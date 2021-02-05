Навальнисты и "отцы". В чём конфликт?

Председатель совета директоров "Правды.Ру" Вадим Горшенин о последователях Навального из числа молодежи.

Нетерпимость "отцов к детям" и "детей к отцам" в социальных сетях и мессенджерах начинает зашкаливать. Поскольку я отношусь к "отцам", то имеет смысл поговорить о детях. В данном случае — так называемых навальнистах. Не Навальном, с ним всё ясно, а именно его последователях из числа молодёжи.

1. Ассоциации

Те, кто в более-менее сознательном возрасте застал реформы Горбачёва, помнят, с каким энтузиазмом они были восприняты, как помнят и то, как его воспринимали в конце правления.

А теперь растяните период с апреля 1985-го по декабрь 1991-го на 20 лет. Сколько было энтузиазма в нулевых у общества, и как в десятые начала увеличиваться налоговая нагрузка на граждан и предпринимателей. Как увеличилась нагрузка по штрафам, была проведена пенсионная реформа.

2. Образование

Ни в одной государственной или частной школе на уроках истории не расскажут, что Ельцин был самым настоящим иноагентом, поскольку его приход власти поддерживался теми же США, а в августе 1991 года, как утверждают некоторые, между российским Белым домом и посольством этой страны осуществлялась прямая координация. Нигде и никто этим ребятам не расскажет, что цена той координации заключалась в развале страны — Советского Союза, приведением в правительство "чикагских мальчиков" с упованием на голый монетаризм, созданием класса олигархов через залоговые аукционы для идейно чистых.

То есть выводов по приходу к власти в России иноагента и последствиях, которые за этим тянутся, тем ребятам, которые выходят сейчас на несанкционированные акции, никто не преподавал. В плане знания и понимания истории они чисты аки младенцы. Чего ж мы хотим-то?

Я уж тут не говорю об абсолютно провальной деятельности управления администрации, в названии которого есть упоминание о патриотическом воспитании молодёжи, если не ошибаюсь.

3. Позиция

Я не поддерживал и не поддерживаю те поправки в Конституцию, которые были приняты летом прошлого года, тем более "обнуление". Власть и лица, её олицетворяющие, должны меняться.

Но я также не поддерживаю и противоправные действия, за которые молодые люди сейчас отбывают административные аресты. Но для ребят это тоже опыт. Если заведомо знаешь, что выходишь на несанкционированную акцию, будь готов всегда отвечать за свои действия без тех слезливых видеороликов с признанием вины. Стали взрослыми, чувствуете себя взрослыми — отвечайте за свои действия сполна. Как взрослые.

Но вопрос опять-таки в том, что и обществознание у нас в школах преподаётся так себе, без акцентов на роль ответственности за свои поступки в обществе и государстве.

4. Итоги

Когда разговаривал вчера с арестованными ребятами, содержащимися в ЦВСИГ в деревне Сахарово, видел только пустые глаза в ответ на свой вопрос, зачем они пошли на акцию, если знали, что она несанкционированная, и если должны были знать, что наказание "прилетит". Они меня не только не понимали, но и не слышали. Потому что дело тут уже в конфликте поколений, и они не хотят даже вступать в дискуссии с "отцом".

И когда я читаю в своих лентах друзей одно лишь осуждение, высмеивание без попыток понять логику тех, кем возмущаются, то понимаю — примирения позиций ожидать не стоит.

И в этом случае наказание может не помочь никак — ребята просто становятся боевым классом во враждебной среде. Только ещё более обозлённым.

5. Что делать

Что, что…

Первое — пересмотреть, наконец, подходы государственных чиновников к школьным курсам по указанным предметам — не учителя тут виноваты, а утверждённые учебники.

Второе. В ЦВСИГ есть помещения, в которых можно было за те дни, на которые арестанты осуждены, провести несколько лекций незашоренных, а харизматичных преподавателей. Расскажите им, наконец, то, в чём им было отказано в школах.

Про более глобальные необходимые решения не в этом, наверное, статусе. Хотя один есть: давайте для начала будем меньше ненавидеть друг друга?