Миграция без эпидемиологических угроз России

Правительство внесло в Госдуму законопроект, в соответствии с которым предлагается создать электронный реестр результатов медицинского осмотра трудовых мигрантов на опасные инфекционные заболевания и ВИЧ. Подобные меры не способствуют притоку рабочей силы из-за рубежа, а ставят заслоны. Кому это выгодно? Оправданы ли эти меры? И насколько они новые? Как быть мигрантам, которые из-за пандемии коронавируса задержались в России и остались без средств? На эти и другие вопросы ведущего "Правды.Ру" Игоря Буккера ответила заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских.

Читайте начало интервью: Миграционная политика России при пандемии

— Ольга Сергеевна, было сообщение, что у мигрантов будут проверять вакцинацию. Видимо, COVID повлиял на такое решение. Как эта система должна работать?

— Эта система — не новая, она существует очень давно. Первое распоряжение было принято Минздравом много лет назад, в 15-м году оно было несколько изменено. Есть список инфекционных заболеваний. Это такие заболевания, как туберкулез — самая большая угроза, ВИЧ, сифилис и лепра.

Если какое-то из них у человека имеется, то ему не выдается разрешение на работу. Чаще всего за этим следует депортация. Единственное исключение — разрешили работать с ВИЧ тем людям, у которых тут есть семья.

В список добавили Ковид

В июне нынешнего года был издан дополнительной приказ, на основании которого к этим инфекциям еще добавляется и COVID-19.

Не только трудовой мигрант, но и каждый иностранец, желающий получить разрешение на временное проживание, сначала обязан пройти медицинское освидетельствование. Делается, в том числе флюорография легких на предмет выявления туберкулеза, анализ крови на предмет выявления инфекций. Теперь проводится и ПЦР-тест на выявление COVID.

Это — совершенно разумные меры. Очень многие страны это предпринимают для того, чтобы как-то обезопасить свое население.

— Мигранты должны приезжать с медицинским заключением со своей родины и еще проходить дополнительную проверку у нас?

— У нас проводится тестирование. Они должны в самолет садиться, уже имея справку. Все равно, когда человек приезжает сюда и обращается за оформлением на работу, он проходит медицинское освидетельствование в российской медицинской организации.

Это возможно сделать прямо в миграционном центре "Сахарово". Там есть эти услуги. Можно пройти все это практически в течение нескольких часов. Только после этого уже можно оформлять необходимые документы для легального пребывания на нашей территории.

— На это, видимо, дополнительные средства выделялись?

— Ну уж нет, за это платят сами мигранты. Ничего бесплатно иностранным гражданам мы не даем, напротив, мы с них получаем очень большие деньги в виде ежемесячных платежей за патенты.

Мигранты за все платят сами

Они платят порядка 3500 рублей за оформление необходимых документов, в том числе туда входит медицинское освидетельствование. Это может только в сторону увеличения корректироваться.

Есть статистика освидетельствования иностранных граждан, прибывающих в Россию. Она показывает, что по ВИЧ у них показатели существенно ниже, чем у россиян.

По туберкулезу у них есть проблемы, потому что к нам в основном едут люди из стран, где ситуация еще более сложная, чем в у нас. Россия — неблагополучная страна по туберкулезу, но страны Центральной Азии имеют еще худшую ситуацию, поэтому нам нужно об этом беспокоиться.

Поэтому все трудовые мигранты обязаны проходить такое тестирование. Наше собственное население тестируется только при необходимости, а постоянно проверяются только определенные категории лиц, которые работают с пищевыми продуктами, с детьми, с людьми.

— Наши зрители спрашивают, что делать иностранному гражданину, если у него есть все разрешения, но он потерял работу, а найти новую в условиях карантинных ограничений сейчас бывает сложно. Что можно посоветовать?

— Нужно, видимо, предпринять усилия для того, чтобы найти какую-то другую работу. Работа на самом деле есть.

Уже весной, когда стало понятно, что большое количество иностранных граждан оказались заперты в наших границах, был издан Указ Президента Российской Федерации "О временных мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции".

Он — как раз о том, что, если у человека такая трудная жизненная ситуация, истекает срок действия документов, какие-то еще проблемы, то люди имеют право обратиться за патентом, даже если при въезде они указали в миграционной карте другую цель въезда.

Работодателям, соответственно, разрешено нанимать на работу людей с документами, полученными в условиях действия этого указа.