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Автор Игорь Буккер

Владимир Брутер: организаторы акции должны быть наказаны

Общество

Какого отношения заслуживают организаторы незаконных акций в поддержку Навального и чем вызваны протестные настроения в обществе, рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Ильич Брутер.

Нарушителей наказать

— Владимир Ильич, незаконные акции были по всей стране. Уже прошло первое в Санкт-Петербурге судебное заседание. Как, на ваш взгляд, все это выглядит?

— На взгляд наблюдателя со стороны выглядит так, что если человек совершил административное правонарушение, это повод для суда. Решения суда не должны быть жесткими, но и не должны оставлять все это без наказания.

— А 10 тысяч безработному — это вполне нормально?

— Нормально. В валюте это вообще ничего. А сопротивление полиции — это уже уголовное наказание.

— Столько людей вышло, и Песков говорит, что это не соответствует действительности. У вас есть точные сведения?

— Таких сведений нет ни у кого, кроме как у полиции. Поэтому данные полиции являются официальными, их можно оспаривать с точки зрения имеющихся у участников данных. Если бы было 10 миллионов, это нереально. Таких чисел никогда не бывает. Всегда на акции протеста выходит достаточное количество, но оно не должно ни в какое качество переходить.

"Желтые жилеты" третий год ходят по Франции — ничего, правительство и президент на том же месте, никаких решений в связи с тем, что часть народа выражает несогласие с курсом правительства, не происходит. Это невозможно вообще. Это только на Украине может быть.

— Организатором этих незаконных акций могут вменить вину, что они нарушили социальную дистанцию и карантинные меры?

— Конечно. Желательно, чтобы это было доказуемо, чтобы организаторами акции были признаны те, кто действительно их организовывал и выполнял первичную функцию сбора и оповещения людей, несмотря на то, что акции были признаны властями незаконными.

Они должны отвечать по всей строгости административного правонарушения.

Протесты — признак несогласия

— Песков сказал, что Кремль знал о том, что будут выступления после возвращения и ареста Навального. А меры никакие не были приняты или их было недостаточно?

— Тут соломку не надо стелить. Проблемы общества должны решаться всем обществом. Пока у российской власти не будет больше открытости по отношению к обычному человеку, протестный потенциал будет только расти. Он растет от Хабаровска, где почти год проходят регулярные антиправительственные митинги, до всей страны, что мы видели сейчас.

Одно дело — нарушение закона, другое дело — протестный потенциал в обществе. Протестный потенциал нельзя сбить только с помощью репрессивных мер. Но если ты нарушил закон, ты должен за это отвечать.

— А что тут можно было бы сделать? Фургал во Владивостоке и сейчас Навальный — это просто повод? Людей больше беспокоят проблемы материального плана?

— Проблемы материального плана беспокоят многих. Россия не богатая страна в целом. Что можно придумать?

Придумать нужно то, что в обществе должна постоянно идти дискуссия. Люди, которые считают по-другому, не должны быть искусственным или естественным образом отодвинуты от принятия решений. Нельзя заменить необходимость изменений в обществе решением Миронова объединиться с двумя партиями. Общество воспринимает такие вещи как профанацию. И профанация всегда будет вызывать несогласие, которое будет переходить в протесты.

— С другими акциями протеста, которые были у нас в стране, нынешние можно сравнить? По количеству или по тому, как идут?

— Количество было умеренным. Вопрос в том, что у людей есть много поводов для недовольства. И то, что сейчас акция протеста получилась достаточно масштабной, говорит о том, что поводы вполне реальны. Надо понимать, что на акции протеста вышла только незначительная часть недовольных. Недовольных на самом деле гораздо больше. Просто значительная часть:

  • вообще не интересуется политикой;
  • не считает, что митинги могут помочь.

Это нельзя решить за один день или год. Это можно решить только тем, что люди должны вовлекаться в общественную жизнь. Они чувствуют себя в общественной жизни очень часто лишними. И лишними остаются в течение длительного времени. У них нет вертикальных лифтов, которые необходимы для того, чтобы внутрироссийская политика стала достоянием каждого российского гражданина. Это вещи очевидные. И их даже в той или иной степени признает сама власть.

— Могут последние события быть обкаткой более серьезных?

— Я думаю, что для более серьезных нет протестного потенциала, но если ситуация не будет улучшаться, вполне возможно, что потенциал будет расти. Мы не можем сказать, сколько недовольных будет через 9 месяцев. Потому что никто в начале 2020 года не думал, что год будет таким. Имеет значение только то, что даже такой противоречивый и не подходящий на роль лидера оппозиции (я мягко говорю) человек, как Навальный, сумел фактом своего существования сплотить большое количество людей.

Это свидетельство того, что что-то не в порядке. Если мы будем этот вопрос замалчивать и говорить "ой, у нас все хорошо", от этого хорошо не станет, проблема только усилится.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы акция протеста владимир брутер алексей навальный протесты 23 января 2021 года
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