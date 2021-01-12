Кто на кого работает: Навальный на западные спецслужбы или они на него?

При Советском Союзе были четкие идеологические установки: "кто не с нами, тот против нас".
Вот сейчас, когда у президента спросили, какая национальная идея у России, он сказал: "Патриотизм". А что такое патриотизм? Сейчас и сегодня?
Об этом ведущая программы "Точка зрения" Любовь Степушова поговорила с генеральным директором Российского совета по международным делам Андреем Кортуновым.
Читайте начало интервью:
Иван Сафронов — предатель или нет?
— Знаете, еще Салтыков-Щедрин говорил, я сейчас не берусь процитировать точно, но примерно так:
у нас в России очень часто путают любовь к Отечеству и любовь к начальству.
К сожалению, эта не совсем правильная привычка сохранилась и по сей день. Очень часто, действительно, получается так, что если ты не поддерживаешь Путина, если ты критикуешь власть, то значит, ты не патриот и чуть ли вообще не предатель.
Между тем, по-моему, Бенджамин Франклин или кто-то другой из отцов-основателей Соединенных Штатов сказал, что
первая задача патриота — защищать народ своей страны от своего правительства, то есть не от чужого даже правительства, не от врагов, а от попыток правительства присвоить себе неограниченные полномочия, урезать права простых людей, нарушать какие-то законы, которые оно же и вводит.
Лояльность, кстати, для власти тоже не всегда хороша, поскольку, как известно, опереться можно только на то, что оказывает сопротивление. То есть люди, которые хлопают в ладоши, поддерживают любую инициативу начальства, не всегда ему полезны.
Критика может быть не очень приятна, но она все-таки двигает общество, государство, институты вперед, поэтому здесь я бы настаивал на том, чтобы разграничить эти понятия, в этом смысле я не согласен с некоторыми нашими ура-патриотами, которые фактически не видят разницы между страной, народом и какими-то конкретными институтами, которые этой страной управляют. Это, мне кажется, важно.
- Давайте возьмем фигуру блогера Навального. Некоторые его называют оппозиционером, другие — просто блогером, Президент вообще его никак не называет, демонстрируя свое отношение к Навальному. С вашей точки зрения, он предатель или нет?
— Мне кажется, что у Навального есть свое представление о том, какой должна быть страна, что в этой стране плохо, с чем в этой стране нужно бороться.
Это свое представление он излагает, иногда в очень жесткой, даже, может быть, эпатажной форме. Но на этом основании говорить, что он предатель, мне кажется, было бы некоторой передержкой.
С ним можно и нужно спорить, полемизировать. В чем-то, может быть, его высказывания чрезмерны, не все достоверно, но считать, что он предатель, мне кажется, нельзя.
— По последнему его расследованию, посвящённому его же отравлению, по-моему, Дмитрий Песков обвинил его в работе на иностранные разведки, под предлогом того, что это расследование не может быть сделано без участия извне. Насколько это все справедливо?
— Что мы обычно подразумеваем, когда речь идет о сотрудничестве с иностранной разведкой? Какой-то гражданин собирает информацию, причем не только из открытых источников, но и из закрытых. Эту информацию каким-то образом систематизирует, потом передает ее за вознаграждение соответствующим спецслужбам.
В случае Навального, мне кажется, этого сказать нельзя, потому что задача Навального — сделать информацию доступной, прежде всего, для нас, для российских граждан. То есть он стремится, чтобы как можно больше людей посмотрели его каналы, как можно больше людей ознакомились с его расследованиями. И если какое-то информационное взаимодействие между ним и иностранными спецслужбами имеет место, то, скорее, они дают ему информацию, а не он им.
Если его в чем-то обвинять, то, наверное, в клевете, в необъективной подаче информации, в нанесении ущерба деловой репутации тех людей, дела которых он расследует.
Но говорить о том, что он шпион, мне кажется, немножко странно.
Есть статья Уголовного кодекса о государственной измене, где как раз и говорится о том, что:
Здесь надо, конечно, очень хорошо понимать, что такое ущерб безопасности Российской Федерации. Можно ли считать, что разоблачение Навального действительно наносит ущерб не отдельной личности, а всей стране.
А если у него есть контакты со спецслужбами, в какой мере эти контакты можно интерпретировать как оказание поддержки спецслужбам, кто здесь кого поддерживает: он поддерживает иностранные спецслужбы или иностранные спецслужбы поддерживают его.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Многие люди не обращают внимания на признаки COVID-19, которые не относятся к официальным симптомам заболевания.