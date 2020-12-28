Законы и запреты: что ждёт россиян в 2021 году

2020 год принёс в жизнь россиян колоссальные изменения. Он войдёт в историю как тяжёлый и непредсказуемый, так что сограждане ждут кардинальных перемен и в следующем году и верят в лучшее.

Ключевым событием для страны в следующем году может стать массовая вакцинация от коронавируса.

Уже сейчас проходит вакцинация учителей, врачей и других граждан из "групп риска" с максимальным охватом других лиц.

Финансирование медицинских учреждений и вузов будет идти из ФОМС, что должно изрядно упростить процедуру получения средств. Аптеки станут самостоятельными структурными подразделениями и будут различаться спектром предоставляемых услуг и разрешённых видов фармакологической деятельности.

Будут использоваться и нормативы по обеспечению лекарственными препаратами граждан. Обеспечение должно соответствовать перечню жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.

У обычных граждан тоже буду послабления — водители смогут формировать свою автомобильную аптечку самостоятельно.

1 января вырастет минимальный размер оплаты труда (будет составлять 42% от средней заработной платы в регионах, или 12 792 рубля). Прожиточный минимум станет равен 11 653 рублям, или 42,2% медианного дохода.

Страховые и пенсионные выплаты проиндексируют на 6,3%. Средняя пенсия, таким образом, составит 17 444 рубля. Материнский капитал теперь будет равен 483 881 рублю 83 копейкам.

При этом будет введён акциз на сигареты, которые из-за него подорожают на 20 рублей. Рост цен на алкоголь составит 4%, то есть в пределах инфляции.

Могут подорожать и цены ЖКХ, примерно в том же диапазоне — 4%. Новые налоги, такие как НДФЛ в размере 15% на доходы свыше пяти миллионов рублей, были анонсированы еще летом.

Предусмотрен и налоговый манёвр с бессрочным снижением налога на прибыль с 20 до 3%. Снижаются и страховые взносы: с 14 до 7,6%. Маневр рассчитан на предприятия и компании у которых 90% дохода поступают от продажи программного обеспечения.

Обещано также сокращение чиновников на федеральном и региональном уровнях: в центральном аппарате федеральных министерств и ведомств на 5%, в территориальных органах власти сократят 10% персонала.

Скорее всего, будет вводиться и цифровая маркировка товаров, а с 1 января 2021 года при приёме на работу гражданам будут оформлять только электронные трудовые книжки.

Некоторые изменения ждут и сферу услуг. В кафе и ресторанах запретят чаевые, а все гостиницы теперь в обязательном порядке обязаны получать категорию. Поменяются и условия ипотечного кредитования — появится такой вариант, как сельская ипотека.

С 1 января начинает действовать Указ Правительства РФ "Об утверждении перечня производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными условиями труда", на которых ограничивается применение труда женщин. Теперь запрещённых специальностей осталось около сотни.

С 2021 года в России появится "реестр организаторов распространения информации в интернете". Это перечень сайтов и социальных сетей, где пользователи могут непосредственно общаться друг с другом. Владельцы таких ресурсов должны будут оповестить об этом Роскомнадзор.

А самое главное — правительство озвучит правила и критерии удаленной работы.

Также 2020 год запомнится "обнулением" президентских сроков (к нему же будет отнесено и жизненное сенаторство с неприкосновенностью для экс-президентов), рассмотрением закона об уголовной ответственности за клевету в Сети и инициативой засекречивания данных о силовиках и судьях.

Будущий год станет годом выборов в Государственную Думу РФ. И, скорее всего, это станет одним из главных событий года — с протестами и обновлением парламента.