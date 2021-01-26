Трагедия Золушки в реальном мире. Семья и отношение к жизни

Все мы знаем сказку о трудолюбивой Золушке. Так ли проста эта история, каковы подводные камни в жизни подобных семей? Всю подноготную сказочной героини выясняет вместе с "Правдой.Ру" психолог Светлана Шарко.

Маргарита Кичерова: Сказка о Золушке была еще в Древнем Египте. Там героиня по имени, по-моему, Родопис теряла сандалию. У Шарля Перро героиня прощает сестер, а у братьев Гримм ее друзья-голуби выклевывают им глаза.

— Если мы посмотрим на эту историю, сняв розовые очки, то, помимо позитива, видим явно прослеживаемую линию Золушки — страдалицы и мученицы.

— Она жертва и стойко несет свой крест.

— И в каждой жертве живет ярость, которая подавляется, ведь надо оставаться милой и прекрасной.

— Принцесса в изгнании.

— Даже не принцесса, а именно Золушка. Если оставаться ею, то нельзя злиться, терпение и труд все перетрут.

— То есть в реальности такие люди испытывают внутри ярость и злость, хотя так они милые и добрые?

— Да, подавляют и не показывают. Она будет терпеть и наслаждаться тем, какая она хорошая, как много может, сколько ей подвластно.

— Вся семья держится на ней…

— И многие в жизни такие Золушки так и привыкают, что ходят в грязном платьице и, несмотря на золотые руки, себе платьице не сошьют.

— И непременно их спасет принц на белом коне.

— Да, и непременно что-то сделает Фея-крестная.

— Я бы предложила сначала разобрать семейную систему Золушки. У нее была мама, которая умерла, папа потом женился. Некоторое время жили с папой, были наверняка теплые отношения. А потом он вернулся в мужскую колею, женился — и все завертелось.

— Семья с потерями, зависимостями. Матери либо нет или она холодная, отвергающая, имеющая серьезные проблемы. У девочки много критики, обесценивания, жестокого обращения.

— Агрессия на лицо.

— Фигура отца тоже очень типичная. Он имеет деньги и власть, но при этом абсолютно безвольно наблюдает за тем, как угнетают его любимую единственную дочь.

— Позиция мне непонятна абсолютно…

— Он слаб, безволен и подчинен своей жене. Одна из сторон нашей действительности, когда отцы веками "отсутствуют" по разным причинам. Их или нет, или их не берут в расчет.

— Функция отца — он добывает деньги, вносит стабильность в семью... Что значит отец для девочки?

— Это правила, уважение, то, что называют внутренним стержнем. Она ощущает свою ценность. Это про законы и правила. Девочки с таким отцом очень чувствительны к разного рода мерзавцам. А Золушки прямо льнут туда, где нужно о ком-то заботиться, забыть себя в этих заботах. Создают вокруг себя защиту, связанную с таким всесилием: они со всем справляются, волшебные силы помогают. И вот история про принца. За что он ее полюбил?

— Он увидел принцессу, полюбил ее банально за красоту.

— А многие Золушки живут в идеальном мире. Их уровень притязаний очень высок. Они хотят стать королевой, которая будет всем управлять. Золушка не оценивает себя реально, живет в мире представлений, что придет некий принц, что случится что-то волшебное, кто-то увидит ее прекрасную душу, и тогда она преобразится.

— Здесь нет такого вопроса, что принц-то ей должен?

— Про долги у нее отдельная история. Что мешает ей открыться принцу? Ничего. Но она убегает, боится показаться той, какая она есть. Потому носят маску принцессы, с которой не справляются. 99,9% таких историй — это притеснения, страдания и мучения, и только малая часть встречается с таким принцем. Остальные годами терпят мужа, такого же, как отец, позволяющего быть такими же замарашками.

— А что происходит при этом в душе? Мы уже говорили о внутренней агрессии, как они ее могут выпустить?

— Когда мы что-то подавляем, это все равно выходит. Можно даже заболеть. Они могут быть пассивно-агрессивными, наполненными ядом и горечью, в прямого агрессора превратиться.

— Тогда мачеха не бывшая ли Золушка, удачно вышедшая замуж? Отец Золушки — человек, имеющий дворянскую должность "лесничий".

— Вполне может быть. Она открыто злится и разносит все пространство. Она зависает в этом пункте, когда человек видит, что сотворили с ним в жизни.

— Но это справедливое негодование. Отец не защитил, мать должна была быть пусть строгой, но любящей, не унижающей.

— Как минимум быть принимающей, дающей пространство этой девочке. А Золушку не видели, унижали, обесценивали, оскорбляли, обделяли, не давали ей чего-то.

Cестры тоже своего рода жертвы

— А когда это началось? Я вспомнила историю Брижит Бардо. У нее появилась младшая сестра, которую безумно хвалили, называли красавицей, и Брижит долго и искренне считала себя уродиной, ей абсолютно все в себе не нравилось.

— Дети все конкурируют. Но вот родителям чего-то не хватило в момент появления ребенка, чтобы дать любви всем. Часто младшим достается больше, но это может быть не так травматично. Тут скорее история отвержения одного ребенка. Он может быть не похож на мать по темпераменту, может появиться не вовремя, когда женщина была не готова. И материнская безусловная любовь не открывается. Вне сомнения, это проблема матери.

— А почему она не может полюбить позже?

— Некоторые вообще не могут полюбить ребенка ни позже, ни раньше. У некоторых женщин могут быть проблемы с чувствами: она болеет, вынуждена работать…

— А Золушка козел отпущения… Мать-то в сказке реально любила своих родных дочерей, испытывала к ним теплые чувства, и все выглядели блестяще на фоне Золушки.

— Если вспомним фильм, мать из сестер скорее что-то делала. Одевала, баловала. Сестры были безгранично свободны в своих капризах.

— У матери явно была программа. Сестры вынуждены были отрезать себе палец и пятку, чтобы поместиться в туфельку. На мой взгляд, мать дала им четкую установку выгодно выйти замуж любым способом.

— Этих девочек никто не воспитывает, что они все ценны. Выйти замуж "любым способом" — значит, не быть собой. Принцы тоже бывают разными, приходится быть жестокими к себе.

— Как в нашем мире девушки себя тюнингуют: ресницы, губы, пластические операции...

— Такая, как есть, я никому не нужна — история и Золушки, и ее сестер.