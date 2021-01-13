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Автор Ирина Гусакова

Неклюдов: Традиционные семейные ценности не должны трансформироваться

Общество » Семья

Кризис традиционных ценностей в глобальном мире в первую очередь отражается на такой важной сфере жизни каждого человека, как семейные отношения. Такое мнение изданию "Правда.ру" высказал эксперт Вячеслав Неклюдов. 

Неклюдов: Традиционные семейные ценности не должны трансформироваться

Многие воспринимают семью исключительно как частную сферу, не имеющую связи с развитием общественных отношений. Однако это заблуждение — семейная сфера имеет самое прямое отношение к формированию общественных трендов и повестки развития общества в целом.

По словам эксперта, в настоящее время общества многих странах мира переживают серьёзный кризис идентичности, который, в первую очередь, отражается и на трансформации восприятия места современной семьи в общественных отношениях. Особенно сильно это касается модели традиционной семьи — ведь именно она чаще всего становится объектом для нападок со стороны так называемых прогрессивных общественных сил, представляя её как препятствие, мешающее развитию общества.

"Мы обязаны открыто признать, что в глобальном мире происходит процесс обесценивания важности обычной традиционной семьи, основанной на этических принципах человеческой цивилизации. Одной из причин этого явления, как правило, бывает то, что в современном обществе традиционную семью воспринимают как некий анахронизм. В связи с этим необходимо отметить, что в наиболее благополучных государствах, как правило, из традиционной среды выходили наиболее выдающиеся представители общества", — заявил Неклюдов.

В этом смысле, по мнению эксперта, важно развивать и модернизировать образ современной традиционной семьи. Почему-то весьма распространенно мнение, что члены традиционной семьи не принимают активного участия в общественных отношениях. В этом смысле стоит обратить внимание на пример США, где в консервативных штатах существует давняя традиция активного участия в политической, социальной и культурной жизни сообщества представителей консервативных семей. Причём как на местном, так и на региональном уровне это целое явление, с которым вынуждены считаться даже представители федерального мэйнстрима.

Кроме того, относительно традиционной семьи имеет место огромное количество заблуждений и предрассудков. В частности, это касается статуса женщины как наиболее пассивного участника брака, которая якобы везде следует за мужчиной. Однако в современной традиционной семье женщины, как правило, не менее, а иной раз и более активны, чем мужчины, и в этом нет ничего необычного. В качестве примера эксперт сослался на активное участие своей супруги Дарьи Гайдовской в реализации общественных и социально-значимых проектов (посвящённых популяризации традиционных ценностей среди российской молодёжи).

"Представление о том, что женщине место только на кухне и в уходе за ребёнком, не имеет никакого отношения к традиционной семье. Русская культура и история изобилует примерами активной социальной и даже политической деятельности женщин: святая Феврония Муромская, Екатерина II, Софья Ковалевская, Анна Ахматова и другие. В этом смысле в XXI веке конкретно в России в рамках традиционной семьи женщины имеют больше возможностей раскрыть свой собственный потенциал", — заключила Дарья Гайдовская.

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Куратор: Наталия Красовская
Темы семья психология дарья гайдовская вячеслав неклюдов семейные ценности семейные отношения
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