Игорь Коротченко: сейчас COVID — хуже ядерной войны

О перспективах и рисках в наступившем году в программе "Точка зрения" размышляли военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко и главный редактор издания "Правда. Ру" Инна Новикова. Главная напасть 2020 года — Ковид — и все ему сопутствующие беды остаются плотно с нами и в этом году. Как будут развиваться ковидные события? Какая вакцина эффективней? Будет ли продолжаться война вакцин? Откроются ли границы, или страны превратятся в крепости строгого режима?

— Игорь, каковы глобальные вызовы, риски и возможности 2021 года? Провожая старый год, мы всегда желаем, чтобы все плохое осталось там, а все хорошее пришло в новый год, ждем улучшений и радости. Но к сожалению, понятно, что коронавирус никуда не денется, он с нами остается. Каковы, на ваш взгляд, наши перспективы?

— Главный вызов, я полагаю, это — действительно пандемия COVID, поскольку она носит глобальный характер и самым непосредственным образом затрагивает каждого из нас. Конечно этот, глобальный и всех касающийся вызов, остается в 2021 году.

Ковид — уже реален, поэтому страшнее возможной ядерной войны

Риск ядерной войны кем-то ощущается как реальный, а кем-то — нет, кто-то считает НАТО агрессором, а кто-то — нет, но когда к тебе приходит коронавирус, ты остаешься с ним один на один и полностью зависишь оттого, что дальше будет.

Разумеется, работает система здравоохранения, сейчас началась вакцинация. Дай Бог, чтобы она была успешной, и все вакцины были эффективны так, как об этом рассказывают. Многие связывают улучшение ситуации именно с вакцинацией.

По крайней мере, в Москве есть возможность записаться в любую поликлинику, сделать первую прививку, через определенное количество дней — вторую. Еще через пару недель человек должен быть застрахован от риска заражения коронавирусом для того, чтобы в организме образовались эффективные антитела.

Входим все в эту ситуацию. Кто-то вакцинируется, кто-то ждет, кто-то рассчитывает на что-то еще. Но главная угроза, я считаю, нашему здоровью, безопасности, экономики — это, конечно, COVID.

— COVID действительно перевернул всю нашу жизнь. С весны прошлого года пошел новый отсчет времени. Сейчас началась не только вакцинация, но и война вакцин. У нас постоянно пишется о том, что кто-то еще умер от прививки Pfazer, на Западе ругают нашу вакцину. Хотя она — точно наиболее безопасная, и как говорят наши эксперты, очень эффективная.

Но была информация, что в Европу теперь можно будет ездить только со справкой о вакцинации вакциной, которая имеет европейскую лицензию. Понятно, что нашей вакцине никто ее не даст. Потому начинается новая — вакцинно-коронавирусная война и новые проблемы.

— Я тоже читал такую информацию. Она, конечно, изумительная. Просто думаю, как например, Испания, Италия и Финляндия обойдутся без российских туристов. Разумеется, у нас только для элитных групп населения может быть возможна прививка западной вакциной. А так для подавляющего большинства граждан остается "Спутник V". Дальше еще две российские вакцины должны тоже выйти после клинических испытаний.

Конечно, эта информация крайне неприятная, но я все-таки полагаю, что дело не дойдет до того, что действие шенгенской визы не будет реальным, либо будет нереальным ее получить, если у тебя нет европейского сертификата о прививке.

Страны стали COVID-лагерями

При определенных обстоятельствах, по крайней мере, при третьей-четвертой волне COVID нельзя все-таки исключать, что Европа действительно пойдет на ряд определенных ограничений, связанных с тем, что граждане России могут быть дискриминированы в правах передвижения, в вопросах въезда на территорию шенгена по той причине, что у них — не западная, а российская прививка.

Вроде бы кажется, что это — бред полный, бред сивой кобылы. С другой стороны, учитывая как меняется мир на наших глазах, в принципе нельзя исключать и такую возможность. Другое дело, что это нанесет колоссальный удар по европейской экономике туризма, индустрии развлечений, отельерам.

Хотя нельзя исключать и такого варианта, что в ближайшие год-два, пока пандемия не будет подавлена, COVID-ные ограничения коснутся граждан не только России, но и многих других стран.

В любом случае у меня лично есть уверенность в том, что наша вакцина — хорошая, я сам сделал первую прививку от COVID российским "Спутником V", через несколько недель у меня — вторая прививка. В данном случае я рассчитываю, что все-таки в сегменте производства подобного рода вакцин Россия находится среди ведущих стран.

Никаких побочных явлений от прививки у меня не было, кроме нескольких дней просто лени. Правда, это пришлось на новогодние праздники, когда не хотелось ничего делать, хотелось лежать, смотреть телевизор, сходить на кухню поесть и снова лечь смотреть телевизор.