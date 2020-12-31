Проблемы с мигрантами создают работодатели

Все трудовые мигранты проходят медицинский осмотр у себя на Родине и в России. Большой вклад гастарбайтеры внесли в преодоление проблем с самого начала пандемии коронавируса. Сейчас их поток — минимальный. Но у некоторых людей есть устойчивые предубеждения против них. А кто виноват в проблемах мигрантов и тех проблемах, которые они иногда создают для нас? Обо всем этом и многом другом ведущему "Правда. Ру" Игорю Буккеру рассказала заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

Читайте начало интервью:

Миграционная политика России при пандемии

Миграция без эпидемиологических угроз России

— Ольга Сергеевна, некоторые граждане Российской Федерации недовольны миграционным потоком, потому что это якобы влияет на криминальную обстановку в стране. Повлияло ли на это сокращение числа мигрантов?

— Безусловно, это тоже влияет, ведь чем меньше людей, тем меньше будет и преступлений. Но в тоже время эти страхи сильно преувеличены. Конечно, в таких крупных мегаполисах, как Москва, есть некоторый повышенный фон участия иностранных граждан в преступности и правонарушениях, но в среднем по России доля преступлений, совершенных иностранными гражданами, не превышает 3-4 процентов от общего количества.

Мифы о мигрантах

Что миграция сильно влияет на рост преступности и распространение заболеваний, это — один из мифов, которые навязываются нашему сознанию.

Также некоторые говорят, что они якобы отнимают рабочие места у граждан Российской Федерации. Это — тоже далеко не так. Сейчас когда их число сократилось, у нас уже имеется дефицит рабочих рук.

Сокращение количества мигрантов по логике вещей, конечно, должно привести к сокращению количества совершенных преступлений и правонарушений. Можно зайти на сайт Министерства внутренних дел.

Там в разделе "Статистика" каждый месяц публикуются статистический отчет, где сказано, сколько преступлений было совершено, в том числе иностранными гражданами. Вы увидите, что доля иностранцев в преступности в общем-то мала. Тоже самое — и с болезнями. Ведь они все проверяются медкомиссией.

Все это совершенно не соответствует действительности. Мигранты меньше всего заинтересованы в том, чтобы каким-то криминальным способом зарабатывать себе на жизнь.

Абсолютное большинство всех трудовых мигрантов — это совершенно нормальные люди, у которых такие же потребности как у нас. Им нужно нормально заработать деньги, чтобы отправить своим семьям и самим здесь как-то жить.

Выдергивать из контекста какие-то отдельные истории и распространять это на всех трудовых мигрантов — очень предвзятое и совершенно неправильное отношение.

— Вы сказали, что мигранты у нас работу не отнимают. В каких сферах они в основном трудятся?

— Строительство, ЖКХ, сфера питания и торговли. В основном они занимают какие-то подсобные должности.

— Доставкой стали заниматься, по-моему, в последнее время, когда эта сфера сильно расширилась из-за карантинных мер против коронавируса, да?

— Конечно, причем доставкой-то они начали заниматься в самые горячие первые месяцы, когда многие наши граждане сидели дома. Функции курьеров взяли на себя как раз наши трудовые мигранты, и до сих пор это происходит.

— Но некоторые этим тоже были недовольны, говорили, что не ходят в магазин, чтобы не заразиться, а доставляют продукты какие-то сомнительные люди из Средней Азии. Как быть с этими страхами?

— Это — не страхи, а очень предвзятое, совершенно неправильное, какое-то брезгливое отношение. Мы сами на себя очень некритично смотрим. А такое отношение к мигрантам совершенно ни на чем объективно не основано. Напротив, люди выполняют за нас непрестижную, грязную работу, освобождают нас от этой необходимости.

Мигранты, выполняющие такую работу проходят, обязательный медицинский контроль. Помимо медкомиссии у себя на родине, они проверяются и в России.

Люди, которые боятся, сами никогда не будут этим заниматься, они не пойдут работать в ЖКХ, тем более дворниками или уборщицами.

— В тоже время сейчас в ЖКХ уже стало очень трудно попасть гражданину России. Практически все места там схвачены именно приезжими со Средней Азии.

— А что значит схвачено, кто это все схватил? Кто руководит службами ЖКХ и кадровой политикой? Разве какие-то группировки из трудовых мигрантов? Нет. Я убеждена, что руководят всем этим работники системы ЖКХ с российским паспортом.

Так складывается, потому что им, конечно, выгоднее нанимать людей на более низкую зарплату. Также мне говорили, что часть своей зарплаты работники ЖКХ отдают обратно своим руководителем.

Руководители жилищно-эксплуатационных заведений в этом заинтересованы. Поэтому не надо стрелки переводить на простых работников, надо смотреть в корень этой проблемы.

— Можно ли с наступлением нового года ждать улучшений?

— Нам всем нужно как-то набираться мужества и терпения, потому что пока нет признаков того, что ситуация изменится быстро. Хотя, конечно, мы все надеемся, что вакцинация проблему решит.

У нас готовится довольно-таки существенная реформа миграционного законодательства.

Я надеюсь, что будут сделаны выводы о неудачных инструментах, которые мы принимали и применяли в предыдущие годы. Я думаю, что все-таки со временем нашим и иностранным гражданам в России станет жить и работать лучше и комфортнее.