Как растить ребенка, у которого повышенные способности

Легко восторгаться повышенными способностями вундеркиндов, но проходит время — и усилия воспитателей терпят фиаско, вчерашний ребенок теряет себя. Как же правильно растить одаренных детей? С "Правдой.Ру" обсуждает генеральный директор коммуникационного агентства "Маркелов Групп", специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов.

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Почему из вундеркиндов не вырастают гении

Игорь Буккер: Какие советы можно дать родителям вундеркиндов? Конечно, они хотят, чтобы их дети были известными… Стоит ли этим заниматься, чтобы в будущем не искалечить ребенку жизнь?

— С точки зрения универсальных аксиом воспитания одно из фундаментальных правил вообще — создание разнообразных условий, в которых ребенок попробует себя. Не просто "девочкам — музыкалка, мальчикам — спорт". Когда я консультирую семьи, спрашиваю: "А чего у вас только скрипка-то? Почему девочка не ходит на спорт, там куча всяких девчачьих секций, акробатика, батут?" "Ну зачем, у нас как-то по наследству".

Шаблонная история, когда заведомо сужают. Есть такой взгляд, что дети рождаются одинаково гениальными. Это, конечно, заблуждение. Но непредоставление ребенку разнообразия уменьшает его картину мира, его личный жизненный опыт, локализует его в перекошенную сторону.

"Ой, он у меня знает много птичек — отлично, пойдет в сельхозакадемию Тимирязева". Орнитолог будущий. А он просто первые три года играл книжкой маминой про птиц и чисто механически запомнил, у всех детей уникальная способность легко запоминать.

Не "в семье все были спортсмены — пусть и этот будет спортсмен", предоставить право выбора.

Не использовать в воспитании насилие. Это базовый, фундаментальный посыл. Когда интересы превращаются в рутину, из него пытаются воспитать волевую личность в семь лет, которая часами будет играть на скрипке… Силу воли надо воспитывать, но не в связанной с развитием части.

Наконец, сколько бы из ребенка ни растили гения, надо помнить: воспитание — это то, как ребенок ведет себя и чем занимается без родителей. Он и без вас с удовольствием на скрипке играет, делает гимнастические растяжки, дома на полу как на батуте прыгает? Нравится ему то, к чему приучают, делать без вас? Потому что при родителях — это уже совсем другая история, другие механизмы, психические, психологические, нейропсихологические у детей срабатывают.

— У нас в университете преподаватели по педагогике говорили: культурный человек не тот, который в урну бросит мусор, а тот, кто бросит, когда никто не видит.

— Условно говоря, это два разных человека в нас. Когда были разговоры о том, что к протестам подключают детей, я написал пост в Facebook: "Ребята, если детям хочется идти куда-то, то, вспоминайте, это проблема родительской глупости". Если ребенок захочет пойти против вашей воли — он рано или поздно это сделает, вы всю жизнь рядом с ним стоять охранником не будете. Главная проблема управления вниманием детей — насколько искренне вы понимаете свою воспитательную функцию.

Всегда всем родителям говорю: очень сложен этот путь, потому что никто не учит нас быть воспитателями. Воспитание — комплекс заблуждений. Самая простая форма — как воспитывали нас самих.

Как правило, у родителей, которых пороли в детстве, дети растут в режиме гиперопеки, а дети, которые выросли в режиме гиперопеки, то есть вседозволенности, начинают своих детей пороть. Ничего не исправить, вот так все перетекает.