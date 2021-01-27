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Автор Маргарита Кичерова

Как найти свои "хрустальные туфельки". Психология на примере Золушки

Общество

Сказка о Золушке "живет" вместе с человечеством с древних времен, по ней снимают замечательные и добрые фильмы. Почему же ее можно назвать во многом "вредной"? С "Правдой.Ру" рассуждает психолог Светлана Шарко.

Читайте начало интервью:

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Маргарита Кичерова: Сама Золушка ничего не делала, чтобы получить желанный приз в виде принца. Если идешь к цели, можно потерпеть. Но наша героиня терпит, не делая ничего, за нее все сделала Фея-крестная.

— Золушка во многом вредная сказка — хоть она много работает, но бездействует.

— Ничего не делает для себя, все для других.

— Очень часто с таким отношением к себе в детстве ты формируешь защиту в виде идеального мира, куда уходишь и представляешь, что что-то изменится. Чтобы заботиться о себе, защищать, нужно верить и любить себя. А это не у всех Золушек есть.

— У Золушки есть шанс — Фея-крестная показывает ей, как любить.

— Да, но тут интересный момент. Она дала карету, платье, туфельки, показала ей, что надо изменить что-то внешне. Тебя полюбят, если ты прекрасна.

Но принц же не увидел ее чистящей камин, не сказал: это то, о чем я мечтал всю жизнь. Есть же эти шутки, где уже замужняя Золушка говорит: "Господи, ну, уже дворец весь убран, что делать, не знаю?" Она вот эту программу хорошей девочки перетаскивает в свою взрослую жизнь, и уставший принц начинает походить на ее папу-лесника, убегая от нее все больше в лес.

Это программа мазохистов, от них очень устают в реальности. А Фея — что же она не вмешалась в семейную ситуацию, не поговорила с папой-лесником?

— О, какие вы вопросы задаете. Да, сказка молчит.

— Если мы смотрим на Золушку как на некое дитя — ребенок, правда, не может ничего изменить. Может просто скорректировать реальность через психологические защиты, чтобы там выжить. Но для молодой женщины программы Золушки вредны.

В какой-то момент надо стать самой Феей-крестной, сказать себе: я много чему научилась, пора.

— Теперь-то она может абсолютно все.

— Совершенно верно. Пойти и купить себе туфельки.

— Вот про них поговорим. Туфельки — это опора, как любая обувь. В сказке Шарля Перро был неверный перевод, когда хрустальными "стали" туфельки, отороченные мехом. На мой взгляд, это символично: меховые все же намного удобнее, чем хрустальные.

— Ну, меховые тоже можно сшить так, что не влезешь… Все же первично то, что туфельки — это опора. Чтобы ты почувствовала, что можешь сама ножками идти. И это все, что у нее осталось — тыква стала тыквой, крысы крысами, остались туфельки. То есть "моя дорогая девочка, тебе пора пойти своими ногами, обрести свой путь, встать на ноги". Отказаться от иллюзий, увидеть то, что дала мать, что дал отец — там очень много любви. И отпуская страдания Золушки, можно обрести ее же силу.

— Силу преображения мира.

— Когда мы надеваем, что называется, правильные туфельки, начинаем сверкать всеми красками. Я храню некоторые туфельки, которые уже не ношу, но они греют душу, потому что прекрасные. Они транслируют нам некое состояние, в котором мы можем быть.

— У меня тоже такие есть.

— То есть это про смену состояния. Когда мы управляем своей жизнью, реальностью вокруг нас — я знаю, чего хочу, меняю реальность.

— И все благодаря правильно выбранному пути.

— Да, мы можем менять туфельки, с возрастом они у нас меняются. Туфельки мои сейчас — это уже, скажем, что-то более удобное. В хрустале я бы долго не пропрыгала. А Золушки некоторые, которые стареют в своём образе, как раз превращаются в мачеху и не превращаются в фею.

О принце

— А сам принц в жизни Золушки реален?

— Это тоже как часть волшебства. Вот придет принц, и я стану другая — хотя меняют-то ее туфельки.

— То есть маска принцессы, которую она надела на балу, останется навсегда, потому что ее выбрал прекрасный принц?

— Некоторые женщины считают, что их определяет мужчина, который с ними, как будто греются в его "лучах". Принц тут тоже интересен — не успокоился, начал искать.

— Что удивительно — по туфельке, а не по лицу. Он танцевал с ней, влюбился — как он мог не запомнить лица?

— Но он знает, что такой женщины в окружении нет. Он знает всех красавиц королевства, понимает, что здесь что-то спрятано. Многие Золушки при отличных внешних данных умудряются иметь просто отвратительный вид, и надо заглянуть в глубину ее души. Это редко происходит — он увидел и полюбил красивую.

— Я увидела прямо человека с лупой или биноклем. Но это ведь не принцы?

— Это те мужчины, которые преград вообще никогда не видят. Они любой Золушке скажут: "Дорогуша, адамантовая ты моя, я вижу, какая ты, ты всем хороша, давай сначала я тебя поцелую…" А вот у принцев выбор достаточно большой. Зачем ему такие поиски, когда есть принцессы тоже приятные и интересные?

— Которые находятся в согласии с самой собой.

— Но вот многие Золушки ждут, не показывают себя, не конкурируют, но очень обижаются, злятся, копят желчь и в итоге могут превратиться в совершеннейшую мачеху. Или это доброе просто метафорически умирает — что смогло выжить, то смогло.

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Редактор: Михаил Закурдаев, Куратор: Наталия Красовская
Темы золушка светлана шарко
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