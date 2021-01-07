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Автор Маргарита Кичерова

Психолог: сказка есть, и мы сами волшебники

Общество » Семья

Почему опасно быть всегда виноватым и что делать взрослому, которого в детстве не любили родители, рассказала ведущей "Правды.Ру" Маргарите Кичеровой психолог Светлана Шарко.

Читайте начало интервью:

Психолог Светлана Шарко: нетравмированных детей не бывает

Психолог: детям, как и всем, нужны границы

Психолог: покинутость — одно из тяжелейших переживаний

Взрослеть надо самостоятельно

— Я заметила интересный факт в фильме "Чарли и шоколадная фабрика": когда дети попадали в какую-то ситуацию, родители стояли на месте. То есть вроде бы они беспокоились, задавали вопросы, но ни один не бросился на помощь.

— Это тоже объяснимо: ведь именно с этими родителями дети стали такими, какими стали.

  • То есть родители не могут помочь детям в силу своей травмы. Это во-первых.
  • Во-вторых, этот фильм весь метафоры, и если мы смотрим на него, как на путь героя к исцелению, то надо понять, что родители уже не помогут.

Это взросление, я вижу тридцатипятилетних женщин, сорокалетних мужчин, которые проходят такой путь.

— Нужно перестать обижаться на родителей, что они тебя не поддерживают, и идти самому?

— Да, и это взросление, тогда уже:

  • ты не превратишься в черничку,
  • тебя не вытянут, не сделают мальчиком-с-пальчик,
  • не выбросят в жизненный мусор.

— А почему в обществе обвиняют детей, а не родителей, если ребенок плохо себя ведет?

— Если говорить про нашу ментальность, нашу страну, то чувство вины и обвинение является одной из ведущих сил. В Европе меньше этого, а у нас обвинение как альтернатива ответственности. Ты чувствуешь себя виноватым, и это хорошо. Молодец, почувствовал, какой ты дурной ребенок. Нет ценного перехода от вины, которая тоже естественна, к действию.

Ответственность — это всегда действие в словах. Если я кого-то обидел, я чувствую вину. И из вины в норме меня толкает к действию. Я могу очень искренне и тепло извиниться, и опять из виноватой стала сильной.

Когда вина переходит в ответственность, она никогда никого не делает слабым. А вот тот, кто вечно виноват и без вины виноват, он по-настоящему слаб, беспомощен. С вечно виноватым можно делать все, что угодно. Виноватый муж — это идеальная картинка для жены: можно наказывать, можно повелевать.

Надежда на исцеление есть

— Вилли Вонки примирился с отцом, выяснилось, что отец любит его. Как понять ребенку, что родитель его на самом деле любит, потому что у Вилли была явная уверенность, и у многих детей явная уверенность, что родитель его не любит, что вот так, как он видит, с ним обращается родитель, родитель его не любит. Или, например, родители ему говорят: на самом деле мы тебя любили, как ребенку поверить, если у него внутренне "нет, это не так".

— У ребенка очень долго живет любовь, он очень долго идет к маме, папе зачем-то, что-то получить в обмен.

Если его отталкивают, отталкивают, отталкивают, он погружается в такое ледяное безмолвие. Он уже правда не верит.

И для того чтобы выйти из этого, нужно хотя бы повзрослеть. Нужно стать взрослым, потому что у некоторых детей нет ресурсов понять, что, например, мама не просто не любила, она чем-то болела.

— А если в этом уверен взрослый? Значит, он не повзрослел? "Нет, меня не любили, и все".

— Будем откровенны — некоторых и не любили. Потому что не всегда любовь — это покупка обуви в сезон. Но здесь важна работа, связанная не с тем, что твоя мама плохая, а почему так было. То есть мы разбираемся с истоками, очень важно понять, почему мама не любила, что с ней было. В какую свою личную темноту смотрела эта женщина, что не могла видеть свое дитя.

— Ребенок ведь думает, что не любили, потому что он плохой.

— Вне сомнения, ребенок так думает, но это как раз позиция, когда человек, уже разбираясь с внутренней правдой, начинает обретать почву под ногами, что со мной-то все было в порядке, это просто мама болела.

Кстати, у детей алкоголиков часто такой хаос, спутанность, непонимание: а с мамой то-то и то-то, и человек начинает получать опору под ногами. Помогает психотерапия, вера, много чего. Каждый из нас находит свою опору. Я нашла именно в психотерапии.

И вижу, как мои клиенты находят такую опору. Здесь важно выйти из того, что я плохой и не достоин, и никогда не смогу получить. Ведь с Вилли тоже была такая ситуация: он никого не подпускал к себе, потому что был покинутым. И вдруг через страх смерти, одиночества, который его настиг, он смог выдвинуться на новые позиции, объявил конкурс.

Он что-то сделал, и через этот поступок, во-первых, красиво показаны разные дети и проблемы, а во-вторых, он смог обрести надежду, а потом и любовь, где его приняли.

— Он обнимался с бабушкой. Позволил себе этот контакт, реально теплый.

— Да, это о том, что любовь есть, что можно делать шоколад со вкусом любви и разные тянучки.

В любой момент мы можем выбрать себя и путь с непростыми шагами, чувствами, осознанием. Но это точно может вывести из холода Ледяной королевы.

Поэтому я хотела бы поддержать всех, кто попал в тяжелые испытания, и, буду с вами очень откровенна, есть такая степень травмированности у кого-то из людей, что нужна поддержка долгие-долгие годы.

— Но тем не менее надежда есть.

— Однозначно. В эти предновогодние и праздничные моменты хочется сказать: даже этот фильм показывает, что сказка есть, но мы сами сказочники и волшебники. Мы двигаемся на этом пути, и я вижу в своей работе, как происходит чудо. Очень приятно смотреть, как человек укрепляется, как появляется тепло.

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Редактор: Марина Севастьянова, Куратор: Наталия Красовская
Темы семья воспитание психология светлана шарко дети и родители отношения в семье
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