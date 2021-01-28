В детсадах занялись воспитанием патриотических чувств

С детсадовского возраста к воспитательному процессу присоединился и агитпроп, который теперь научит как Родину любить.

Вакцинация патриотизмом

В любви к своей Родине нет ничего зазорного. Напротив — подобное чувство к своей стране вполне естественное состояние, если оно сформировалось не под жёстким давлением. В соцсетях появилось откровение жительницы Москвы, некой Елены, которая поделилась своими впечатлениями от анкеты, полученной в детском саду:

"Добрались до детсада, дали анкету: "Нуждаетесь ли вы в консультации по воспитанию патриотических чувств и экологических навыков дошкольников?", "Рассказываете ли вы об испытаниях, выпавших на долю ваших предков?" Не многовато ли для 4-леток? Кстати, в анкете 23 (!) пункта на тему, прививаю ли я патриотизм ребёнку и нет ли разногласий у нас с мужем относительно патриотического воспитания в семье. Приплыли".

Молодая мама считает, что подобный опрос родителей связан с изменениями в законе "Об образовании". Теперь в понятие "воспитание" включено развитие у детей "чувства патриотизма, уважения к памяти защитников и подвигам героев Отечества… к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям народа".

Поправки к воспитанию

Знакомить подрастающее поколение с историческим наследием страны — дело благое. Правда, если это знакомство не основано исключительно на представлениях правящей политической элиты, которая стремится любыми средствами продвинуть идеологию перманентных победителей. То есть оставить за бортом формирования исторического образа страны далеко не самые светлые события прошлого.

Поправки, принятые в Конституцию России в 2020 году, позволили президенту страны инициировать корректировку содержания воспитательного процесса. С такими изменениями безусловно согласен председатель Государственной думы Вячеслав Володин:

"Образование должно включать не только знания и навыки, но и духовные, моральные ценности, которые формируют личность, гражданина, объединяют общество".

О формирование личности человека написано много трудов и прочитано лекций ведущими психологами страны. Тема настолько глубока и постоянно находится в развитии, что её изучение позволит ещё многим поколениям исследователей написать интересные диссертации.

Безусловно, детям надобно помогать с формированием адекватной картины мира. Правда, на первое место стоило бы ставить не упрощённое агитпропом восприятие истории страны и преставления о морали, которые иногда меняются чаще, чем глава государства, а стремление к самостоятельному мышлению.

Осмысление прошлого страны возможно только при максимально полном изложении той самой исторической правды, которую теперь защищает Конституция России. Конечно же, это произойдёт не в детском саду и, может быть, даже не в школе.

Когда же дети сталкиваются с ложью или намеренной недосказанностью, искажающую картину реального исторического прошлого страны и настоящего, то неминуема и психологическая деформация на фоне утраты нравственных ориентиров и системы гуманитарных координат.

Партийный хайп

Дети и подростки наблюдают, как взрослые дяди и тёти в телевизоре стараются убедить граждан, что абсолютно очевидное видео является массовой галлюцинацией. Так случилось и с резонансной историей жительницы Ленинградской области Маргариты Юдиной, которая пострадала от удара росгвардейца во время акций протеста 23 января 2021 года.

Да, уже немало сказано об этом вопиющем факте, но то, как идеологическая машина старается изменить реальность, заставляет снова вернуться к нему. Особенно, когда известные шоумены Александр Мясников и Владимир Соловьёв оправдали избиение 54-летней женщины. Последний вообще объяснил своим почитателям, что Юдину не бьют, а "отталкивают ногой, упираясь в живот".

Депутат от "Единой России" Александр Хинштейн, который был вне себя от просмотренного видео с метким ударом росгвардейца, обратился было с письмами в Следственный комитет России и Генпрокуратуру, чтобы наказать обидчика немолодой женщины, но на волне солидарного партийного хайпа передумал:

"Подробно обсудил ситуацию с руководством МВД и прокуратуры. Полицейский, действительно, перед этим подвергся нападению, потому и воспринял бежавшую наперерез ему женщину как реальную угрозу, жёстко на неё среагировав. Это серьёзно меняет дело, поэтому отзываю свои запросы".

Председатель Государственной думы, который ратует за передачу подрастающему поколению представлений о морали, тоже не заметил ничего экстраординарного и всё объяснил, в том числе тем же детсадовцам и школьникам:

"Полицейский исполнял обязанности. Ему мешали. Но если сам полицейский понял, что он в этой ситуации был неправ и извинился, а это извинение было принято, тем более, вреда здоровью не было такого, которое потребовало бы лечения, наверное, правильно было бы отметить, что правоохранители действовали действительно очень ответственно".

Запретить раскачивать качели

На фоне событий 23 января 2021 года председатель Государственной думы Вячеслав Володин посетовал:

"Плохо то, что в митинговые протесты вовлекли детей. В цивилизованном обществе детей нельзя использовать. Это напоминает времена Великой Отечественной войны, когда, видя угрозу, ставили перед собой детей, женщин, стариков… Детей оставьте в покое! Детям — детство!"

Как сформулировал бы Дмитрий Медведев, эти бы слова да в граните отлить. Может быть, тогда и однопартийцы Вячеслава Володина перестанут:

наряжать детей в одежду с символикой "Единой России", привлекая их на свои политические перфомансы;

инкорпорировать в любой контекст память о чудовищной войне, унесшей миллионы советских людей;

устраивать контрагитацию против акций протеста, заставляя Министерство просвещения вторгаться в семьи граждан с политической повесткой.

Зомбированные советской пропагандой граждане после крушения СССР вдруг очнулись и обратили внимание, что им с детского сада рассказывали о дедушке Ленине, которой ушёл из жизни всего-то в 54 года. Да и был он не таким уж добрым, как потом выяснилось. Подобное откровение неминуемо случится и с теми воспитанниками современных детсадов, когда к ним придёт осознание, что их с малолетства заставляли думать "как надо", не давая раскачивать качели.