А есть ли новый штамм COVID-19 или это — политика?

Павел Дуров начинает монетизацию Telegram. Продажа компании не предполагается, так как он считает, что Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса. Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Будут предложены дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из них будут ресурсоёмкими, поэтому станут платными. Все сервисы Telegram, связанные с обменом сообщениями, останутся свободными от рекламы.

Как сейчас обстоят дела с коронавирусом в России и мире? Насколько обоснована паника вокруг британского нового штамма коронавируса? Существует ли он на самом деле? Обо всем этом и многом другом Инне Новиковой рассказал директор консалтингового агентства NPR Group Дмитрий Фетисов.

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— Дмитрий, Павел Дуров сообщил о планах по монетизации Telegram. Это — прекрасная новость с учётом того, что Telegram с легкой руки администрации президента считается основным средством воздействия на тех, кто принимает решение. Там действительно космические деньги стоят посты на популярных каналах.

Telegram на самом деле — очень эффективен с точки зрения политического воздействия. Как вы считаете, насколько Telegram может быть задействован в предстоящей выборной кампании?

— Конечно он будет задействован. Тут надо всё-таки разделять. Дуров больше говорит о монетизации сервиса с целью получения прибыли им самим. Создан огромный рынок, который действительно имеет большое значение, особенно на региональную аудиторию, на тех лиц, которые там принимают решения.

Сейчас растет спрос на авторские каналы. Анонимные каналы себя уже сильно дискредитировали. В целом, пространство Telegram, наиболее крупные политические каналы контролируются различными группами, но все они так или иначе лояльны к власти.

То есть попытки несистемной оппозиции и западных государств работать в этой сфере в принципе провалились, они не смогли это сделать. Конечно, Telegram будет и дальше работать на нашу политическую повестку.

— Значительная часть каналов в Telegram принадлежит властным структурам.

— Да, там много что им принадлежит. Опять же не надо забывать, что даже администрация президента неоднородная, там есть несколько групп.

— И правительство у нас — неоднородное.

— И парламент — неоднородный.

— Парламент должен быть неоднородный.

— Да, он — по Конституции неоднородный.

— В Британии началось паника в связи с новым штаммом коронавируса. Тут же все начали закрывать границы. Что-то вокруг этой пандемии непонятное происходит, и чем дальше — тем странней. При этом говорят, что наша вакцина "Спутник V" эффективна и против британского штамма тоже. Поэтому нам вроде как можно не беспокоиться.

— Посмотрим. Конечно, во всем этом есть политические и экономические моменты. Ведь сама Британии активизировала тему с этим новым штаммом коронавируса накануне очередных процессов по брекзиту.

А есть ли новыш штамм?…

Мы до конца даже не понимаем, существует ли вообще этот новый штамм, про который говорят британцы. Возможно, что его и нет в природе.

Сообщают о его обнаружении только те страны, которые находятся в зоне влияния Великобритании. Поэтому вопросов — очень много. Ну да ладно — закрылись и закрылись.

Новая вакцина на подходе

Вакцина у нас действительно уже есть. Сейчас специалисты очень ждут вакцину от новосибирского "Вектора".

Есть мнение, что эта вакцина может оказаться даже эффективнее Спутника V. Посмотрим. Это, конечно, вопрос к представителям медицинского сообщества.

— Действительно у нас уже активно идет вакцинация. Наверное, мы здесь первые и лучшие в мире. В России, конечно, куча проблем и претензий к нашим властям, но борьба с коронавирусом идет достаточно эффективно.

— Да, это — несомненно. Российская Федерация с коронавирусом справляется как минимум не хуже, во многом и лучше, чем другие государства, на которые у нас любят равняться люди либеральных взглядов.

— Лучше. Ведь даже и сравнивать не с кем? В Америке — вообще кошмар, в Европе — тоже не ахти как. В Германии, наверное, уровень смертности был пониже средне-европейского. Но они очень дисциплинированные.

— Да-да, тут еще ментальность немцев очень сильно влияет.

— Лучше всего, наверное, справились в Китае, в Японии и других азиатских странах. Они показали всему миру, как нужно быстро и эффективно это делать.

— Правда там еще не все понятно. К китайцам много претензий по их статистике. Возможно, не так эффективно они справились, как подают. Но выглядит это в целом действительно хорошо.

— Возможно, и не настолько эффективно. Но все-таки в Китае умерло 3 тысячи человек, а в США 200 тысяч. Цифры несопоставимые. Будем надеяться, что за этот год мы все-таки справимся с этим вирусом. Тем более, говорят, что на самом деле переболело коронавирусом намного больше людей, чем зафиксировано официально в России — раз в 6 больше.

— Да, есть такое мнение. Потому что многие, как выясняется, болели бессимптомно. И это, кстати, хороший знак.

— Да, это — хорошая новость.

— Мы все за эту пандемию стали вирусологами, научились разбираться во всем этом.