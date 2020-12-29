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Автор Игорь Буккер

Как в оставшиеся до Нового года дни создать атмосферу праздника

Общество

О том, как в последние дни уходящего года создать вокруг себя атмосферу праздника, ведущему программы "Точка зрения" на канале "Правды.Ру" Игорю Буккеру рассказала флорист и декоратор Татьяна Весенняя.

Читайте начало интервью:

Как украсить дом, чтобы встретить наступающий год во всеоружии

- Главный атрибут Нового года — ёлка. Но мне приходится иногда слышать от некоторых людей, что вечнозеленые деревья — для кладбищ.

— Это из разряда, когда говорят, что определенный цветок выгоняет мужиков из дома. Ни один цветок еще ни одного мужчину из дома не выгнал. Поэтому это все предрассудки.

— Мужик уйдет, если перед ним красивый флорист, он с ней уйдет, а не убежит от цветка.

— Вы знаете, как приходит красивый флорист? В валенках, шапке, его практически не видно, сейчас даже в маске. Можно не переживать.

— То есть нет никаких предубеждений. Есть только, видимо, сочетание цветов? Оно имеет значение… А есть специальные списки: какие цвета с какими гармонируют, а с какими не сочетаются.

— Естественно. Это базовые знания, которые изучают в любой флористической школе.

Но есть маленький секрет: все знания на эту тему есть вокруг нас. Часто можно наблюдать, например, грозовое небо или просто присмотреться вокруг, как цвета распределяются. Вот просто, бери и считывай — какие цвета сочетаются, какие нет. Можно даже не смотреть в учебники. Это я однажды для себя открыла.

— А что вы посоветуете тем, кто живёт в небольших квартирках или комнатах? В таких, где нет возможности ёлку поставить?

— Сделать новогоднюю композицию. Например, мы берем вазу и ставим туда ветки, их подрезаем, нижние иголочки убираем… Или в любом флористическом магазине можно купить специальную флористическую пену, оазис — на нее ставятся веточки.

2-3 см должна быть глубина. Тогда веточка стоит красиво, ее можно поставить под углом, повесить игрушки, на шпажки насадить…

— А если на стекло рисунок нанести?

У меня простой секрет: мы покупаем аэрозольную краску, которая легко потом смывается. Берем и делаем. Пожалуйста, вырезали снежинку, сделали снежинку. Вырезали ёлку — нарисовали ёлку…

— Обычная аэрозольная краска? Она легко потом и смывается, и через трафарет нанести можно?

— Конечно, растворителем она смывается. А если взять краску какую-то не сильно химическую, то она и пахнуть сильно не будет, и потом легко удалится.

  • Можно вырезать снежинки, мы в детстве такие делали.
  • Можно взять зеленые веточки, придумать из них какую-то композицию.
  • Можно взять какую-то форму, снежинки или шарика,  сделать ее веточками, заклеить красиво, и туда можно маленькие шарики вклеить красивые тоже и повесить на стекло, чтобы было видно на улице. Либо изнутри повесить, чтобы было видно у вас в помещении.

— За столом какую одежду мы надеваем? Каких цветов предпочтительнее на следующий год?

— У нас несколько вариантов. Если хотим, мы будем в белом, в серебре. Стальное очень красиво будет смотреться с розовым цветом, с лиловым., с бежевым, оттенками коричневого.

А ещё женщинам нужен блеск. Красивые украшения.

В Новый год хочется, чтобы всё вокруг было красиво. Понятное дело: дом, застолье, украшения. А для машины что-то придумать можно? Мы ж на лошадях и на оленях не ездим.

- Вы знаете, в прошлом году я своим клиентам делала такие красивые веточки еловые, чтоб подвешивать на стекло заднего вида — они в салоне умопомрачительно пахнут праздником.

Можно добавить маленький шарик, перевязать всё мишурой аккуратненько.

На заднее стекло… Для машин, которые следуют за вами, можно положить гирлянды на лампочках. Можно прям туда еловые веточки и гирлянды положить, будет красиво.

 

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы новый год татьяна весенняя
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