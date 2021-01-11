Пандемия снова разделила бедных и богатых россиян

Россияне стали отказываться от многих товаров длительного потребления в пользу самых базовых продуктов питания, сообщает "Коммерсант".

Тенденцию уже заметили в Центральном банке России. После проведения соответствующего опроса, выяснилось, что некоторым гражданам даже пришлось занимать деньги у родственников и друзей для закупки товаров первой необходимости.

При этом, треть опрошенных признались, что в 2020 году они впервые обратились за микрозаймами для удовлетворения своих первоочередных нужд.

Россияне все чаще покупают только базовые продукты, отказавшись от четверти товаров старой потребительской корзины. По данным компании Nielsen, в сентябре 2020 года сограждане уже брали на 25% меньше товаров первой необходимости.

Чаще всего людям приходилось отказываться от непродовольственных товаров, включая одежду и обувь.

Соответственно, задачей рынка стали взаимодействия со среднеобеспеченными гражданами. Так как сдвиги в потребительском поведении фактически необратимы, то рынок начал перестраиваться в сторону жёстких дискаунтеров.

Этому есть свои экономические причины, к примеру, резкое сокращение реально располагаемых доходов россиян. В последний раз такой показатель фиксировался в 1999 году, сообщает Росстат.

Фактически, это отражается на всех сферах бытия россиян.

Например, дети в обеспеченных семьях имеют больший доступ к образованию, чем в бедных. Дистанционное обучение выявило эту проблему во всей ее красе. Эксперты бьют тревогу, поскольку в будущем образование смогут получать только дети богатых родителей.

Как заявил заслуженный учитель России Александр Снегуров, проблемой является очевидное расслоение по социальному признаку, так как одни дети обучались в элитных гимназиях, другие в муниципальных школах.

В пандемию расслоение будет увеличиваться.

Более обеспеченные россияне могут обращаться к услугам репетитора, и техническая оснащенность базами, платформами, гаджетами, компьютерами у разных людей разная.

А дальнейший доступ к образованию в зависимости от материального положения родителей приведет к еще большему контрасту среди населения.

Дети будут иметь совершенно разные возможности о поступлению в вузы, по доступу к современному образованию. Это приведет к общей социальной дифференциации, пояснил специалист.

А преподаватель русского языка и литературы Татьяна Кочубей напомнила, что раз государство декларирует бесплатное образование, то оно должно быть равным для всех.

Школы должны получить деньги для закупки современной техники, которую нужно раздать ученикам. К тому же, давно пора пересмотреть образовательные программы по информатике, чтобы совершенствовать навыки работы на разных платформах.

Впрочем, есть разные мнения:

преподаватель Высшей школы экономики Евгения Абелюк заявила, что дистанционное образование вынудит учителей конкурировать за зарплату.

ее коллега Ян Левченко считает, что такой формат обучения уравняет шансы учеников столичных школ и детей в регионах.

По словам российского президента Владимира Путина, дистанционное обучение — вынужденная мера. Россияне должны прислушиваться к рекомендациям врачей.

"Старшеклассники болеют чаще, поэтому переведены на "дистант" в первую очередь. Ученики младших классов болеют реже, поэтому нет опасности в том, что они собираются в одном классе, подытожили в телеграм-канале "Кремлевская прачка".

Но оснащенность детей обязана быть одинаковой во всех регионах страны. Иначе не миновать проблем.