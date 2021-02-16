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Автор Маргарита Кичерова

На волю из замка маньяка. Как спастись от эмоционального вампиризма

Общество

Возможно ли сбежать от человека, который мнит себя Синей бородой? Как понять, что ты в самом настоящем плену маниакальной личности? Проблему обсуждает с "Правдой.Ру" психолог Светлана Шарко.

Читайте начало интервью:

Синяя борода: можно ли жестокость замаскировать любовью и деньгами

Маргарита Кичерова: Синяя борода говорит жене, что любит ее. Но может ли он любить, раз ни одну жену не простил и расчленил?

— Такие люди могут быть очаровательны и любят на определенных условиях. Конечно, он хищник и убийца, что говорить.

— А он сам верит в то, что любит, или осознает, что заманивает для своих целей?

— Нет, такие люди любить не умеют. Он тут же начинает точить нож с того момента, как узнал, что жена нарушила его желание. Он не дает ей любви, принятия, личного успеха, и получается, что он работал, методично уничтожая все самое важное для женщины, оставляя ее у разбитого корыта в подвале, полном мертвечины.

— То есть он женился на ней с целью сожрать?

— С целью самому чем-то напитаться. Сожрать ее является частью его обмена веществ.

— Настоящий крокодил!

— Крокодилы даже более, по-моему, доброжелательные создания. Это хищник. Жена может и получить частичку его силы через деньги, но она ни в чем не принимает участие. Он может выкинуть ее из квартиры, отнять у нее все, убить ее. Если брать реальную жизнь — не все ж убивают — женщина понимает, что не может прожить жизнь по-настоящему, делать то, что для нее важно. И страх становится тем локомотивом, который толкает к спасению жизни и переменам.

Вовремя взять свою жизнь в свои руки

— А как распознать Синюю бороду?

— Они бывают разного типа… Очень нарушенные — это модная ныне тема перверзных нарциссов, которые устраивают аттракционы невиданной щедрости, а потом все это кончается. Ведут себя неадекватно, проявляя жестокость, у них всегда есть потери, плохие бывшие партнеры. Они обесценивают наше окружение, наши подруги становятся резко плохими, гадкими.

Возникает чувство скользкого льда под ногами. Ты нарядилась, он восхищается, а потом и говорит: "Эти туфли тебя совсем не красят, они все портят, ты в них просто дурнушка". Или "все прекрасно, если бы не синяки под глазами". Все время ставят тебя в рамки, неожиданно наносят удар — высасывают уверенность.

— Шаг влево, шаг вправо — расстрел.

— Причем непонятно за что. Окажется потом, что не тот размер груди, или ты туповата, или ты поправилась — посмотри, какой ты стала. И при этом он будет держать тебя при себе и будет пить тебя, сколько захочет.

— А когда это возможно осознать?

— Надо увидеть, что он не хорошего хочет, он не просто мил.

— А многим хочется не ударить в грязь лицом — они ж жили во дворце, и вдруг неуспех.

— Наступает момент трансформации души, когда уходит наивная девочка и приходит женщина. Понимая, что эта чужая власть бесполезна, соединяться с ним бесполезно, мы не зачарованы больше им.

— Как уйти от Синей бороды? Он же наверняка не отпустит живой…

— Будет стремиться к этому. Нужно полностью отвергнуть то, что он предоставляет. Понять, что ты не ничтожна, когда его не слушаешься. В сказке женщина говорит: хочу помолиться перед смертью. То, чего вообще нет у Синей бороды. "Что ты видишь на улице?" — спрашивает убийца. "Солнышко, зеленую траву". Это тоже очень интересно, увидеть, что не только подвал в ее жизни — есть жизнь, куда она может выйти. И сестра — это некий посредник, к которому можно обратиться за помощью.

Потом она видит стаю овец в пыли. Овцы следуют за бараном — символ слепой зависимости от Синей бороды. Вроде бы надежды нет, но, наконец, приходят братья-спасители.

— Она не отчаялась до конца.

— Появились другие мужские образы, крепкие парни, которые помогут расправиться с Синей бородой. И вы видите, как затянут выход из этой ситуации.

— Да уж, это долгая история.

— Сначала дистанцировалась, помолилась, осознавая уже, что находится в опасной зоне. Это очень важный момент. Увидела мертвые тела, поняла, что опасно. Отошла — уже второй шаг. Стала молиться — третий шаг. Попросила о помощи — четвертый шаг. Заручилась помощью и поддержкой, и братьев же тоже попросили убить этого. Такой долгий путь освобождения от доминирования. И тут очень важно не упасть в то, что только мужчины бывают Синими бородами.

В какой-то мере это может быть наша собственная проекция на то, что можно быть покорной и получить, о том, что можно жить в таком поиске одобрения у других и тоже все будет хорошо, о том, что быть можно милой, хорошей девочкой, и все тебя оценят.

— А в конце его жена получила в наследство все, что он имел.

— Она изменилась, стала обладательницей истинного, своего богатства. Сказка — лекарство для загнанных в угол женщин. И первый шаг — увидеть, что опасность есть, жены убиты, не говорить себе мантру, что борода не такая уж синяя, на самом деле он хороший…

— А борода синяя потому, что во Франции синий — цвет страха. Прежде чем заводить отношения, нужно посмотреть, нет ли у него сигнала, у этого очаровательного человека, который с тобой так щедр, так добр. Он, конечно, необычен, и вот что стоит за этой необычностью.

— Принюхайся, прислушайся и поверь тому, что борода синяя…

 

 

 

 

 

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Темы психология синяя борода светлана шарко
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