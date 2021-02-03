Как сыграть яркую и пышную свадьбу и не разориться

Свадебное торжество у многих ассоциируется с шикарной колонной дорогих машин и кучей гостей. Главные атрибуты пышного праздника — это лимузин, дорогой ресторан и свадебное путешествие. Многие берут кредиты для этого знаменательного дня, но мало кто знает, что организовать свадьбу можно и более скромно. В данной статье мы рассмотрим, как это сделать.

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Организация свадьбы порой играет более важную роль, чем её стоимость. Ведь, вложив крупную сумму, никто не застрахован от того, что мероприятие понравится всем присутствующим. На моём опыте есть бюджетные торжества, которые оставляли в воспоминаниях приглашённых только приятные и яркие воспоминания благодаря организации и запоминающейся программе.

Многое зависит от организации, а специализированные агентства берут за эту услугу немалые деньги. В бюджетном варианте придётся эту функцию возложить на себя.

В первую очередь нужно составить план мероприятия и проанализировать расходы, а впоследствии их минимизировать.

Можно значительно сократить расходы при правильном подходе к выбранной тематике. Сейчас часто проводят мероприятия на природе в стиле воскресного пикника или в народной стилистике. Данный вариант не требует больших вложений, но здесь вам придется основываться на вашей фантазии и выборе местности для проведения праздника.

Ресторан можно заменить фуршетом на природе. Это позволит сэкономить на покупке свадебного платья и костюма для молодожёнов.

Нередко в таких мероприятиях активно помогают представители старшего поколения, которые вносят свой стиль и веселье в любую компанию. Они же помогут вам накрыть стол и ухаживать за гостями.

Близкие друзья охотно берут на себя роль фотографов, а это позволяет сэкономить на услугах профессионального фотографа.

Траты и расходы вам предстоят в любом случае, но аренда транспорта для доставки гостей на природу значительно ниже, чем аренда помещения в дорогом ресторане.

К свадьбе нужно готовиться заранее и планировать место для её проведения тоже. Для проведения брачной церемонии чаще всего выбирают кафе или ресторан, но стоит учитывать некоторые факторы при выборе.

Местоположение

Центр города всегда был дороже окраины. Заведения, расположенные в центре, потребуют больше финансовых вложений, чем находящиеся в спальном районе, да и аналогичное меню, соответственно, обойдется вам в центре дороже.

Предзаказ

Заранее заказанное помещение даст вам гарантию и оградит от непредвиденных обстоятельств. Часто бывают случаи, когда оговариваются сроки на словах. Когда же подходит время, то помещение оказывается сдано. Такое случается, так как у администрации заведения тоже нет гарантии того, что вы выполните обещанное. Поэтому лучше оставить задаток.

Праздничная программа

Практически у каждого заведения имеется живая музыка или диджей, который сотрудничает с заведением на постоянной основе. Так что лучше заняться этим заранее.

На практике же доказано, что лучше найти ведущего со стороны. Это позволит вам сравнить цены по городу и выбрать подходящего ведущего согласно вашим параметрам.

Можно найти начинающего ведущего. Он дорого не возьмёт, так как нарабатывает своё портфолио. При использовании данного варианта тоже есть риск, так как у ведущего может не быть достаточного опыта в проведении подобного рода мероприятий.

Лучше согласовать программу заранее, чтобы была возможность подкорректировать её и внести изменения согласно вашим предпочтениям.

Время празднования

Время года играет важную роль, и расценки тоже будут зависеть от сезона. В летнее время заведения пользуются спросом, а в зимнее время не очень. На этом тоже можно неплохо сэкономить. Практика показывает, что на конец зимы и начало весны администраторы делают хорошие скидки. Поэтому можно провести церемонию в это время, что позволит вам также сэкономить на аренде заведения.

В летнее время пользуются спросом дачи и загородные дома. Если у вас нет ничего из перечисленного, то всегда можно арендовать. Главное — подойти к этому вопросу без спешки, что даст вам время на мониторинг цен и право выбора. Плюсы данного варианта — свежий воздух и неограниченное время празднования.

Аренда помещения в загсе

Данный вариант отлично подойдёт тем, кто решил сразу после росписи отправиться в свадебное путешествие, но и обидеть родных и близких не хочется. Банкетный зал можно сделать в варианте фуршета, где приглашенные смогут поздравить молодожёнов и пообщаться.

Список гостей

От количества приглашённых напрямую зависят ваши расходы.

На каждого приглашённого заранее рассчитывается меню и закупается всё необходимое. При бюджетном варианте торжества стоит учесть этот важный параметр.

Существенно снизить расходы можно на нарядах молодожёнов. Можно взять в аренду платье и костюм. Благо организаций в данной сфере предостаточно.

Автомобили

Найти и украсить автомобили — тоже расходы и немалые. Поэтому можно обратиться к родным и друзьям-автолюбителям заранее. Думаю, родные не откажут молодожёнам в этом. Обращение же в специализированные агентства обойдется вам в приличную сумму. Позаботьтесь о декоре автомобилей.

Ещё несколько моментов…

Внешний вид невесты тоже требует финансов. Макияж и прическу можно заказать у специалистов, которые обслуживают на дому. Такой подход существенно снизит расходы.

Также не стоит забывать о меню. Накормить гостей вкусно и сытно нужно обязательно. На этом экономить не стоит, так как веселье всегда сопровождается алкоголем. Зачем нам за столом хорошо захмелевшие гости? Тем более, вы ведь не знаете, кто как себя поведёт в подобной ситуации.

Все эти советы помогут вам провести вашу свадебную церемонию ярко, а главное — без лишних расходов.

Ресторан, лимузины, дорогие украшения — всего лишь условности. Главное, чтобы праздник запомнился приглашенным и вам.

Свадьба — всегда яркое и запоминающееся событие, к которому нужно готовиться заранее и со всей серьёзностью.