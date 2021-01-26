"Словить хайп": почему опять заговорили о Ленине и Мавзолее

Есть в России такая история — в начале года регулярно возникает тема о выносе тела Ленина из Мавзолея на Красной площади.

Казалось бы, причем здесь Ленин и Мавзолей

Вот, например, во вторник издание "Ведомости" сообщило, что российский Центризбирком планирует опробовать систему электронного голосования перед выборами в Госдуму. Ну планирует и планирует — дело, конечно, важное, но не сказать, что способное заинтересовать общественность прямо сейчас.

Так вот, тестирование планируется провести в пяти-семи регионах, сообщает издание со ссылкой на один из своих источников в Центризбиркоме. По его словам, в список субъектов РФ, выбранных для тестирования, вошли в основном те, в которых будут выбирать только депутатов Госдумы. Уточним, что в 39 российских регионах в этом году пройдут еще и выборы депутатов местных законодательных собраний.

Впрочем, относительно числа регионов у источников единства мнений нет. Другой предположил, что опробовать систему электронного голосования будут в порядка 20 регионов. Само же тестирование будет связано с "проекцией на будущую избирательную кампанию", либо россиянам будут задаваться более общие вопросы, например, нужно ли вынести тело Ленина из Мавзолея.

Вот так вот, походя, об одной из самых спорных общественных тем в современной России… При этом изначально было непонятно, а какой смысл задавать именно такой вопрос о ходе тестирования системы? Полученные данные — их как предполагалось потом использовать? Или никак не предполагалось, просто вопрос вот такой, призванный привлечь внимание?

Комментарий из ЦИК

Судя по комментарию заместитель председателя Центризбиркома Николая Булаева, для него информация о опросе насчет выноса тела Ленина тоже стала сюрпризом.

"Конечно, это ложь. Кому надо вбрасывать такие фейки? Мне сложно понять желание этих фейкометов. ЦИК никогда не планировал ничего подобного и социологические опросы не проводит, у нас иные полномочия и задачи", — сказал Булаев ТАСС.

По его словам, авторам подобных материалов следовало бы обратиться за комментарием в Центризбирком. "Но, видимо, главное — придумать фейк, словить хайп, а дальше, хихикая, наблюдать за произведенным эффектом. Явно больной человек", — отметил зампред ЦИК.

Отметим, что в этом году, по информации ЦИК, будут реализованы пилотные проекты по дистанционному электронному голосованию. И глава Центризбиркома Элла Памфилова упоминала, что речь может идти о 20 российских регионах. А в масштабах всей страны электронное голосование планируется внедрить только к 2024 году.

Но отметим, что история с тестированием ушла на второй план после сообщения о том, что может быть задан вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея. Зачем это понадобилось, можно только предполагать. Например, чтобы отвлечь внимание о тестировании системы электронного голосования (хотя зачем?).

А может быть, самое верное — не искать каких-то скрытых смыслов. И согласиться с Николаем Булаевым в том, что цель и заключалась в том, чтобы "словить хайп".