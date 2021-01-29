Владимир Брутер: российскому обществу необходима внутренняя дискуссия

Почему в правительстве нужна оппозиция и как российская власть должна реагировать на протестные настроения в обществе, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Ильич Брутер.

Читайте начало интервью: Владимир Брутер: организаторы акции должны быть наказаны

Оппозиция и власть

— Владимир Ильич, на ваш взгляд, какие должна предпринять власть реальные шаги, чтобы смягчить ситуацию?

— Мне власть не предлагала давать ей советы по этому поводу. Я думаю, что справиться можно и без меня. А что касается моего мнения общего, то главное — власть в России должна быть открыта по отношению к гражданам России. Сейчас многие граждане в России, причем кто социально активен, считают, что власть не считается с их позицией. И они не могут через легальные процедуры свое мнение отстаивать. Это накапливает протестный потенциал.

Госдума не должна быть местом, где собираются в основном единомышленники, она должна быть местом, где собираются люди с противоположными точками зрения, напряженно дискутируют друг с другом, и результат появляется не потому, что большинство может его, что называется, продавить. Госдума должна быть местом, где структурируется власть, оппозиция, где понятно, за что выступает власть и за что выступает оппозиция. Это не означает, что существенные различия могут относиться к внешней политике. Мы видим, что при всем противостоянии между республиканцами и демократами в США большого противостояния по вопросам внешней политики между ними нет.

Между властью и оппозицией должна быть разница внутри страны, а не вне страны. Россия уже пережила период, когда компрадоры ею управляли и ее продавали.

Мы, слава Богу, этот этап прошли. Но это не означает, что в стране не может быть оппозиции, которая общается со своими избирателями и реально предлагает свои варианты. Пока такого не будет, все будет оставаться примерно так же, как сейчас.

— Вам не кажется, что когда компрадоры, как вы их назвали, были у власти, такого протестного потенциала не было в стране? Или уже новое поколение выросло в новых условиях? Тогда возмущений было больше, но на кухнях, мне кажется.

— Протестный потенциал был, он был значительно больше, чем сейчас. Но дело в том, что тогда социально активные люди имели возможность иногда легально, иногда полулегально, заниматься самореализацией. Всем казалось, что я сейчас что-то сделаю и заработаю много денег. Люди, которые сейчас выходят на протест, тогда в значительной мере были заняты своими собственными делами. Надо говорить прямо: простые люди в маленьких городах, которые живут небогато, на протесты обычно не ходят. Они трудно самоорганизуются, у них нет мнения о том, что они сами могут участвовать во власти. Поэтому они ни тогда, ни сейчас в этом не участвуют, но сейчас они живут лучше и спокойнее. А тогда протестный потенциал касался в основном тех людей в городах, кто оказался резко отодвинутым на обочины социальной жизни. И учитывая общую ажитацию, таких людей было не то чтобы мало, они были просто очень заняты. Протестный потенциал тогда реализовывался в голосах, а нынче реализуется в протестах. Много раз мы видели, особенно в Восточной Европе: голосующие и протестующие отличаются друг от друга в процентах, когда голосующие голосуют за одно, а протестующие протестуют против голосующих. Этот момент на Украине привел к государственному перевороту.

За 20 лет власть сделала очень много, чтобы выровнять уровень жизни в России. Она сделала даже слишком много, но это само по себе не приводит к успокоению общества.

Наоборот, это приводит к тому, что у части среднего класса возникает иллюзия своей недооцененности. Они начинают считать, что все делается за их счет. А у них самих нет возможности жить лучше, потому что никто им ничего особенного не предлагает. В бизнес уже не пойдешь, во власть не пускают. Живи себе и занимайся своим делом. Но не все хотят просто так жить и заниматься своим делом. Некоторые хотят большего и быстро. А большое быстро уже никому не предлагают.

Если вытащить свой сумасшедший шанс 20 лет назад было можно, то теперь это значительно сложнее. И это увеличивает протестный потенциал среди активной части населения.

Время есть, но его мало

— Насколько возможно, что лидеры оппозиции действуют по указке западных спецслужб?

— А кто лидеры оппозиции в России? Я таких пока не знаю.

— Тот же Навальный.

— Безусловно, Навальный контактировал с западными спецслужбами. Но западные спецслужбы не могут выводить людей на улицы. Западные спецслужбы могут это помочь организовать.

То, что американское посольство печатает инструкции, совершенно неприемлемо. Давайте представим, что российское посольство в Вашингтоне напечатало бы инструкции, как штурмовать Капитолий. Можно только представить, во что бы это вылилось. Они почему-то считают, что им можно, а нам нельзя.

Безусловно, Навальный знает об этом, они публично не призвали американское посольство этого не делать, хотя должны были призвать этого не делать, понимая, что это вмешательство в дела той страны, которой они хотят руководить.

Но нужно разделять отношения тех же Навальных с западными центрами и протестный потенциал в России. А протестный потенциал в России существует помимо того, что Навальные с кем-то контактировали.

— Что вы можете сказать нашим зрителям на прощание?

— Только одно: пока время для того, чтобы внутренняя российская политика изменилась, еще есть. Время для того, чтобы российское общество нашло адекватные ответы протестным настроениям. И меры для этого существуют всегда. Будут ли они задействованы, не будут — я не знаю. Чем позже будут предприняты действия, тем они будут сложнее и тем сложнее будет результат. Поэтому я бы предложил всем не обольщаться тем, что сейчас акции протеста были немногочисленны. Российскому обществу необходима внутренняя дискуссия, и нужно выходить на согласованные обществом решения, чтобы быстро и серьезно двигаться вперед, потому что времени для раскачки, скорее всего, нет.

Российскому обществу предстоит ответить на очень сложные вызовы достаточно быстро. Чем быстрее мы за это дело возьмемся, тем будет лучше результат.