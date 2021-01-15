Либерализм — начало конца

Откуда и почему пошла перестройка и развал великой страны? Почему наши либералы, бывшая номенклатура или их наследники, теперь стали массово записываться в патриоты? Почему либерализм все равно проиграл человеческому? Как Фонду славянской культуры противостоять фонду Сороса и иже с ним? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответил заместитель генерального директора Международного фонда славянской письменности и культуры Леонид Редкий.

Читайте начало интервью:

Корни либерализма — против России

Страх перед Россией — извечная история Европы

Изменить наше сознание — миссия Запада выполнима?

Либерализм сейчас становится сатанизмом

— Леонид Юрьевич, известный историк Синицын назвал оттепель слякотью. Это тогда начали происходить подвижки, которые в итоге довели до развала страны и нынешней деградации. Не исключено, что наши будущие поколения будут считать, что первым в Космос полетел американец…

— Действительно при Хрущеве начались заигрывания с Западом, золотой рубль упразднили, перешли на валюту, пошла игра на нефтяной бирже, номенклатурная элита втянулась в эти игры, и ее переиграли. Тогда появился этот слой, который потом, собственно, и перепродал или просто слил страну.

С либерализмом счастья нет

Они остались сторонниками того либерального курса, который появился при Хрущеве. И те, кто сейчас находится в руководстве страны, в основной массе — выпускники ВПШ, партийно-комсомольская номенклатура.

Но все они — сторонники либерального курса внедрения, встраивания России в какую-то "прекрасную" мировую цивилизации, приверженцы Запада, представители которого придут нами править и нас всех осчастливят.

Тем не менее, не осчастливили. Они будут счастливы, когда нас не будет или мы будем ботинки им чистить. Вот — их счастье. Совершенно неслучайно, что наше государство до сих пор не выработало членораздельной политики ни в культуре, ни в образовании, ни в каких-то других областях, а пользуется лекалами, которые дают нам с Запада.

А какие может вырастить новое поколение, если детям говорят, что черное — это белое, что надо быть успешным, любить себя. Помните, мультик был: "Люби себя, наплюй на всех". Вот так даются эти лекала, даётся образ жизни — эгоистично-привлекательный.

Да, он привлекательный. Это очень удобно, и ради удобства они могут в какой-то ответственный момент, не дай Бог война какая-то или что-то подобное, они тут же сбегут. Хотя, может быть, это и будет хороший выход для всех…

— Борьба либерализма против всего традиционного, просто элементарно человеческого во всем обществе и отдельных людях происходит не только в России. Тот же самый Джон Кеннеди, которого убили, говорил: "Не спрашивай, что Америка сделала для тебя, спрашивай что ты сделал для Америки".

Он был действительно великий человек, государственный, такой же как наш Сталин. Его убрали, именно потому что такие люди стали не нужны, уже пошла тотальная перестройка всего мира. Стали нужны люди другого плана…

— Да, конечно, это — однозначно. Потому что государственники, как мы видим, даже на примере Трампа, всегда за традиционные ценности стоят. Они всё равно включают человеческие механизмы, заставляют действовать по традиционным лекалам, по тому, что нам близко. И конечно же, Кеннеди был не угоден финансовым кругам. Это однозначно.

— Россия для Запада — кость в горле. Но ведь и там общество разное, там тоже многие люди, несмотря на промывку мозгов, видят, что правда за нами.

— Да, люди постоянно ищут правду. В фонд к нам приходили искать правду. Люди разных мнений сталкивались. Сейчас у нас, конечно, много патриотов или псевдопатриотов во власти, власть заговорила патриотическим языком, но они не являются носителями патриотизма.

Внутри у них не выстрадан, не выращен он. Это — новая форма, это новая подача, новый тренд, еще что-то, прикрытие — как угодно это говорите. Конечно, у каждого человека — по-разному.

— Уничтожение образования, пенсионная реформа — это же всё отрыжка либералов, многие из которых уже записались в патриоты.

— Абсолютно точно. Более того, это, как раньше говорили, агония капитализма. Сейчас на самом деле либералы, по сути дела, проиграли. Хотя, как ни смешно звучит, я — представитель фонда, который растоптали: здание отобрали, остались только люди.

Разбитая крепость борется

На самом деле мы работаем как разбитая Брестская крепость. Но мы чувствуем, видим, что либералы проиграли. Тот же фонд Сороса и другие, которые огромные деньги вливали, толком ничего не добились. Сейчас еще 280 миллионов долларов Запад дал на войну с Россией. Но идея-то побеждает!

Наши либералы, которые начинали Перестройку, развал Союза и всего его наследия, отчуждение заводов от национальной собственности, сейчас вынуждены пользоваться патриотической риторикой, делать какие-то патриотические программы.

Да, они их украли, у нас украли, у других организаций украли, пытаясь как-то по-своему делать, наполнять их своим содержанием, но они вынуждены всё равно одевать костюмы, которые им не свойственны, которые носили и носим мы, которые для нас — родная одежда.

Идея, посыл всё равно берет свое. Пусть они плохо это делают, не до конца даже понимают, что им нужно сделать, надо ли им вообще это делать, но всё равно они говорят уже тем языком, за который раньше, лет 10 назад, просто 282-ю давали.

Произошли в нашем обществе серьезные качественные изменения, совершенно противоположные их ожиданиям. Положительные подвижки уже есть. Пока это — только начало, но видимо, перелом уже произошел.