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Автор Василий Амирджанов

Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм

Общество » Семья » Воспитание

В цирке Удмуртии состоялась первая Архиерейская рождественская ёлка, после которой местная прокуратура начала проверку на экстремизм.

Архиерейскую рождественскую ёлку проверяют на экстремизм

Звери со свастикой

8 января 2021 года в программе Государственного цирка Удмуртии состоялось рождественское представление для детей по заказу Ижевской епархии. Видимо, в продолжение темы 75-летия Победы в некоторых номерах присутствовали атрибуты военного лихолетья:

  • артисты в форме красноармейцев и краснофлотцев;
  • парнокопытные с флагами со свастикой;
  • обезьяна в стилизованной нацистской униформе.

Фото- и видеоотчёты с представления были опубликованы на сайте Ижевской епархии и в тематической группе "ВКонтакте". Некоторых подписчиков возмутили кадры со зверями-нацистами. Да и прокуратура обратила внимание на необычный рождественский перформанс, видимо, не оценив творческие находки, которые как заказчик благословила Ижевская епархия РПЦ:

"Прокуратурой Первомайского района г. Ижевска организовано проведение проверки по факту демонстрации нацистской символики в здании Государственного цирка Удмуртии.

В ходе мониторинга сети Интернет выявлена информация, размещённая в социальной сети ("ВКонтакте". — Ред.) о демонстрации нацистской символики на попонах, надетых на животных, во время выступлений 8 января 2021 года в здании Государственного цирка Удмуртии.

По данному факту прокуратурой района организовано проведение проверки силами ОП № 3 УМВД России по г. Ижевску. Ход проверки находится на контроле прокуратуры".

В цирке оправдались

Представители цирка поспешили объясниться, обратив внимание на использование нацистской символики не в целях пропаганды, а как части сценарной задумки:

"Государственный цирк Удмуртии выполнял заказ Ижевской епархии по проведению мероприятия "Рождественская ёлка", где в соответствии со сценарием, в котором были согласованы пожелания заказчика, присутствовал исторический экскурс.

То есть мы показывали войну, которая началась в 1941 году. Непосредственно нацистская символика была использована в эпизоде 1942 года. Он сопровождался текстом диктора и визуальным рядом на экранах, а в манеже дрессировщики в костюмах красноармейцев показывали, как прогоняют животных в попоне с нацистской символикой".

Цирковая зрелищность

Пресс-служба Ижевской епархии выступила с комментарием, подчеркнув, что сюжет представления был посвящён "знаменательным событиям нашей отечественной истории", связанных с Рождеством:

  • 25 декабря (Рождество по старому стилю) завершилась Отечественная война 1812 года;
  • 7 января 1942 года, в период Великой Отечественной войны, произошёл перелом в Битве за Москву.

Представители РПЦ объяснили, что все эти события были инкорпорированы в сюжет спектакля и не преследовали цель нарушить российское законодательство, которое запрещает публичную демонстрацию нацистской символики.

Цирковых животинок всегда жалко, потому волей-неволей у зрителей всегда возникают добрые к ним чувства даже несмотря на то, во что их обрядили дрессировщики. В этом контексте с негативным отношением к козлам со свастикой и милой обезьянке оправдание может и не срастись. В пресс-службе Ижевской епархии всё-таки раскрыли суть аллегорических образов:

"Выступление дрессировщиков в советской военной форме с животными, несущими на себе нацистскую символику, было использовано как образ не просто победы над фашизмом, но и само по себе попрание и всемирное осуждение идеалов нацистской Германии. Нужно понимать, что особой спецификой циркового искусства является зрелищность, и нет ничего удивительного в том, что используемые в нём образы имеют ироничный, а иногда даже гротескный характер".

Торжествующий топот

Насколько в принципе уместно привносить в цирковую постановку тему чудовищной войны, в которой погибли миллионы людей, — большой вопрос. Разумеется, это предмет для дискуссий, потому что каждый художник видит по-своему и сам выбирает формы и средства для воплощения собственных творческих задумок.

Тем не менее, упрощение действительно важной и серьёзной темы войны, восприятие которой за последнее десятилетие современная идеология поместила в сферу развлечений, неминуемо приводит к девальвации сути исторического события и деформации отношения к войне как к явлению.

Где-то в стороне остаются человеческая трагедия, кровь и боль. За наряженными в солдатскую униформу артистами и декорированными животными вряд ли можно разглядеть "попрание и всемирное осуждение" нацизма. Скорее, карнавальное шутовство и отсутствие какого-либо понимания глубины величайшей национальной трагедии России и жителей республик, некогда входивших в состав СССР.

Пиарщиков товарища Суслова заметно превзошли в своём азарте нынешние трудящиеся агитпропа. При всей тоталитарной идеологизированной системе Советского Союза не было в те времена такого беспардонного муссирования слова "Победа". Чтобы получить гранты или финансирование в любой другой форме тему Победы подвязывают, порой, под самые идиотские публичные мероприятия и проекты.

Неуёмный культ всего советского, отбросивший в сторону подальше от траншей полигонов НКВД ту самую историческую правду, которую вроде как теперь должна защищать Конституция России, сыграл злую шутку и с Русской православной церковью.

Даже в самом страшном сне раньше не могли и представить, чтобы возникла идея изобразить в храме товарища Сталина и атрибутику режима, уничтожившего огромное количество священнослужителей различных конфессий.

Девальвация Победы над нацизмом, которую в народе уже окрестили "победобесием", наносит больше вреда, чем любые дискуссионные суждения о фальсификации истории. Можно не согласиться с мнением Фазиля Искандера, но к нему всё-таки стоило бы прислушаться, чтобы отойти от агитпроповской мишуры и вернуться к осмыслению войны как чудовищной традиции человеческого общежития, переданной нам предками:

"Не надо злоупотреблять словом "победа", даже если это победа разума… Я бы вообще выкинул это слово… Я бы заменил его словом "преодоление". В слове "победа" мне слышится торжествующий топот дураков. Потерявшие идеал начинают идеализировать победу. Победа из средства достижения истины превращается в самую истину. Запомни: там, где много говорят о победах, — или забыли истину, или прячутся от неё".

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Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Наталия Красовская
Темы рпц цирк удмуртия 75-летие победы дрессировщики сохранение исторической правды
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