Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Автор Игорь Буккер

Нарколог Руслан Исаев: в вытрезвителе должен быть фельдшер

Общество

О плюсах и минусах закона о вытрезвителях, а также о советском и европейском опыте рассказал ведущему "Правды.ру” Игорю Буккеру президент Независимой наркологической гильдии, эксперт Общественной палаты, врач-нарколог Руслан Николаевич Исаев.

Новое — хорошо забытое старое

— Руслан Николаевич, с 1 января Госдума приняла закон (будет действовать в регионах) о вытрезвителях. Это вроде не ново. Возвращаемся к старому. Не запоздалая ли это мера?

— Мера запоздалая на тот промежуток времени, с которого вытрезвители перестали существовать в прежнем формате. МВД в 2010 году с себя скинуло эту обязанность. Но Минздрав не был готов. И адекватной структуры для обслуживания этой категории граждан не было создано. Ими пичкали общие больницы вместе с потоком других пациентов, и от этого не было хорошо никому.

Отвозить таких пациентов должны были в приемные отделения обычных городских больниц по закону. Там они и учиняли различные дебоши.

— Как осуществляется наблюдение врачами? Видимо, наркологами?

— Совершенно нет необходимости, чтобы это нарколог делал. Потому что нарколог занимается лечением заболевания. Далеко не каждый человек пьяный является конченым алкоголиком. По данным Минздрава, 60-70% вообще в медицинской помощи не нуждались. Они нуждались в социальной помощи:

  • теплом помещении,
  • койке,
  • возможности проспаться,
  • помощи социального работника, если утеряны документы и нужно восстановить социальные контакты.

— Могут быть люди избитые или получившие травмы. Хирургическая помощь нужна?

— Хирургическая помощь возможна, и терапевтическая помощь, но далеко не всем. Поэтому при приеме таких граждан в вытрезвителе или больнице должен быть осмотр медработником. Нужно принять решение: он нуждается только в социальной помощи или в медицинской, и какого рода медицинской помощи он нуждается.

— Как происходит в других государствах такого рода помощь?

— Мы в Западной Европе посещали такие учреждения. Это отдельные здания, не в структуре полиции, не в структуре общегородских больниц. Они по-разному называются:

  • транзитный центр,
  • центр социальной помощи.

На входе работает медработник. Как правило, имеется несколько отделений, минимум два: для тех, кому нужно просто поспать, и для тех, кого нужно подлечить. Есть более продвинутые варианты: если нужно подлечить, если бездомный, ему некуда идти. Мы видели многоэтажные социальные комплексы в Бельгии. Им там дают даже однокомнатные хостелы на время. Они получают там возможность бесплатно проживать. Дальше работают соцработники. Если у человека нет занятости, они занимаются подбором места работы. Там подход глобальный: социализировать человека, не дать ему умереть от холода, голода.

— Руслан Николаевич, бывают случаи, когда человек лежит на улице. У него сердечный приступ, а его приняли за пьяного, никто не подходил оказать помощь. Фельдшер сможет определить, что у человека приступ?

— Это как раз говорит в пользу, что законодательный комплекс должен быть давно уже принят.

Наша задача в каждом случае, когда человек посреди зимы лежит на улице, где не должен находиться, его взять и привести в теплое помещение и оказывать помощь.

Если есть грубое нарушение сердечной деятельности, хороший фельдшер вполне может с этим справиться. Если есть сложные случаи, нужна дальнейшая диагностика, нужно приглашать врача, и дальше врач уже будет его вести.

Нужна шлифовка

— Тут целый комплекс. Например, необходимо оборудование, минимальный запас лекарств, помещение. Как с этим обстоит дело?

— То, что говорится "закон принят", не значит, что есть весь пакет для организации таких учреждений. Сделан первый шаг. Закон носит рамочный характер. Там теоретические базовые вещи описаны фундаментально. А полномочия, открывать не открывать, на каких основаниях — перекладываются на регионы. Также не возбраняется выполнять услуги по схеме частно-государственного партнерства. То есть операторами учреждений могут выступать коммерческие негосударственные структуры. Но я сомневаюсь, что выстроится большая очередь из желающих эти услуги оказывать, потому что в правилах не написаны:

  • требования к помещению,
  • дополнительные лицензии,
  • штат,
  • ценовая политика.

Предполагается раунд обсуждений на федеральном уровне между профильными органами МВД, Минздрава, Министерства социального обслуживания для доработки законодательного проекта. Я думаю, что отличия в функционировании и законодательном обеспечении на уровне регионов будут. Понимаете, сколько займет это времени? Поэтому это начнет работать в полную силу, дай Бог, только в следующем году.

