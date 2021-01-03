Социолог Анна Очкина: русские мужчины более мужественны

Как изменились в социологии понятия мужественности и женственности, что ценят друг в друге представители обоих полов и почему русские невесты так популярны на Западе, рассказала ведущему "Правды.Ру” Игорю Буккеру социолог Анна Владимировна Очкина.

Читайте начало интервью:

Социолог Анна Очкина: в Европе люди боятся быть нетолерантными

Социолог: нужно бороться не со сквернословием девочек, а со сквернословием в принципе

Мужчины и женщины

— Унификация мальчиков и девочек у нас наблюдалась в том, что заставляли девочек маршировать, разбирать автоматы на уроках военной подготовки. Мы все были готовы с оружием в руках нашу Родину тогда защищать.

— Да. С другой стороны, в Израиле не столь толерантны, как Западная Европа, в гендерных ролях, но у них в армии служат все. У них жизнь выходит из армии: друзья, карьера. Что, у них женщины менее женственны? И с рождаемостью у них нормально. Кстати, это облагораживает армию, потому что случаи жестокости, дедовщины не всегда подходит самим мужчинам. Женщины втягиваются в общественную жизнь, и это может облагородить отношения между людьми. Пока, правда, обратный эффект.

— Как изменились в социологии понятия мужественности и женственности по сравнению с XIX веком? Женни у Карла Маркса, своего папы, спрашивала, что он ценит в женщине и так далее.

— У меня папа был очень преданный марксист. Я рано начала читать и, естественно, видела эту анкету. "Ваше любимое занятие? — Рыться в книжках. — Что вы цените в мужчине? — Силу. — Что вы цените в женщине? — Слабость". До сих пор думаю, что он имел в виду. Потому что сильнее женщины, чем его жена, придумать невозможно. Он опирался на нее всю жизнь. И мы знаем по мемуарам, что, умирая, Женни Маркс сказала: "Я устала, Карл. Я умираю". Она несла всю семью в жутких условиях, теряла детей. Даже по письмам видно, что она понимала в ряде случаев, что именно их бедственное положение стало причиной смерти детей. Маркс еще оправдывался: нет, за этим ребенком был хороший уход и так далее. И он говорит "слабость". Может быть, он имел в виду именно внешнее выражение, женщина не должна напирать, она должна быть изящной. В представлении мужчины XIX века не женский стиль:

мужеподобность,

громкий голос,

настаивать на своем,

спорить со всеми.

Здесь я с ним согласна.

— А сейчас мужчины и женщины какие должны быть, по опросам?

— Россияне однозначно согласны с Марксом. 80% россиян вообще, и 100% мужчин в России.

— Когда женщины говорили, что за ним чувствуешь себя как за каменной стеной, это была похвала мужественности?

— Да. Хотя, с моей точки зрения, это уже стереотип. Потому что за каменной стеной может быть: одиноко, холодно и темно. Но стереотип меняется. В моих исследованиях было, что женщины помоложе начинают больше ценить доброту, интеллигентность в мужчине.

— А у женщин что ценят?

— Мужчины (не только российские, а вообще) ценят в женщине эмпатию, умение слушать. Толстой же написал "она слушала как умная женщина". Не те умные женщины, которые норовят задать вопрос, показать осведомленность, а как по-настоящему умная женщина впитывала его слова. Мне кажется, это манифест всех мужчин мира до сих пор.

Просто западные мужчины более выдрессированы. Они ждут, что им будут возражать, и понимают, что надо быть толерантными, а наши прямо говорят: да ну ее, она рубит, как мужик, а вот эта настоящая женщина, выслушала все, что я хотел ей сказать, все поняла и восхитилась.

Русские невесты

— В 90-е годы многие женщины повыходили замуж за иностранцев, уехали. Говорят, русская женщина востребована на Западе, а на русского мужчину вряд ли иностранка посмотрит. Это тоже был стереотип 90-х годов, когда открылись границы?

— Насколько я знаю, Russian brides (русские невесты) — это до сих пор одно из направлений туризма в Россию из США и других стран. Потому что русская женщина красива, у нас хороший фенотип из-за различных смешений кровей, она умна, легко адаптируется. Мы же адаптируемся везде. Она не имеет никаких религиозных и прочих предубеждений. И при этом более традиционна, умеет хозяйствовать, более домовита. Хотя в Штатах выходит журнал Russian Life. Там много по поводу таких семей. Много случаев, когда российские женщины в итоге начинали себя вести совсем как западные.

Что касается российского мужчины, я знаю по разговорам со знакомыми иностранками, что этот консерватизм немножко отталкивает. С другой стороны, нашим мужчинам очень часто делают комплименты, они более галантные, сексуальные, более мужчины.

Многие уверенные в себе женщины говорят: русские мужчины совершенно замечательные.

— Я служил в Германии в конце 80-х — начале 90-х военным переводчиком в западной группе войск. Немцы в ГДР нам говорили: "Как у вас женщины изменились. Такие красавицы, одеваются и красятся лучше немок".

— Потому что у нас женщины очень обучаемы. Это одно из наших самых привлекательных качеств, качество культуры.

Мы восприимчивы, обучаемы и при этом самобытны. Посмотрите Instagram, наши женщины действительно самые элегантные даже в отдаленных уголках.

— Говорят, славянские женщины востребованы за рубежом в качестве нянь, воспитательниц.

— Они обучаемы, более адаптированы, социализированы, образованны. Давайте скажем спасибо еще советскому образованию, более широкий кругозор у нас. У нас люди даже на не очень квалифицированных, престижных позициях имеют вполне приличное образование в смысле общего кругозора.

— Что вы пожелаете нашим зрителям?

— С удовольствием бы пожелала не следовать стереотипам, лучше разбираться в жизни, более внимательно к ней приглядываться, не примерять на себя чьи-то модели и помнить всегда, что наше время — это время огромных возможностей. Это значит, что и ошибки могут быть огромными.

Поэтому нужно быть рациональными, аккуратными и много учиться, но не отказываться от мечты из-за стереотипов, из-за того, что вас не поймут.