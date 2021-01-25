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Автор Александр Шторм

В России могут отменить "несостоятельный" ЕГЭ

Общество

В России могут заменить ЕГЭ при поступлении в вуз на вступительные экзамены. Причиной этого эксперты называют очевидную несостоятельность ЕГЭ.

В России могут отменить "несостоятельный" ЕГЭ

Как пояснил руководитель Всероссийского фонда образования, сопредседатель движения "Образование для всех", член-корреспондент Российской академии естественных наук (РАЕН) Сергей Комков:

"ЕГЭ будут учитывать формально — это зарождающийся тренд. Вузам надоело принимать людей с высочайшими баллами ЕГЭ, которые ничего не знают при этом".

По его словам, ЕГЭ постепенно теряет свою значимость — было обязательных четыре предмета, потом два, сейчас остался один. Не исключено, что полная отмена ЕГЭ может произойти через год-два.

Со своей стороны, заслуженный учитель России, историк Александр Снегуров высказался за отмену ЕГЭ. Быстро это не получится, так как сейчас под него заточена вся система. Но можно от него отказаться полностью.

"А в вузы я бы принимал без экзаменов, принимая всех до первой сессии. Или брать, оценивая по оценкам в аттестате", — приводит URA.RU слова Снегурова.

По этому поводу в телеграм-канале "Научно-образовательная политика" высказали мнение о том, что этим вопросом начинает набирать обороты предвыборная кампания к выборам в Государственную Думу.

Авторы канала напомнили, что "Образование для всех" — давняя программа КПРФ, а одноимённое движение также возглавляет Олег Смолин — первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке.

В самой новости просматривается явная политическая ангажированность. КПРФ давно и поступательно борется с ЕГЭ — неудивительно, что этой теме в предвыборной гонке будет уделяться много внимания.

Естественно, в результате пандемии коронавируса произошел некоторый "откат" ЕГЭ — в этом году экзамен сдавали только те, кто хотел продолжить образование в университетах, также отложено введение дополнительных обязательных экзаменов, а в целом их число даже сокращается.

Но это ситуативные меры, чрезвычайные решения, которые будут отменены, как только спадёт коронавирусная угроза. А если начинать думать об альтернативах ЕГЭ, то всплывают только собственные экзамены вузов. Значит, выпускнику школы придётся сдавать не условные четыре ЕГЭ, а обязательные экзамены в школе плюс дополнительные по выбору.

Соответственно, нужны будут репетиторы под каждый из вузовских вступительных экзаменов. Да и сами вузы быстро возродят массовые олимпиады. С репетиторской подготовкой к ним, конвертами и прочими обходными путями.

То есть все скатится ровно к тому, откуда только-только выбралось высшее образование в стране. Ряд ведущих университетов, кстати, имеют право на свой дополнительный экзамен — чем с успехом пользуются. На равенство в доступе к образованию рассчитывать точно не придётся.

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы егэ кпрф олег смолин коронавирус сергей комков александр снегуров вступительные экзамены
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