— Почему бы не вернуться отчасти к старым вытрезвителям, которые существовали с 30-х годов как минимум и до начала века? Там же наработки были хорошие.

— Безусловно, нам не стоит создавать все с нуля. Какие-то старые наработки, технологии надо взять на вооружение.

Мои коллеги, которые хотят этим заниматься, когда будет ясна законодательная ситуация, планируют поднять советские технологии и использовать.

Там проблема была не в технологиях, а в самом институте, что это в рамках МВД. Мы были другие, страна другая, МВД было другое. Соответственно, в Советском Союзе это имело место быть. Сейчас на запросы современного общества данный институт не отвечает. Правильно подал мысль Владимир Жириновский, что нужно изменить название. Просто новые шаблоны формировать в сознании.

— О регионах что бы вы могли сказать?

— Потребление, естественно, отличается. У нас большая страна, есть мусульманские регионы, где алкоголизация (это не секрет) всегда меньше. Есть районы Севера и Дальнего Востока — они из года в год по статистике более печальные дают данные.

Было бы правильно вместе со стартом этого закона запустить федеральный пилотный проект в одном из регионов и все отшлифовать. Потому что ошибки будут в реализации, перекосы. Регионы сами будут с этим мучиться.

— Есть не только алкогольное отравление, но и химическими веществами, наркотиками. Как с этими людьми быть?

— Если мы возвращаемся к европейскому опыту, там нет разделения на алкоголиков, наркоманов. Там все люди, которые находятся, оказались в ситуации полубессознательной под влиянием химического агента, токсического. Если это не кома, когда нужно в реанимацию везти, то они именно в такие центры и попадают.

Чаще это алкогольная интоксикация и наркотическая. Мы не должны зацикливаться только на алкоголизме.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы руслан исаев вытрезвители алкогольная зависимость
Новости
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
"Три мушкетёра" попросили Иран прекратить обогащение урана до 20%
"Газпром" снизил транзит газа поставщикам через Украину
Сторонники Трампа устроили стычку с полицией в Вашингтоне
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах
Тарзана раскритиковали в Сети за фото со спущенными штанами
Режим повышенной готовности ввели в Приангарье из-за подтопления
"Смехояна": Юрий Лоза раскритиковал Евгения Петросяна
Названы сроки поставки в войска плавающего танка "Спрут-СДМ1"
Последние материалы
Украина продаёт пшеницу по рекордным ценам. "Помогла" Россия
"Три мушкетёра" попросили Иран прекратить обогащение урана до 20%
Нарколог Руслан Исаев: в вытрезвителе должен быть фельдшер
Военный эксперт: 2020 год для российской армии оказался позитивным
Как дожить до конца праздников и не заболеть от обжорства
"Газпром" снизил транзит газа поставщикам через Украину
Сторонники Трампа устроили стычку с полицией в Вашингтоне
Игорь Демарин: "Мне никто не заказывал "Парфюмера". Это по-русски"
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Пятерых человек задержали в Сочи по подозрению в поджогах
Популярное
Мир. Новости мира
Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал заявление посла Великобритании в США, что "Россия и Китай не должны выйти победителями из пандемии".

Пушков ответил на заявление посла Великобритании в США
ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан
Деньги
ПФР получил право лишать пенсий некоторых граждан
Новости Украины
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Российский шоу-бизнес
49-летняя Анита Цой похудела на 17 килограммов
Игорь Буккер Что делать с питомцем, если у него стресс Игорь Буккер Василий Амирджанов Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом Василий Амирджанов Олег Артюков Достроят - не достроят: что будет с "Северным потоком - 2" Олег Артюков
Комментарии
Путин заявил, что нужно помогать россиянкам, отказавшимся делать аборт
Новогоднее ТВ потчевало секонд-хендом и агитпропом
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Воинские звания в Украине переведены на стандарты НАТО
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
США — страна третьего мира
США — страна третьего мира
Учёным из США удалось установить точный возраст Вселенной
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Достроят-не достроят: что будет с "Северным потоком-2"
Сатурналии язычников превратились в Рождество
Эксперт: ситуация с газом на Украине не такая, какой её видят в России
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Большунов рассказал о своей победе в пасьюте на "Тур де Ски"
"Старикам" здесь место? Чего ожидать от парламентской оппозиции на выборах-2021
Языковой вопрос на Украине: от абсурда до маразма
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников