Психологи нашли причину ковид-диссидентства

Психологи проанализировали ряд дискуссий в сети по по поводу коронавируса и пришли к определенным выводам. Большинство ковидо-отрицателей якобы воспитаны в неполных или неблагополучных семьях.

Участники Zoom-конференции "Пандемия. Кризисная психология", если верить пабликам в соцсетях, обратили внимание на то, что чаще всего отрицают опасность - люди, выросшие в неполных или неблагополучных семьях.

То есть это бывшие дети, "пытающиеся хоть в борьбе с системой выделиться, небогатые и закредитованные".

Были проанализированы ответы жителей девяти стран, включая Россию, отмечают авторы. Несмотря на то, что коронавирус из мифической "заграничной заразы" и "простого гриппа с всемирным адским пиаром" превратился в повседневную беду, по всему миру есть люди, отрицающие наличие заболевания по аналогии с вич-диссидентами. Россия здесь не исключение.

В этом плане самоизоляция и прочие меры безопасности сыграли роль поведенческого катализатора населения. С одной стороны, сработал простейший способ защиты психики, которая не желает признавать внезапную для человеческой популяции опасность.

"Проще говоря, это дети тех, кого в России грубо, но точно называют "матерями-одноночками, разведенками, брошенками. Либо это дети, выросшие в неблагополучных семьях. Часто — вечно недовольные, неудачники, пытающиеся хоть в борьбе с системой выделиться, небогатые и закредитованные" — отметили в соцсетях.

В проекте "Мейдэй. Хроники пикирования" отметили, что "в условиях, когда назначается только симптоматическое лечение, такие "ковидиоты" (это — не оскорбление, всемирно распространенный термин) не соблюдают простейшие меры безопасности.

"Они продолжают говорить о неких всемирных заговорах даже став пациентом ковидного отделения вплоть до близкого знакомства с аппаратами ИВЛ".

С другой, по мнению психологов, большинство бунтарей пытаются повысить степень своей значимости в семье, окружении. С детства находясь в психологически некомфортной обстановке, повзрослевший индивид противопоставляет себя государству, не способному защитить маленького человека.

Такие люди высказывают недоверие и недовольство практически любыми правительственными инициативами.

Без сомнения, такие люди усложняют и без того непростую жизнь окружающих. Не признавая диагностику коронавируса, они доводят свое собственное состояние в случае болезни до критического, повышая нагрузку на систему здравоохранения и, возможно, лишая помощи тех, кто в ней действительно нуждается.

В целом, чем больше будет граждан, демонстративно нарушающих запреты, тем дольше люди будут терять своих родных.

Яркий пример — Швеция, имея хорошо развитую систему здравоохранения, с самого начала отказалась от ограничительных мер. Сделав свою страну одним из европейских лидеров по летальности, шведский король все же признал ошибочность такого подхода.

Экономика страдает от коронавируса, несмотря на все вливания. Ковид-диссидентство системно уничтожает усилия многих участников бизнеса. И те же самые экземпляры, которые убеждают нас, что пандемия придумана для получения сверхдоходов, в следующем году будут громче всех кричать о безработице, нищете и равнодушии властей.

Насчет последнего — в странах, объявивиших ограничения вплоть до национального локдауна в условиях развития коронавирусной инфекции, вовсю бушует гражданский протест. В Европе подобные выступления захлестнули Великобританию, Германию, Италию, Францию и докатились до наших ближайших соседей Эстонии и Латвии.

И никакая хваленая законопослушность не спасла, так как значительную массу COVID-диссидентов составляют антипрививочники, экоактивисты-противники 5G и прочие борцы с системой.

В России явных протестных настроений, выливающихся в митинги, не замечено, но разовые вспышки недовольства носят какие-то инфернальные формы. Убийство в Питере из-за замечания в маршрутке, стычки с охраной магазинов, физическая агрессия в сторону представителей власти при попытке выписать штраф.

Размер наказаний варьируется от 1 тыс. до 30 тыс. рублей, в Москве 3-5 тыс. рублей. Для сравнения, в Англии штрафы увеличили в 2 раза, со 100 до 200 фунтов стерлингов, а это чуть более 20 тыс. российских рублей.

Отметим, что, несмотря на все отрицательные коннотации, коронавирус и символика, связанная с ним, уже прочно вошла в массовую культуру.

Раз уж ничего с этим сделать нельзя, то можно под Новый год и Рождество ждать украшений и елочных шариков в форме вируса, "медицинских" масок с мишурой и в топе — масок "чумного доктора" не в качестве примочки городского сумасшедшего, а именно концепта…