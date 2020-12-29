В особо крупном размере: СК заподозрил Навального в мошенничестве

Во вторник вечером пришла новость из Следственного комитета РФ. Там сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении Алексея Навального. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере.

Новое уголовное дело Навального

О возбуждении уголовного дела главным следственным управлением СК России рассказала официальный представитель ведомства Светлана Петренко. По ее словам, собрано достаточно данных, "на основании которых в отношении Алексея Навального и иных лиц возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ".

По данным следствия, для нужд ряда некоммерческих организаций были собраны пожертвования с физических лиц в размере 588 миллионов рублей. В этом списке — Фонд борьбы с коррупцией, Фонд поддержки средств массовой информации "Пятое время года", Фонд организации и координации защиты прав граждан, Фонд правового обеспечения граждан, Фонд защиты прав граждан "Штаб".

Деньги, подчеркнула представитель СК, предназначались исключительно для вышеназванных фондов. Однако Навальный, как фактический их руководитель, "потратил из этой суммы более 356 миллионов рублей на личные цели", в том числе на "приобретение личного имущества, материальных ценностей и оплату расходов, в том числе отдыха за границей".

"Таким образом, собранные с граждан средства были похищены. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также иных лиц, причастных к его совершению", — отметила Петренко.

Максимальное наказание, предусмотренное по этой статье — десять лет лишения свободы.

Другие уголовные дела

Напомним, 30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал Алексея Навального и его брата Олега виновными в особо крупном и крупном мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности, а также легализации денежных средств, полученных преступных путем. Алексей Навальный был осужден на 3,5 года условно, его брат — на 3,5 года колонии.

В 2017 году испытательный срок Алексея Навального был продлен, он истекает 30 декабря 2020 года. 28 декабря управление ФСИН по Москве потребовало, чтобы Навальный к 9 утра 29 декабря явился в уголовно-исполнительную инспекцию. Чего, разумеется, не произошло.

В 2013 году Навальный был приговорен к пяти годам условно по делу о хищении на предприятии "Кировлес". После его жалобы в ЕСПЧ дело было отправлено на пересмотр. В 2017 году Алексей Навальный повторно был приговорен к пяти годам лишения свободы.

Несмотря на условные приговоры, Навальный неоднократно выезжал — в основном на отдых — за границу. Сейчас он также находится вне пределов России после летней истории с "отравлением". Сам Навальный ранее заявлял о намерении вернуться после лечения в Россию.