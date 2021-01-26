Информационные войны: битва вакцин

Политический психолог, кандидат психологических наук Наталия Красовская объясняет, почему вакцинация от COVID-19 вызвала такое количество противоречивых слухов и как успех России в борьбе коронавирусом Запад хочет использовать против нас.

— В конце прошлого года Минобороны официально заявило, что против российской вакцины от коронавируса ведется информационная кампания, финансируемая из-за рубежа. При этом более половины россиян уверены в высоком качестве отечественной вакцины и хотят привиться, если будет такая возможность. Значит ли это, что западная пропаганда не работает?

— Российская вакцина от COVID-19 была зарегистрирована самой первой: в текущей мировой ситуации это сравнимо с успехами нашей страны в покорении космоса. И это — очень серьезная победа не только в плане повышения международного авторитета России, но и — что более важно — в сохранении стабильности нашего общества и государства. Обе эти перспективы не устраивают наших геополитических противников. Но тут есть еще и третья составляющая — финансы.

Фармацевтические корпорации уже заработали за время пандемии многомиллиардные суммы, а сейчас на кону колоссальные деньги: потребительский рынок вакцины от коронавируса — это около семи миллиардов человек, проживающих на Земле, нуждающихся в вакцинации два раза в год. А тут наша вакцина "Спутник V", испытания которой опережают аналогичные исследования в Европе и США на порядок.

Очевидно, что против "Спутника V" выступили консолидированным фронтом. Однако эффективность этой атаки глушится самой нашей действительностью. Человечество было вынуждено в корне пересматривать свое "поведение", в том числе в сфере международного сотрудничества, во имя выживания вида. Практически каждый из нас уже имеет личное представление о заболевании — через восприятие собственного опыта или болезнь близкого или знакомого человека. И все ждут если не лекарства, то хотя бы действенного средства профилактики…

— А как же быть с противниками вакцинации, которые в принципе выступают против прививок?

— Вопрос о важности прививок как таковых — отдельная большая тема, которая затрагивает множество аспектов. Конечно, при выстраивании линии информационной атаки все страхи людей, которые аккумулируются вокруг "прививочной темы", используются в полной мере. В частности, напомню, что еще на стадии разработки вакцины очень большое распространение получил информационный вброс о том, что никакого COVID-19 нет, что вся пандемия придумана властями, чтобы чипировать граждан под видом прививки, а затем зомбировать их с помощью новых технологий.

Причем это не какое-то ноу-хау, изобретенное специально для России, такие слухи муссировались в разных странах. Просто у нас они были сознательно использованы как информационное оружие для нагнетания напряжения в обществе. Однако сейчас, когда у людей накопилось достаточно достоверной информации о коронавирусе и произошла некая адаптация к новой действительности, требующей повышенных мер безопасности для любого очного социального контакта, дезинформаторам стало работать сложнее.

Все больше людей ожидают с появлением вакцины улучшений в мире, в стране, в своей жизни. И этот оптимизм вполне обоснован. Достаточно привести пример с вакциной от полиомиелита. Это заболевание до сих пор считается крайне опасным, смертность от него у детей составляет 5%, а у взрослых — 15-30%. До 1988 года, когда в мире началась массовая вакцинация от полиомиелита, тысячи детей умирали, а десятки тысяч — становились инвалидами. Сейчас же статистика регистрирует снижение заболеваемости более чем на 99%! Случаи полиомиелита выявляются преимущественно в отстающих странах, где есть проблемы с вакцинацией. Полагаю, к такой же картине мы со временем придем и с COVID-19. Ведь здоровье людей в мировом масштабе сейчас — ключевой фактор восстановления национальных экономик.

— С экономическим фактором связана и столь радикальная политизация темы "ковида", выразившаяся в том числе в обострении информационной войны против России?

— В геополитическом масштабе всё в конечном счете упирается в борьбу за ресурсы. Сегодня война за них развернулась в информационном поле. Отсюда и инфодемия, накатывающая волнами вслед за вспышками коронавируса. И действия против нашей страны вполне очевидны, а обвинения — голословны. В частности, когда в интернете появились документы с негативной информацией об американской вакцине, разработанной компаниями Pfizer и BioNTech, то в их краже и подлоге обвинили российских хакеров, как и ранее, когда речь шла об атаках на разработчиков вакцин от коронавируса. Но никаких доказательств предъявлено не было.

Пару недель назад Twitter взял и ограничил страницу российской вакцины, и только после разразившегося скандала были даны пояснения, что сделано это якобы с целью отразить хакерскую атаку из США. Западные страны не стесняются применять и другие средства для препятствования распространению российской вакцины. Например, Венгрии, которая выразила намерение купить партию нашей вакцины, Еврокомиссия пригрозила санкциями. И все же заявки на приобретение поступили более чем из 50 государств, и на текущий момент Россия договорилась с Индией, Китаем, Бразилией, Казахстаном и Кореей о производстве вакцины "Спутник V" на их территории.

— Можно ли сейчас прогнозировать, во что выльется это противостояние российской и американской вакцины?

— Я бы вообще не стала ставить так вопрос. У каждой вакцины есть свои особенности. Например, вакцину Pfizer сложнее транспортировать, потому что она хранится при минус 75 — минус 80 градусах, тогда как вакцина "Спутник V" хранится при минус 18. И обе вакцины только вводятся в оборот, их эффект еще будет изучаться специалистами. А сейчас существует опасность, что все случаи проблем со здоровьем у сделавших прививку людей будут приписываться воздействию вакцинации. Это нормальный с точки зрения психологии процесс — мы эволюционно в своей массе запрограммированы на отрицание всего нового. "Новое" у нас практически равно "страшному" и "опасному". И на заре человечества это было оправдано целью выживания вида.

Но сейчас ответ на вопрос, какая вакцина лучше, должны давать специалисты — ученые и медики-практики. И необходимо противодействовать на государственном уровне деятельности политически ангажированных пропагандистов, чтобы они не мешали специалистам работать. Ведь хоть информационная война ведётся в виртуальном пространстве, человеческие жертвы у неё самые что ни на есть реальные. Смерть и серьёзные ухудшения здоровья — это вполне вероятная цена отказа от своевременной прививки под влиянием "страшилок", распространяемых инициаторами информационных атак.