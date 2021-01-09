Искренние, открытые, непонятные. О белых воронах

Каково быть белой вороной среди прочих? Почему мы чувствуем себя лучше и свободнее среди тех, кого называют чудаками и даже ненормальными? На примере фильма "Зачарованная" обсуждаем эту тему с психологом Светланой Шарко.

Маргарита Кичерова: В фильме говорится о девушке — белой вороне, и в нашем обществе часто встречаются такие — с нестандартным мышлением, общество часто считает их чудаками или даже ненормальными. Действительно ли белая ворона ненормальная?

— Часть таких людей и правда не в себе. Если у человека некое нарушение личности, то оно может выражаться в его инаковости, которую сложно принять. Такие городские сумасшедшие. Но есть другие вовсе не потому, что с ними что-то не так, они просто другие.

— Вот давайте поговорим об этих самых просто других.

— Если говорим о нашей Зачарованной — она прекрасная, умеет любить искренне и доверчиво. Немного похожа на дитя в своей открытости, даже у того, кто ее приютил в Нью-Йорке, возникает ощущение, что у неё "что-то не так с головой". А потом он понимает, что она может видеть прекрасное в мире.

— А что он заметил в ней особенное? Почему он решил, что она сумасшедшая?

— Она доверяла ему, что тоже очень странно.

— У неё все люди хорошие…

— Она откликалась на заботу и вообще была открытой. У неё горячая душа, поэтому она его страшно удивляла.

— А что делать таким чутким и ранимым людям? Их часто не принимают. А измениться — значит, стать такими, как все.

— Им вообще непросто в этой жизни. У них идет выбор: нарастить умение взаимодействовать с миром, но при этом не превратиться в "черную ворону".

— Нарастить панцирь и в то же время сохранить себя?

— Я не сказала "нарастить панцирь". Скорее умение принимать этот мир, контактировать с ним. Героиня не просто доверчивый ребенок или городская сумасшедшая — она искренне верит, что эта открытость помогает ей. В фильме говорится: если ты такая, как есть, имей храбрость принимать себя.

— Достойно стать лозунгом.

— Общество часто с раннего детства говорит, что вот это плохо, опасно, в парке петь и танцевать нельзя — на тебя будут смотреть странно. Но когда она поет — создается ощущение, что рядом с такими очень искренними людьми ты становишься лучше.

— Но часто белые вороны могут быть испуганными, проявляя индивидуальность, пытаются куда-то ее задвинуть.

— Это не закрытые люди в футляре, и главный герой видел, что героиня делает какие-то странные вещи, но при этом почему-то ему тепло, когда он смотрит на неё. А его дочь изначально как всякое дитя видит правду, теплоту, откликается на неё. Даже его невеста, такая вроде женщина с оскалом, потом тоже превращается в ту, какая она есть. Хватает его и целует сама. Рядом с такими белыми воронами мы позволяем себе большее. Хотя в реальной жизни им приходится плохо.

— Как она помогала воссоединиться собиравшейся разводиться паре, искренне плакала. И благодаря ее слезам они поняли, что любят друг друга.

— Многие из наших поэтов, музыкантов тоже белые вороны. Необязательно они люди открытые, они могут иметь какие-то особенности — я опять же не про психологические отклонения. Наше общество жестоко в своих требованиях. И для многих остается загадкой: как оставаться собой и при этом не быть отвергнутым обществом.

Зачем идти наперекор обществу

— Противостоять обществу непросто. Зачем человек этого хочет?

— Чтобы сохранить себя. У них есть смелость и храбрость "быть собой". При этом и героиня фильма кое-чему научилась. Когда появился ее невменяемый принц, просивший немедленно пожениться, она говорит: надо узнать друг друга, пойти на свидание. И на свидании стало понятно, что принц не тот. Добавился чисто женский навык. Он всем хорош, но он герой не того романа.

— Белыми воронам называют женщин, уходящих от брака, ведь по мнению общества женщина должна хотеть замуж и семью. А та, может, и хочет, но не видит пока подходящего человека.

— Я двадцать лет работаю как раз с темой отношений и мало встречала женщин, которые прямо не хотят. Они скорее по каким-то причинам не могут, не входят в отношения, им трудно. Я всегда вижу травму: "мне больно, потому что я не могу". Но я уважаю их выбор… Нашей принцессе пришлось пройти испытания, прежде чем получить реального принца. Она полезла на самую высокую башню, ей пришлось сразиться с драконом — лживым, подлым, носящим маски, со змеей, замаскированной в очаровательную даму.

— И как часто такие драконы встречаются на пути зачарованных девушек?

— Внутри нас может жить такая же дама-дракониха, и принцесса, и бурундук. Важно со смелостью увидеть в себе образ этой ядовитой змеи лицемерной. Когда мы выходим из своих защит, мы расколдовываем собственную зачарованную, которая может любить, танцевать в парке, делать глупости, шить платье из шторы, хочет вокруг красоты, гармонии и порядка.

— И она может просить о помощи.

— Да, даже мерзких тараканов попросила о помощи.

— С добром и любовью смотреть на тараканов, крыс.

— Да, всех своих тараканов она приняла. И набралась смелости выбрать того, кого полюбила. С кем и дальше могла танцевать, петь. У принца не было той глубины, он истинно сказочный.