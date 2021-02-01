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Автор Александр Шторм

Россияне не хотят протестовать и бояться "лихих 90-ых"

Общество

Россияне в большинстве своем не собираются протестовать, но и страшилки про "лихие 90-ые" больше не работают - люди не боятся их "ужасов". Такие результаты опросов продемонстрировали социологические службы.

Россияне не хотят протестовать и бояться "лихих 90-ых"

При этом налицо как сохранение уровня удовлетворенности деятельностью всех властей, так и падение к ним доверия.  Но факт есть факт - россияне показывают и массовое нежелание выходить на улицу ( показатель ФОМ - 77%).

По мнению специалистов, это или результат разъяснительной работы после событий 23-31 января, или пропагандистская подготовка к будущим выступлениям.

Согласно данным социологов, показатель отношения к деятельности президента немного снизился - с 61% до 60%. Хуже относиться к нему стали 26%. Но показательно, что Путину на конец января скорее доверяют 53%.

Показатели правительства и лично премьера Михаила Мишустина демонстрируют негативную динамику. Только параметры «Единой России» остались на уровне низких 32%, а так в минус ушли практически все, кроме «Справедливой России». 

Данные ВЦИОМа характеризуют ситуацию иначе. По мнению социологов, уровень доверия  президенту, правительству и премьеру немного подросли. Разве что поддержка главы государства упала до 65,1%. Немного сдулась и ЕР, но, как это обычно объясняет ВЦИОМ, «в ранее сформировавшемся коридоре значений».

Наиболее значимыми событиями для россиян стали в 24% ответов возвращение Алексея Навального в Россию, хотя 54% опрошенных ничего важного вроде бы выделить и не смогли. «Действия и высказывания» президента отметил как значительное событие 1% опрошенных.

Протестная активность, тем не менее, низка. Более чем 77% (неделей раньше - 69%) заявили, что не приняли бы участия ни в каких акциях в ближайшее время. По факту, тех, кто вышел бы на протест, теперь стало на 8% меньше, а именно 17%.

Отдельно следует отметить тот факт, что «лихие девяностые» перестали пугать россиян. Молодежи и своей активности хватает, а зрелые россияне все чаще вспоминают те годы с ностальгией, как время своей молодости.

Закрытые соцопросы показывают, что россиянам уже неинтересно сравнивать сегодняшнюю жизнь с тем периодом.

Уже не работает технология сравнения: тогда было плохо, а сейчас хорошо. Поколение миллениалов [1982-1996 гг рождения] не знает о жизни в то время, а взрослым хочется помнить только хорошее.

Отсюда вывод, что власти стоит менять риторику.  Как эта дата будет освещаться в прессе, пока непонятно. «Первый канал» и пять лет назад, и в этом году показывает тот же документальный фильм "Борис Ельцин. Отступать нельзя".

При этом опрос «Левада-центра» недвусмысленно демонстрировал, что 2/3 россиян к Ельцину относятся откровенно плохо.

Как заявил замдиректора «Левада-центра» Денис Волков, по данным последнего опроса, 14% россиян положительно относились к Ельцину, а 36% - негативно. Остальные или нейтрально, или затруднились с ответом. С годами отношение к нему становится более нейтральным, так как приходит поколение, для которого в 90-х не было сильных переживаний.

Многие ассоциируют 90-ые как время свободы, возможностей, а контраст с ними не так хорошо работает из-за затяжной стагнации последних лет, считает социолог.

Но власть до сих пор опирается на бюджетников, пенсионеров и военных, как опору режима и более активных избирателей.

Молодежи же предлагается стабильность, в которой она выросла. А им хочется  улучшения жизни, такая стабильность для них не ценна ничем, так как проблем 90-х дети просто не застали, отмечает гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

Со своей стороны, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников напомнил, что СССР перестал быть пугалом. Такая же судьба ждет и 90-ые. Нужно не с прошлым бороться, а строить будущее, рисовать картину того, куда ведет народ. 

А политолог Георгий Сатаров, работавший в команде Ельцина, пояснил, что разочарование в настоящем ведет к поиску хорошего в прошлом. Так что  вслед за нейтрализацией пропаганды о "лихих 90-ых", может пойти обратная тенденция», - резюмирует он.

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Куратор: Наталия Красовская
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