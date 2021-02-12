Почему из вундеркиндов не вырастают гении

Дети с уникальными способностями к творчеству, наукам поражают общественность. Но какой реальный прок от них в первую очередь самому ребенку? Явление вундеркиндов обсуждает с "Правдой.Ру" гендиректор коммуникационного агентства "Маркелов Групп", специалист по управлению общественным сознанием Сергей Маркелов.

Игорь Буккер: О вундеркиндах много говорили СМИ в 1970-80-х годах. Многие подавали большие надежды, как правило, это были люди искусства, художники, поэты. Инженеров, будущих ученых было как-то поменьше.

— Были еще и математики, их на сцене даже показывали иногда. Они могли перемножать шестизначные числа. Что главное, почему их показывали в этих контекстах? Потому что это наиболее показательно в творческих областях, хотя, может, могли бы показать себя и в других аспектах.

Впервые ведь чудо-ребенком назвали Моцарта, потому что в четыре года он спокойно играл кучу произведений по памяти, начал писать даже собственную музыку. Просто эти образы были более показательными, более медийными для понимания и уникальности этих детей.

— А не сыграло ли злую шутку, что их так превозносили? Некоторые начали злоупотреблять алкоголем, родители их таскали на всякие тусовки, предъявляя общественности…

— Такое, конечно, могло быть. Сама сущность явления "чудо-детей" упаковывается в то, что общество иррационально стремится к чуду, и все, что с ним связано, даже в XXI веке интересно. Именно для русской ментальности это вдвойне очень сильная вещь. Так что когда появляется чудо в виде вундеркинда, срабатывает двойная реакция: на чудо и на то, что это все в ребенке. Взрыв мозга для русской ментальности.

У нас все сказки с чудесами, мы очень любим фокусы, загадки. И избыточное влияние накладывало отпечаток на судьбу этих детей. Не скажем, что критично…

— Они же очень восприимчивые, творческие люди…

— Да, и еще они очень сложны. В мозге вундеркиндов есть своеобразный перекос. Вообще на этих детях было открыто более сотни разных психологических синдромов. И одно из самых частых явлений — склонность к аутизму, замкнутости. Они не понимают, что за особое внимание к его обычным легко выполняемым навыкам. Замкнутость всегда была следствием гениальности. Гениальные люди в 90% плохо коммуницируют с внешним миром.

— Потому что это все интроверты?

— Безусловно. У них настолько интересный внутренний мир — он их затягивает намного больше, чем внешний с его скучностью, нашими правилами. Им неинтересно с окружающими, интересно с самими собой. Такой ребенок может сесть в угол и весь день проиграть с одним кубиком, крутя его в руках, чем пугает родителей.

И наверняка вы знаете, что всякое отклонение (а здесь отклонение психологическое) относится к пограничным состояниям. Это здоровая психика, но психика уникальная, необычная и сложная.

Что дают на самом деле "особенные" знания

— У нас слишком завышенные ожидания, что вундеркинд должен обязательно быть гением во взрослом возрасте. Да, Лермонтов в 14 лет пишет "Белеет парус одинокий" и становится поэтом и прозаиком. Таких фактов масса…

— Впервые в психологическом мире проблемами гениальных детей занялись американцы, наблюдая за ними по 30 лет. И что они выявили? От 38 до 68% свои способности сохраняют, но на всю жизнь — порядка 10-12%. Трансформация вундеркинда от детского возраста к подростковому проходит по довольно простому сценарию. Первое: востребован ли этот навык окружающей его средой? Насколько ему нужно дальше это умение, когда он начинает взрослеть?

Тут и выясняется, что эти манипуляции не особо нужны. Бывает, что, увидев у ребенка какую-то интересную "функцию", родители начинают ее стимулировать, заниматься этим регулярно. В психологии есть понятие "рутина", то есть навык должен эксплуатироваться. Иначе если ребенок просто много знает, это ребенок-библиотека, набор никому не нужных знаний, которые никто не берет и не начинает осваивать.

Если ребенок хорошо знал математику, а пошел на филфак, то у него как у студента этот навык быстро пропадает. Как 5 лет назад известный американский психолог, публицист, колумнист газеты New York Times, журнала New Yorker Макдауэлл сказал: "Что такое вообще человек? Привычки плюс личность". Привычки формируются в среде, где их надо развить, а личность — набор тех ограничений и свобод, которые тебе дало воспитание.

Если гениальному ребенку, его уникальному навыку не придали статус привычки и он не востребован внешней средой, то в 10-12 лет все это дело забывается, и он становится обычным ребенком. Как я сказал, от 40 до 70% детей становятся обычными.