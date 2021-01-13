Неклюдов: Традиционные семейные ценности не должны трансформироваться

Кризис традиционных ценностей в глобальном мире в первую очередь отражается на такой важной сфере жизни каждого человека, как семейные отношения. Такое мнение изданию "Правда.ру" высказал эксперт Вячеслав Неклюдов.

Многие воспринимают семью исключительно как частную сферу, не имеющую связи с развитием общественных отношений. Однако это заблуждение — семейная сфера имеет самое прямое отношение к формированию общественных трендов и повестки развития общества в целом.

По словам эксперта, в настоящее время общества многих странах мира переживают серьёзный кризис идентичности, который, в первую очередь, отражается и на трансформации восприятия места современной семьи в общественных отношениях. Особенно сильно это касается модели традиционной семьи — ведь именно она чаще всего становится объектом для нападок со стороны так называемых прогрессивных общественных сил, представляя её как препятствие, мешающее развитию общества.

"Мы обязаны открыто признать, что в глобальном мире происходит процесс обесценивания важности обычной традиционной семьи, основанной на этических принципах человеческой цивилизации. Одной из причин этого явления, как правило, бывает то, что в современном обществе традиционную семью воспринимают как некий анахронизм. В связи с этим необходимо отметить, что в наиболее благополучных государствах, как правило, из традиционной среды выходили наиболее выдающиеся представители общества", — заявил Неклюдов.

В этом смысле, по мнению эксперта, важно развивать и модернизировать образ современной традиционной семьи. Почему-то весьма распространенно мнение, что члены традиционной семьи не принимают активного участия в общественных отношениях. В этом смысле стоит обратить внимание на пример США, где в консервативных штатах существует давняя традиция активного участия в политической, социальной и культурной жизни сообщества представителей консервативных семей. Причём как на местном, так и на региональном уровне это целое явление, с которым вынуждены считаться даже представители федерального мэйнстрима.

Кроме того, относительно традиционной семьи имеет место огромное количество заблуждений и предрассудков. В частности, это касается статуса женщины как наиболее пассивного участника брака, которая якобы везде следует за мужчиной. Однако в современной традиционной семье женщины, как правило, не менее, а иной раз и более активны, чем мужчины, и в этом нет ничего необычного. В качестве примера эксперт сослался на активное участие своей супруги Дарьи Гайдовской в реализации общественных и социально-значимых проектов (посвящённых популяризации традиционных ценностей среди российской молодёжи).

"Представление о том, что женщине место только на кухне и в уходе за ребёнком, не имеет никакого отношения к традиционной семье. Русская культура и история изобилует примерами активной социальной и даже политической деятельности женщин: святая Феврония Муромская, Екатерина II, Софья Ковалевская, Анна Ахматова и другие. В этом смысле в XXI веке конкретно в России в рамках традиционной семьи женщины имеют больше возможностей раскрыть свой собственный потенциал", — заключила Дарья Гайдовская.