Как поддержать себя после векового сна. О "спящих красавицах"

Что делать человеку, понявшему, что значительную часть жизни он пропустил, как проспала героиня сказки о Спящей красавице? Как найти силы выживать дальше? С "Правдой.Ру" беседует психолог Светлана Шарко.

Читайте начало интервью:

Почему вредно спать "в хрустальном гробу". Психология Спящей красавицы

Маргарита Кичерова: Сказка о Спящей красавице — о том, что жизнь может быть прекрасна и в то же время безобразна, как старая колдунья?

— У нас есть привычка все время держаться за образ молодой прекрасной феи, выпадать из которого мы очень боимся. В гневе мы можем быть похожи отнюдь не на фею.

— Не украшает абсолютно выражение гнева.

— В нашей культуре есть страх перед старухами. А связан он с тем, что мы боимся смерти, потеряли много ритуалов и понимания о том, что в жизни есть нелицеприятные стороны. Надо уметь выть и плакать от горя, чтобы что-то ушло, уметь закрывать глаза уходящим. И вот эта сила мудрой старухи отсутствует в юном. Юное — это цветение, но есть те, кто закладывает семена.

И прекрасной юной деве важна старуха внутри, которая говорит: "Девочка, жизнь вот такая, и мы идем, несмотря на то, что ты встретишься на этом пути с тем-то и тем-то".

— А не связано это с религией? Когда-то, до христианства была тризна.

— Религия каждая по-своему обыгрывает тему жизни и смерти. Для меня это связано с циклами природы — от цветения до того, что листья опадают, деревья стоят голыми. Вот недавно умер наш дедушка, с ним прощались, наши сыновья плакали. Я очень четко ощущала, что всем людям важно увидеть многообразие жизни. А спящим принцессам его невозможно увидеть.

— Они не могут видеть многообразие жизни?

— Они прячутся в плену страхов, семейных установок, в правилах, и это буквально жизнь в полной темноте, когда нет просвета. Выхожу — а у меня нет никакого опыта.

— И как оказать себе поддержку, когда ты уже проснулся?

— Сама способность проснуться уже обозначает силу. Ее поцеловал принц, традиционно более деятельный. Мужская созидательная энергия. Это о том, что надо не ждать, а начинать действовать — признать, что мир такой, как он есть. Другого мира нет, он не хороший и не плохой. Не отделять себя и рискнуть. Увидеть то зло, которое положило. А это очень часто семейные запреты, традиции, детские травмы. Человеку важно увидеть свое уникальное содержание, что он не Жанна д'Арк, которая гроб могла разрушить одним ударом меча. Признаю уникальность своего пути, что многое пропустила, прощаю и принимаю себя.

— В какой момент Спящая красавица понимает, что не живет, а спит?

— У всех по-разному. Часто человек говорит мне: вижу, что жизнь проходит мимо, у ровесниц есть друзья-приятели, мужья, дети… А у меня этого нет — последствия сна в гробу.

— А причины сна он сам может определить?

— Некоторые видят причины. Тут целительно то, что человек смотрит на это без ужаса иллюзий, с поддержкой. Собственной или другого человека, обретает другой ракурс. Понимание, что можно не прятаться в хрустальный гроб, а можно действовать.

— А можно подробнее о чаще вокруг замка, через которую надо одиноко пробираться?

— Говоря об одиночестве, я бы позволила себе вернуться к ранним деструктивным схемам, которые есть. Сценарий покинутости: никого не будет рядом со мной, все меня бросили. Важно увидеть свои автоматические стратегии забиваться в гроб хрустальный и сказать: "в гроб не лягу — холодно, на цепях висит черт-те где, далеко от всех, нет, я сейчас, например, позабочусь о себе и совершенно по-другому буду действовать".

В программе нет понятия, какое именно действие надо совершить. Иногда хорошо разозлиться, а иногда увидеть свою беспомощность и принять ее.

- А как же жить, раз ты принял себя слабым и беспомощным?

— А здесь идет другой ход. Я вижу себя слабой и немощной, ни на что не способной, может, и я найду руку, на которую смогу опереться.

— Это как раз слова самоподдержки.

— Все начинается с принятия своих чувств и понимания того, что я могу двигаться немножко дальше по-другому.

— Самоподдержка — тот внутренний принц, который способен действовать?

— Да! И тогда начинается иное движение: смогу ли я пройти через чащу, не раня себя, наколдовать себе топор и прорубать себе путь…

— И тогда будет возможность сменить наряды, которые ты носила уже сто лет, как это было в сказке.

— Да, это прекрасная метафора!

— Посмотреться в зеркало, чтобы наконец-то увидеть себя той настоящей, которая ты есть.

— Да, вне сомнения, смело двигаться в собственное желание, слушать интуицию, позволять тем чувствам, которые есть, быть.