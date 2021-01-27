У "Правды.Ру" сегодня праздник. Нам - 22 года

Сегодня, 27 января, свой день рождения отмечает первое в России электронное общественно-политическое новостное издание "Правда.Ру".
Первая электронная газета в Рунете. Правопреемник советской газеты "Правды".
Для тех, кто с нами недавно, поясним: когда в 1999 году судьба самой популярной газеты в СССР оказалась под угрозой, по сути, издание должно было быть закрыто, творческий коллектив решил сохранить её дух и принципы в только начинавшей тогда развиваться сети Интернет.
"Правда.Ру" была создана "правдистами". Среди них...
Сегодня "Правда.Ру" — медиахолдинг, объединяющий более 25 ресурсов самой разной направленности. Наши материалы выходят на трёх языках, причём англоязычная версия — вторая в России после Russia Today, португалоязычная — вообще первая в российских рейтингах…
Пока мир стремительно меняется, подстраиваясь под новые реалии, дух издания остаётся неизменным:
Не в том смысле, что "Правда.Ру" — рупор власти, а в том, что мы говорим о событиях, важных и интересных для страны, для народа.
Иногда — бывает и такое — нас обвиняют в оппозиционности. Но это связано с тем, что мы, как граждане, несколько иначе понимаем государственные интересы, нежели те, кому по должности поручено их блюсти.
И лучшее тому подтверждение — архивные материалы. Это история новой России конца XX — и теперь уже XXI веков.
Война в Чечне, экономические реформы рубежа веков, либерализация торговли и приватизация, экономические кризисы и отношение России с бывшими "братскими республиками", избрание Путина президентом и положение страны на международной арене…
Этот перечень тем можно продолжать бесконечно долго — за 22 года их было немало. Наши журналисты проживали каждый миг вместе со страной и рассказывали о том, свидетелями и участниками чего они были, что "пропустили через себя".
"В принципе, если говорить коротко, то "Правда.Ру" — это новейшая история России. Летопись!" — считает главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова.
Кстати, именно она поставила перед журналистами издания задачу: никогда не гнаться за лентой новостей, чтобы первыми в Рунете рассказать о каком-то происшествии или событии.
И "Правда.Ру" с момента основания и по сегодняшний день может себе это позволить. Хотя бы потому, что "никаких олигархов, бандитов, провластных структур и масонских лож за нашими плечами нет".
Мы просто делаем свою работу: освещаем события в России и за рубежом. Рассказываем своему читателю ПРАВДУ.
Издание росло и развивалось, менялось вместе со страной, сумело найти свой фирменный стиль, став по-настоящему народным, освещая актуальные темы, давая возможность людям обсудить злободневные события, отвечая на волнующие их вопросы.
А главное — сегодня медиахолдинг пользуется доверием и любовью своих читателей.
И это неоспоримый факт, ведь всю эту неделю "Правда.Ру" ощущает себя счастливым именинником, поздравить которого спешат читатели, спикеры, общественные деятели и политики.
Мы, коллектив издания, благодарим всех. Отрадно осознавать, что нас читают, ценят, обсуждают.
Это значит, что мы не зря вкладываем душу в то, что делаем для вас. Спасибо.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Никита Михалков изложил своё видение событий, к которым сегодня подталкивают россиян.