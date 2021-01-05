Как узнать и понять настоящую историю

Почему в истории появляются мифы и разночтения. Является ли история настоящей наукой? Или это — продажная девка правящих властей? Какие принципы нужно соблюдать, чтобы правильно понять происходившее в давние времена, а не исказить вольно или невольно те события? Как на это может повлиять изменение нравов и даже языка? На все эти и многие другие вопросы Инны Новиковой ответил директор канцелярии императорского Дома Романовых, историк Александр Закатов.

Читайте начало интервью:

Мифы о Николае II. Как было на самом деле?

Гипотеза — двигатель науки. Как появилась история

Как и зачем фальсифицируется история

Константинов дар — папская фальшивка

Тайны и мифы Русского императорского дома

— Александр Николаевич, все-таки сколько людей — столько мнений. Есть искренние заблуждения, есть злонамеренные, есть разное видение. И есть единство и борьба противоположностей. Истина рождается в споре, но в споре она часто и умирает, потому что каждый остается при своем мнении.

Все-таки какая-то историческая правда выживает в этом многообразии столкновений разных взглядов? Как отделить рациональное зерно от плевел? Или все равно мы имеем историю, искаженную с течением времени и адаптированную под современные моменты?

— Я убежден, что основа истории есть, она доступна и подлежит научному изучения, а история — это наука. Это — не просто какой-то набор сказок или политических баек, которые переписываются каждый раз под новый политический режим.

Есть факты, бесспорно установленные. То, что касается интерпретаций, конечно, они меняются в зависимости от политики, времени, в зависимости оттого, как изменяется общественное сознание.

Но есть три принципа, которые делают историю наукой. Если от них отступить, то тогда история действительно превращается в фальшивку, сказку или какое-то развлечение.

Эти принципы такие:

Во-первых — объективность.

Независимо от наших политических симпатий и антипатий мы должны рассматривать объект таким, какой он есть, а не таким, каким мы его хотим видеть, представляем себе или тем более что-то еще приписываем ему, зная, что не он не такой.

Например, мы не хотим, чтобы покупали яблоки, поэтому начинаем говорить, что они — горькие. Нет, мы не можем так поступить.

Мы должны точно описать яблоко и сказать, на наш взгляд, оно полезное или вредное. Здесь интерпретация уже может быть разной.

Но мы должны описать яблоко таким, какое оно есть с его вкусом, составом и прочим. И так же в отношении любого объекта, любого факта в истории.

Во-вторых — опора на весь комплекс исторических источников.

Как следователь не может в угоду своей версии уничтожить какую-то улику, (конечно, это бывает, к сожалению, но это — преступление), также и в истории недопустимо что-то специально скрывать, отрицать какие-то факты, о чем бы они не говорили…

Бывает, что у следователя все складывается, все получается, только одно какое-нибудь показание или какой-нибудь незначительный документ создает алиби. Очень удобно его уничтожить, а невинный человек будет осужден. Но так нельзя поступить.

Настоящий историк должен рассматривать всю полноту сохранившихся источников и анализировать их, конечно, не верить всем, потому что иногда они тоже друг другу противоречат.

Дошли до нас летописи Московского княжества и Тверского княжества. Они враждовали между собой в XIV веке, боролись за главенство. Конечно, московские историки оценивали тверских князей негативно, а тверские также — московский князей.

Надо сравнивать, проводить источниковедческий анализ, устанавливать достоверность. Но игнорировать какие-то источники историк не имеет права.

И наконец — еще есть принцип историзма.

Он по-научному описывается чересчур сложными определениями. Я постараюсь человеческим языком объяснить. — Каждую личность, каждое событие, каждое явление и каждый процесс нужно изучать, рассматривать и оценивать в контексте их времени.

Если мы начнем переносить наше нынешнее представление на другие эпохи, то мы запутаемся и ничего не поймем в лучшем случае, а в худшем случае действительно создадим фальсификацию. Мы должны понять, какие тогда были реалии, какие были настроения.

Сейчас, например, довольно свободные нравы у нас царят. Одеваемся мы совершенно по-разному, как кому хочется, гораздо более вольно девушки ведут себя. И это — совершенно прилично, сейчас это считается нормально.

Но еще в XIX веке все это было бы совершенно неприемлемо. Нельзя было даже представить, например, чтобы дама где-то стояла и курила публично. Чтобы люди ели на улице, было недопустимо тогда. А сейчас можно. В общении мы более свободны.

В те времена гораздо чаще заключались браки между людьми с большой разницей в возрасте. Иногда замуж выходили очень рано. В наше время это можно было бы буквально считать чем-то близким к педофилии.

Но тогда были другие нравы, люди раньше созревали, продолжительность жизни была другой. Если мы все эти вещи, все нюансы не будем учитывать, а будем оценивать эти события с нашими нынешними мерками, то мы тогда зайдем в тупик. Даже язык меняется: то, что раньше обозначало одно понятие, теперь обозначает другое. Например, я студентам иногда дословно цитирую что-то, обращаюсь к классическим произведениям литературы.

Это в преподавании истории тоже бывает уместно. К примеру, "Сказка о рыбаке и рыбке" — это же такая замечательная притча. Мы ее иногда цитируем. Но как сейчас скажешь: стал он кликать золотую рыбку, что поймет современный человек?

— Мы еще поймем, а поколения, воспитанные компьютером, уже воспримут соответственно.

— Да. Нынешние дети спащу компьютер представят, старика, сидящего у компьютера, который кликает мышкой. Кликать же теперь надо мышкой. Множество есть примеров таких. — Пьер распечатал письмо. — На каком принтере распечатал?…

Меняется язык. И чтобы понять действительно историю и извлечь из нее уроки, хотя бы просто знать, как было на самом деле, нужно, конечно, постараться проникнуть в дух эпохи, знать язык, знать обычаи того времени.