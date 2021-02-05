Борьба с матом по﻿дняла его популярность

1 февраля, после введения в России запрета на матерщину в соцсетях, была вновь подтверждена гениальность Исаака Ньютона.

Мат в законе

Третий закон Ньютона о равенстве действия и противодействия снова сыграл злую шутку с парламентариями, которые искренне полагают, что при движении по "особому пути" можно пренебрегать и законами физики, применимыми и в других сферах деятельности человека.

Новое требование отечественного законодательства к соцсетям удалять посты с матюгами, чтобы сократить использование ненормативной лексики, дало обратные результаты. Специалисты исследовали общий матерный фон российского сегмента социальных сетей и пришли к однозначному выводу, что употребление мата возросло. В "Вконтакте", "Одноклассниках", Facebook, Twitter и Instagram россияне крепко выражались:

первые дни февраля 2020 года — 426,5 тысячи матерных постов;

первые дни февраля 2021 года — 646 тысяч.

Всплеск нецензурной брани выше на 30% от стабильного матерного фона наблюдался сразу же после новостей о поправках в закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", которые обязывают соцсети с посещаемостью более 500 тысяч пользователей из России мониторить публикации и самим удалять посты с матом.

О чём матерились люди

В 2020 году граждане давали крепкие оценки:

обрушившемуся на страну коронавирусу и действиям властей;

поправкам в Конституцию России;

работе отечественных чиновников и коррупционным скандалам;

действиям властей и силовиков в Белоруссии.

В начавшемся 2021 году пользователи соцсетей активно и весьма нецензурно формулируют своё отношение к продолжающейся истории с Алексеем Навальным и жёсткой реакции властей на акции протеста в его поддержку. Ещё Эрих Мария Ремарк заметил, что наиболее полное отражение оценочных суждений лучше остальных способна передать крепкая брань:

"Люди находят подлинно свежие и образные выражения только когда ругаются".

Универсальные коммуникации

Чтобы не попасть в горнило надзорного быка Фаларида, некоторые авторы стали чаще прибегать к давним способам сделать вид, что вроде и не матерятся:

замене и пропуске букв в матерных словах;

использованию одновременно кириллицы и латиницы;

применению символов, мемов, ребусов и других ухищрений.

Матерщинника ничто не остановит, но никто же не заставляет общаться с ним, если уж на то пошло. Соцсети же от других способов коммуникаций ничем не отличаются по степени принятия той или иной эстетики. Но надо признать, есть же люди, которые матом разговаривают, и их многоэтажная нецензурная речь ложится на слух как симфония. Иной раз, иначе, нежели матом, и не объясниться.

Помню, в юности я лежал в больнице, и соседом по палате был молодой сириец. Парень попал в Дамаске под грузовик и лечился в Москве. По счастливой случайности, в этом же отделении лежал сирийский студент, который как мог выполнял роль переводчика, чтобы объяснить соотечественнику, что ему говорят врачи.

У студента не хватало словарного запаса для передачи полноты картины, но выручил русский мат. Старшие советские товарищи быстро объяснили не знающему русский язык сирийцу, что "Икс" и "Игрек" — это не только литеры в декартовой системе координат, но и в сочетании с буквой "Й" открывают безграничное лингвистическое пространство. Когда во время обхода профессор поинтересовался, как у больного дела, сирийский юноша изумил советского медика исчерпывающим ответом:

"***** (плохо), доктор!"

Признаёт важность русского мата и Дмитрий Медведев, лидер партии "Единая Россия", депутаты Госдумы от которой инициировали цензурирование социальных сетей:

"Ненормативная лексика — это часть нашей культуры, и мы её используем иногда".

Как тут быть с соответствием принятым поправкам в Конституцию России, которые должны, по идее, защищать традиции, переданные нам предками, культуру, русский язык и всё лингвистическое многообразие страны — большой вопрос. Как бы не сложился из всего этого запретительного нагромождения смысловой Афедрон.

"Х" и "Б" сидели на трубе

По сообщениям некоторых российских СМИ, эксперты Роскомнадзора составили список нецензурных слов. Другие же ругательства можно употреблять с пометкой "16+":

слово, обозначающее женщину с низкой социальной ответственностью на вторую букву алфавита — нельзя;

слово, обозначающее мягкое место, где ноги теряют своё гордое имя, на букву "Ж" — с пометкой "16+".

Можно подумать, что даже в детском саду дети не знают этого слова. Тем более, десятилетиями продолжается общественная дискуссия на тему — как так "Ж" есть, а слова такого нет. Роскомнадзор всё объяснил:

"Нецензурное обозначение мужского полового органа, нецензурное обозначение женского полового органа, нецензурное обозначение процесса совокупления и нецензурное обозначение женщины распутного поведения, а также все образованные от этих слов языковые единицы".

Конечно, хорошо было бы огласить весь список, чтобы не оставалось места для манипуляций — порядок есть порядок.

Окончательная правда

Возможно, борьбу с матом стоило бы приравнять к попытке подрыва обороноспособности Российской Федерации. Ещё в советское время было очевидно, что командный язык и матерный — это одно и тоже. Собственно, однозначные по смыслу формулировки позволяют разрешать сложные смысловые задачи, на что обратил внимание и Михаил Пришвин:

"Матерное слово — это анархическое разрешение дипломатических и моральных запутанностей".

Всё-таки проблема не в самой нецензурной лексике, а в состоянии души и обретении гармонии с окружающим миром. Верно подметила великая русская актриса Фаина Раневская:

"Лучше быть хорошим человеком, ругающимся матом, чем тихой, воспитанной тварью".

Возможно, именно точность передачи эмоционально-смыслового послания пугает некоторых представителей правящей политической элиты страны, и поэтому не прекращаются попытки одолеть русский мат. Может быть борцы с матом просто не любят всё русское, потому и боятся лингвистически концентрированных оценок, о которых говорил Виктор Пелевин:

"Окончательную правду русскому человеку всегда сообщают матом".