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Автор Ольга Лебедева

У "Правды.Ру" сегодня праздник. Нам - 22 года

Общество

Сегодня, 27 января, свой день рождения отмечает первое в России электронное общественно-политическое новостное издание "Правда.Ру".

День рождения Правды.Ру! Наше 14-летие

Первая электронная газета в Рунете. Правопреемник советской газеты "Правды".

Для тех, кто с нами недавно, поясним: когда в 1999 году судьба самой популярной газеты в СССР оказалась под угрозой, по сути, издание должно было быть закрыто, творческий коллектив решил сохранить её дух и принципы в только начинавшей тогда развиваться сети Интернет.

"Правда.Ру" была создана "правдистами". Среди них...

  • Вадим Горшенин — заместитель генерального директора ЗАО "Редакция газеты "Правда", заместитель главного редактора газеты "Правда". С 1999 года и по настоящее время председатель совета директоров интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".
  • Инна Новикова — корреспондент газеты "Правда". С 2002 года и по настоящее время генеральный директор, главный редактор интернет-медиахолдинга "Правда.Ру".
  • Станислав Пастухов — один из лучших очеркистов Советского Союза.
  • Василий Изгаршев — военный обозреватель газеты "Правда".
  • Юрий Разгуляев — собственный корреспондент газеты "Правда" в Киргизии.
  • Андрей Крушинский — корреспондент, обозреватель "Правды" по международным вопросам.
  • Владимир Чертков — лучший журналист Советского Союза 1985 года. Много лет проработал в газете «Правда», писал об Арктике. «Почетный полярник СССР».

Сегодня "Правда.Ру" — медиахолдинг, объединяющий более 25 ресурсов самой разной направленности. Наши материалы выходят на трёх языках, причём англоязычная версия — вторая в России после Russia Today, португалоязычная — вообще первая в российских рейтингах…

Закалка — старая, взгляд на вещи — современный

Пока мир стремительно меняется, подстраиваясь под новые реалии, дух издания остаётся неизменным:

  • наш ориентир — государственность.

Не в том смысле, что "Правда.Ру" — рупор власти, а в том, что мы говорим о событиях, важных и интересных для страны, для народа.

Иногда — бывает и такое — нас обвиняют в оппозиционности. Но это связано с тем, что мы, как граждане, несколько иначе понимаем государственные интересы, нежели те, кому по должности поручено их блюсти.

И лучшее тому подтверждение — архивные материалы. Это история новой России конца XX — и теперь уже XXI веков.

О чём и как писала "Правда.Ру"?

Война в Чечне, экономические реформы рубежа веков, либерализация торговли и приватизация, экономические кризисы и отношение России с бывшими "братскими республиками", избрание Путина президентом и положение страны на международной арене…

Этот перечень тем можно продолжать бесконечно долго — за 22 года их было немало. Наши журналисты проживали каждый миг вместе со страной и рассказывали о том, свидетелями и участниками чего они были, что "пропустили через себя".

"В принципе, если говорить коротко, то "Правда.Ру" — это новейшая история России. Летопись!" — считает главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.

Кстати, именно она поставила перед журналистами издания задачу: никогда не гнаться за лентой новостей, чтобы первыми в Рунете рассказать о каком-то происшествии или событии.

  • Наша цель — дать читателю проверенную, точную, расширенную информацию.

И "Правда.Ру" с момента основания и по сегодняшний день может себе это позволить. Хотя бы потому, что "никаких олигархов, бандитов, провластных структур и масонских лож за нашими плечами нет".

Мы просто делаем свою работу: освещаем события в России и за рубежом. Рассказываем своему читателю ПРАВДУ.

За 22 года "Правда.Ру" прошла большой путь

Издание росло и развивалось, менялось вместе со страной, сумело найти свой фирменный стиль, став по-настоящему народным, освещая актуальные темы, давая возможность людям обсудить злободневные события, отвечая на волнующие их вопросы.

А главное — сегодня медиахолдинг пользуется доверием и любовью своих читателей.

И это неоспоримый факт, ведь всю эту неделю "Правда.Ру" ощущает себя счастливым именинником, поздравить которого спешат читатели, спикеры, общественные деятели и политики.

Мы, коллектив издания, благодарим всех. Отрадно осознавать, что нас читают, ценят, обсуждают.

Это значит, что мы не зря вкладываем душу в то, что делаем для вас. Спасибо.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы правда.ру день рождения правды.ру.
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