностями своего конфликта с преподавателем основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). Школьник рассказал, что он отказался заниматься строевой подготовкой, навыками которой, по замыслу преподавателя, одиннадцатиклассники должны были блеснуть накануне 23 февраля — Дня защитника Отечества.

Как рассказал старшеклассник, вместо заявленной темы урока преподаватель решил по-своему научить молодых граждан России "Родину любить" — устроить строевую муштру. "Бунтарь" и ещё один его сподвижник сочли такой вариант неприемлемым и устроили демарш.

Насколько строевая подготовка важна для безопасности жизнедеятельности российских граждан — большой вопрос. Если те, кто придумал ввести в курс ОБЖ строевую подготовку, что-то знают о конечной точке маршрута "особого пути", которым идёт Россия, например, к обществу благоденствия по типу КНДР, то тогда учитель прав. В едином строю и со стянутыми духовными скрепами лицами при таком раскладе, действительно, жить безопаснее.

Правда, есть версия ответа на этот "большой вопрос", которая сформулирована в старом советском анекдоте про спор военных и гражданских — кто из них умнее. Последним убойным аргументом в жаркой дискуссии стал вопрос людей в погонах:

"Если вы, гражданские, такие умные, то почему вы строем не ходите?"

Школьники предоставили журналистам запись отповеди преподавателя ОБЖ, в которой тот доходчиво с уверенностью античного Приапа объясняет суть системы гендерной идентификации граждан:

"Вдвойне печально, что на мужской праздник, во-первых, большинство девочек маршируют. Я по всем классам говорю. И у вас отличие только сейчас начинается по гендерному признаку. Я извиняюсь, если у него болтается между ног, это не значит, что он — мужчина. Это особь мужского пола, которая ведёт себя как капризная девочка в определенное время (вероятно, имеет в виду физиологические периоды у женщин — ред.)".

Педагог с зоны

Преподаватель посочувствовал некоторым "звёздам" отечественной эстрады и поделился опытом — легко ли быть "голубым":

"У нас есть певцы, Шура и ещё кто-то, — говорит мужчина на записи. — Они нормальные мужики, у них своя семья есть. Но все думают, что они до сих пор голубые. Потому что они себя так позиционировали, они так себя пиарили, платья, каблуки носили. Они себя как бы замарали, и сейчас не отмыть".

На фоне культа всего военного и исторического формулировка вполне отвечает современным идеологическим трендам. Где-то считают, что кто не скачет — тот москаль, а у нас, видимо, нежелание молодых парней приобщаться к муштре станет восприниматься как заявка на смену сексуальной ориентации.

Бывалый преподаватель поделился с учениками важными решениями в своей жизни, которые он принимал, работая "на зоне". Сэнсэй в качестве примера рассказал о судьбе человека, который "захотел жить с опущенным, чтобы не напрягаться", но потом передумал, но было поздно — назад дороги не было.

Иными словами, парни крепко попали со своим отказом. Фактически сломали себе жизнь. Мало того, что они сами лишили себя радости участия в строевом дефиле, так к тому же теперь, по логике преподавателя, заголосят Шурой про "голубую Луну".

Погружение в абсурд

Журналистам местного красноярского издания по горячим следам связаться с директором школы не удалось, но в управлении образования им сообщили, что в школе проводится проверка. Сам одиннадцатиклассник поделился своими впечатлениями от произошедшего конфликта:

"Я и несколько человек в классе, кто не побоялся высказать своё мнение, отказались от данного мероприятия, на что завуч начала кричать и нести полнейший абсурд, связанный с Великой Отечественной войной, хотя это абсолютно никак не связано, начала намекать на то, что мы не мужчины, после чего выгнала нас из класса".

Эх, парень, не только ты обращаешь внимание на спекуляции величайшей трагедией советского народа — Великой Отечественной войной. Эту священную тему идеологи суверенной демократии уже сделали универсальным средством для:

оправдания некомпетентности номенклатуры;

манипулирования сознанием граждан и создания ощущения, что кругом враги;

устранения политических конкурентов.

Того и гляди, молодые люди ознакомятся с расшифровками судебного процесса о якобы оскорблении ветерана российским оппозиционером №1, каким его своими трудами сделала сама власть. Тогда противоречия для молодых людей станут настолько очевидными, насколько актуальной покажется и история похождений бравого солдата Швейка, рассказанная Ярославом Гашеком:

"Военно-юридический аппарат был великолепен. Такой судебный аппарат есть у каждого государства, стоящего перед общим политическим, экономическим и моральным крахом".

Единство духа

Видимо, юноша не ожидал такой жёсткой реакции педагогов, что кинулся за помощью к журналистам:

"Я пишу вам, потому что я устал терпеть этот беспредел по отношению к ученикам. Почему учителя могут на весь класс принижать достоинство учащихся, это несправедливо. Я хожу в школу получать знания, чтобы сдать ЕГЭ, а в итоге слушаю, какой я неправильный, что "иду против системы".

На его счастье, завуч не стала развивать тему войны. Могла бы и подтянуть за уши, обвинив школьника в неуважении к ветеранам. Неслыханное же дело — отказаться от муштры накануне 23 февраля. Да это, по идее, как в советское время отказаться верить в победу коммунизма или в наше — написать на снегу слово "Навальный".

Вот один уже пошёл "против системы", так скоро сменит свой заграничный пиджачок на клифт лагерный, да ещё наверняка заплатит нехилый штраф за то, что кто-то решил обернуться, когда тот безадресно произнёс своё оценочное суждение. Пресс-секретарь президента России всё объяснил:

"Оскорблять ветеранов в этой стране нельзя".

Оскорблять вроде бы никого нельзя, равно как и спекулировать подвигом советского солдата, превращая глубоко пожилых людей в орудие для реализации своих политических задач, одна из которых — стремление к национальному единомыслию в общем строю. Об этом предупреждал в своё время и Фазиль Искандер:

"Бывают времена, когда люди принимают коллективную вонь за единство духа".