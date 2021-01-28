Русалочка - молчаливая жертва своих фантазий

Читая детские сказки, мы восхищались любовью прекрасной Русалочки Ганса Христиана Андерсена. Однако с точки зрения психолога ее судьба плачевна уже с самого начала из-за тех рамок, в которые она себя загоняет. Об этом с "Правдой.Ру" беседует психолог Светлана Шарко.

Маргарита Кичерова: Русалочка живет в подводной сказочной стране. Она красива, обладает чарующим голосом — и не удовлетворена тем, что имеет.

— Тут я бы немного остановилась на личности великолепного сказочника. Практически все сказки попахивают его личным неврозом, там много такой христианской морали, плюс то, что он сам проживал. Русалочка влюбилась в принца…

— Даже не в него самого. Он показался ей похожим на мальчика, статуей которого она восхищалась в своем царстве.

— В любом случае она выбрала "неподходящего" парня, с которым будет трудно. Нас к нему влечет, но мы можем попасть в беду. Что значит быть с принцем — надо быть принцессой и чувствовать себя как принцесса. А она другая, ей предначертано быть другой, и чтобы быть с ним, ей нужно отказаться от своей сути.

— Принять выбор жить в другом теле.

— Отказаться от чего-то, что значимо и важно. В реальной жизни часто мужчина ни о чем таком женщину не просит, но русалочки наши верят в любовь, возвышены, считают, что жертвовать собой — это прекрасно.

— Но вот правильно ли?

— Вопрос не в правильности. У кого-то есть такая схема — покорно жить ради другого.

— Как эта схема появляется?

— Женщины-русалки — те, у кого есть ощущение своей дефективности, им надо обрести другое тело, чтобы понравиться принцу, и они покорно ждут — десятилетиями, когда любовник уйдет от жены или начальник похвалит за хорошую работу.

— Помимо любви, Русалочка хотела обрести человеческую душу. Не хотят ли такие женщины, чтобы именно душу в первую очередь разглядели принцы?

— Большая мечта и иллюзия многих женщин, и как раз душу она обретает. Она могла убить принца и вернуться к сестрам, но выбрала дух и отказ от иллюзий. Для меня это путь отказа от иллюзий, от русалочьих бед. От идеи, что прекрасный принц сделает нас другой. Русалочка обрела возможность быть женщиной ценой отказа от голоса, то есть в жизни она терпеливо молчит и терпит боль. Она ставит другого выше себя — "то, что я чувствую, не важно".

— Обесценить себя?

— Можно сказать. Она танцует для принца, но он не знает о ее муках. Он, кстати, довольно здоровый парень — выбрал ту, которая ему подходит.

— Каких парней выбирают русалочки?

— Тут я бы отделила сказку — Русалочка выбрала просто хорошего принца, неподходящего ей по своей природе, делает вещи, о которых ее не просят, ей не говорили "будь моей". Такие считают, что если они слишком много дают, любят, многим пожертвовали, то им будет оплачено сторицей. А так не получается ни в сказке, ни в жизни. Ну не просил он ее ни о чем. И он не может оценить ее жертву, не зная, от чего она отказалась. Отношения превращаются в "я тебе так много дала, и ты должен". При этом русалочки еще терпят и молчат.

— То есть она такая молчаливая жертва своих фантазий.

— Это женщины, которые не конкурируют. Они ждут, что увидят их прекрасную душу и жертву. Если другая будет флиртовать, то они только ждут.

— Но ведь она танцевала для него, и танец был прекрасен.

— Видимо, нужны были еще какие-то действия.

— Русалочка по сути была ребенком. Принц говорил ей "мой найденыш", даже не воспринимая как женщину.

— Здесь мы мягко подходим к проблемам с сексуальной сферой. Когда говорят, что женщина холодна как рыба. Русалочки много себе не позволяют — быть привлекательной, теплой, вовлекающей в себя.

— Она же не видела отношения мужчины и женщины, мама у нее умерла.

— Она воспитана бабушкой. Русалочки часто выходят из неполных семей. У нее добрый отец, но он царь. А в реальной жизни часто бывают проблемные отношения, может быть тема насилия. Женщинам больно, страшно "танцевать перед мужчиной" и сказать "ты мой".

— Это же еще и опасно.

— Танец у нее был. Нужен же еще голос. Заговорить о себе, рассказать. Многие клиенты обращаются с тем, что трудно создать близкие отношения, если есть схема подавления чувств. Они очень покорны, жертвуют собой. Принц только целует ее в лоб.

- Как кого-то близкого, но бесполого. Она же спала у его двери в буквальном смысле. Как собачонка.

— Русалочки будто пришли на землю, но ходят по краю чьей-то жизни. Не берут до конца, не становятся королевами. Принц — вечный краешек.

— А ведь она была уверена, что принц ее полюбит. Когда он поехал в соседнее королевство под предлогом осмотреть угодья, все говорили, что он будет там свататься, и только Русалочка была уверена в обратном. У нее была своя картина в голове. "Уж она-то знает, что вот-вот он полюбит".

— И так не только в межполовых отношениях — такие преданно служат работе, руководителю, ожидая, что что-то произойдет.

— Она просто безмолвная тень принца… До чего тяжелая программа.

— Такие очень много фантазируют. Жизнь их бывает беспросветной, а мечты прекрасные, что помогает жить и не видеть этот День сурка. Бывает, что они замужем, но формально.