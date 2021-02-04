Несанкционированные митинги: как манипулируют сознанием

Почему несанкционированные протестные акции последних дней имеют мало общего с идеей о свободе и зачем организаторам вовлекать в них детей — беседуем с политическим психологом, кандидатом психологических наук Наталией Красовской.

— Январские выходные, а затем первые февральские дни, прошедшие под знаком несанкционированных митингов и шествий, поставили перед нашим обществом много вопросов. Особое внимание привлекают попытки вовлечения в социально опасную деятельность несовершеннолетних. Между тем это далеко не новая практика: организаторы январских акций привлекали молодежь к участию в несогласованных акциях еще в 2017 году. Что изменилось? Откуда такой общественный резонанс?

— Дело — в разнице масштабов. Во-первых, организаторы в этот раз активнее работали с прицелом на более молодую аудиторию — школьников, подростков, студентов. Во-вторых, широко использовали для этого соцсети с аудиторией соответствующего возраста. Люди, имеющие детей этого возраста, не дадут соврать: если в их собственной новостной ленте "протестная повестка" занимала от силы несколько процентов, то у их совершенно прежде аполитичных детей — внезапно почти 90%.

Алгоритмы составления ленты соцсетей давно себя скомпрометировали: по факту вам предлагается отнюдь не то, что вам действительно интересно, а то, что в интересах, коммерческих или политических, владельцев соцсети или неких бенифициаров. Еще один показательный факт: соцсетям вынесли предписание на удаление незаконной информации, по состоянию на пятницу, 25 января, модераторы "ВКонтакте" и YouTube удалили около 50%, TikTok — 38%, Instagram — 17% от всего найденного объема фейков и призывов к противоправному, социально опасному поведению. Это очень наглядно говорит как минимум о лояльности владельцев к такого рода контенту, а также об их вполне вероятном денежном интересе в данном вопросе.

— Вы говорите "аполитичные дети", но судя по массовости, интерес у подростков и молодежи к политике есть…

— Давайте разграничим: интерес к участию в общественной жизни молодежи в целом и мотивацию к участию молодых людей в последних митингах. Если говорить о первом, то, безусловно, наша молодежь имеет выраженное желание представлять собственные интересы на политическом поприще — и это отдельная тема для разговора. Как и то, что все попытки сверху привлечь молодежь к государственным процессам не дают желаемого результата в силу того, что нет навыков общения с данной целевой аудиторией. И этим пользуются наши идеологические противники, которые не жалеют денег на тех, кто с молодежью общаться умеет. Проблема в том, что обычно эти "умельцы" используют свои навыки для жестких манипуляций. Именно это мы и увидели в январе.

Всем знакомо такое понятие, как "подростковый бунт". В силу возрастных особенностей развития психики молодые люди очень эмоционально на все реагируют. Плюс стремятся противопоставить себя старшему поколению в поисках собственного места в жизни, при этом копируют все то, что считают атрибутами "взрослости". На этом и играют манипуляторы.

Они играют на желании быть признанными, что детьми и молодежью обычно трактуется как "модными" и "крутыми". Они внедряют в сознание детей мысль, что выражать протест на стихийном митинге и вступать в конфликт с полицией — это круто. При этом сознательно игнорируется информация как о других — законных — формах выражения гражданской позиции, так и о безопасности самих протестующих и случайных прохожих…

— Есть огромное количество инструкций: что взять с собой на митинг, как убегать от полиции и что делать, если вас всё же задержали?

— И это — еще одна манипуляция. Все эти инструкции — вовсе не для того, чтобы помочь. Они настраивают на негатив, закладывают мысль, что силовые структуры призваны не для соблюдения порядка, а для того, чтобы посадить по тюрьмам как можно больше мирных протестующих. Такой посыл вызывает соответствующую реакцию — возмущение, нервозность, страх, как итог — агрессию, которая может вылиться в реальное столкновение, хотя изначально молодой человек ничего такого и не планировал.

А то, что именно на этот результат рассчитывали организаторы, вполне очевидно. Давайте посмотрим на содержимое постов, предназначенных для детей в соцсетях: настраивают против силовиков ("Давайте прогуляемся в центре Москвы 23 января и вместе погреемся в автозаке"), транслируют "неизбежность" революции, цитируют песню "пусть все горит, на меня смотрит вся Россия", нагнетая негативное эмоциональное состояние.

— СМИ отмечали, что митинги выглядели как "протест ради протеста"…

— На это и был расчет — ставка на молодежь и подростков весьма эффективна. Манипуляторам нужен не результат — "свобода кому бы то ни было", а процесс — обострение социальной обстановки, максимальный раскол российского общества.

Противоэпидемиологические меры, связанные с ними ограничения личных социальных контактов, перенос общения в виртуальное пространство уже сыграли свою губительную роль.

Подростки и молодёжь больше времени проводят в интернете и являются легкой мишенью для манипуляторов в Сети — их привлечь на протестные акции, а тем более на демонстрацию протеста в агрессивной форме, гораздо легче, чем зрелую аудиторию. К тому же они становятся "разносчиками" новостей о протестах, вовлекая в процесс обсуждения людей чуть ли не в геометрической прогрессии. А взрослые также уже "подогреты" ограничениями пандемии.

Мы устроены так, что чувство принадлежности к группе — учебному или рабочему коллективу, а также группе людей с одинаковыми интересами (от спорта до вкусов в музыке) дает нам ощущение безопасности, защищенности. Самоизоляция, переход на удаленку, ограничение социальных контактов нас этого чувства лишили. Плюс стресс от резкого изменения привычной жизни. И даже когда стали снимать пандемические ограничения, накопленный негатив и тревожность никуда не делись. Отсюда статистика — значительное количество людей, впервые вышедших на митинг.

— Какие риски существуют в процессе развития ситуации?

— Организаторы подобных акций обычно работают на картинку: шествия к ключевым политическим зданиям, где очевидно будет более серьезное противостояние с силовыми структурами. Если говорить про задержания, то в Сеть с подачи манипуляторов попадают избирательные кадры, вызывающие максимум возмущения. Причем обратите внимание, если смотреть в Instagram вырезки из видео, как ОМОН кого-то "крутит", сразу у любого зрителя возникает волна негатива, но если посмотреть полное видео, без купюр, то любой нормальный человек, понимающий, что такое социальные нормы поведения, будет полностью согласен с ОМОНом: человек сам откровенно нарывался.

Совсем не случайно несанкционированные акции организовывались в крупных городах. Зачем большие города и массовость? Да именно потому, что цель - не донесение своей позиции, а организация беспорядков. Поэтому на митингах неоднократно отмечалась работа подстрекателей — спортивного вида молодых людей, которые специально "задирали" ОМОН. В такой напряженной обстановке любая случайность может вызвать серьезные последствия. Напомню, что организаторы работают на картинку, подают все события в "правильном" для них свете. Отсюда и столь острая негативная реакция "протестующих" на стихотворение Семена Слепакова, который в свойственной ему манере писал о том, что видел, и это отнюдь не было поддержкой агрессивных действий "оппозиционеров".

— И что в текущей обстановке должно сделать государство, чтобы не допустить негативного сценария развития ситуации?

— Государство в лице правоохранительных органов уже делает очень много: силовые структуры вели себя корректно, реагируя адекватно, не поддаваясь на откровенные провокации. Чего нам действительно не хватает — так это грамотной работы с молодежью в Сети. Однако я хочу отметить, что в разрезе информационных войн всем нам необходимо действовать максимально ответственно.

Чтобы было понятно, о чем речь: в государстве есть ГИБДД, которая контролирует ситуацию на дорогах, однако прежде чем переходить дорогу, мы все с детства приучены смотреть по сторонам, чтобы не попасть под машину. И сейчас нам всем также нужно учиться обеспечению собственной безопасности в информационном пространстве, которое буквально с каждым днем оказывает все большее влияние на нашу жизнь.

Простой пример: если мы научим наших детей видеть разницу между донесением собственного мнения до широкой аудитории и количеством лайков под фотографией с митинга, цели которого не ясны даже его участникам, то уличной протестной активности с риском дестабилизации обстановки в нашей стране попросту не будет.