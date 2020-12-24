В России могут заблокировать популярные соцсети

Депутаты Госдумы сделали ещё один шаг к упрощению блокировки иностранных сайтов и популярных соцсетей.

Переложили ответственность

По инициативе депутатов Сергея Боярского, Андрея Альшевских и Александра Хинштейна Государственная Дума одобрила в третьем (окончательном) чтении законопроекты, которые возлагают ответственность за распространение незаконного контента на владельцев социальных сетей и других интернет-ресурсов с посещаемостью российскими пользователями более 500 тысяч за сутки. Власти смогут блокировать провинившихся и за "цензуру против российских СМИ".

С 1 февраля 2021 года, если изменения в законодательстве одобрит Совет Федерации и президент России поставит свою подпись, администрации соцсетей под угрозой финансовой ответственности будут обязаны сами находить и блокировать "недопустимый контент", в перечень которого, в частности, входят:

информация об изготовлении наркотиков и их правильном употреблении;

порнографические материалы;

способы совершения самоубийства и призывы к нему;

реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино;

призывы к участию в несогласованных массовых акциях;

"выражение неуважения к государству в неприличной форме".

Взрывоопасный котёл

Если по теме наркотиков, суицидальных агиток и распространения порнографии возражений не наблюдается, то вот высказаться во всю амплитуду "великого и могучего", видимо, станет совсем проблематично.

На фоне ужесточения законодательства России в отношении протестных мероприятий лишить россиян ещё и возможности оставлять отзывы в социальных сетях о непомерной заботе государства об их благополучии — это попросту закупорить котёл эмоций, который может и взорваться офлайн.

Уже вовсю применяется закон, запрещающий оскорблять власть, но чтобы отследить все посты и комментарии, властям пришлось бы создавать целые армии интернет-ищеек. Весьма сомнительно, что возложение обязанностей на владельцев соцсетей цензурировать всю информацию, размещаемую пользователями в тех же Facebook или Instagram, будет воспринята иноземцами благожелательно.

Зарубежными соцсетями отрабатываются от и до все ступени блокировки, которые касаются общепринятой деструктивной информации. Единственной лазейкой для оскорблений или намёка на проявление неуважения к пользователю соцсети является его принадлежность к сообществам политиков и представителей власти. Критика политического бомонда, властей и призывы к протестам для демократических стран также неприкосновенны, как и для индусов священное парнокопытное.

Обречённые на блокировку

Идея с законом о блокировке интернет-ресурсов за ограничение доступа к российскому информационному контенту из-за введённых против страны санкций поможет воплотить давнее желание властей ликвидировать саму возможность отечественным пользователям делиться своими мыслями в популярных западных социальных сетях.

Роскомнадзор получит право полностью или частично блокировать иностранные интернет-площадки за цензурирование контента российских СМИ. Ограничивать представительство в России западных соцсетей и других интернет-ресурсов станут по представлению Генеральной прокуратуры по согласованию с МИД России.

Планируется создать список интернет-злодеев, "причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан РФ", в который по совокупности недовольства властей весьма вероятно попадут:

Twitter;

Facebook;

YouTube.

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей Александр Широких предложил выход из складывающейся ситуации:

"Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими!"

Разумеется, пользоваться российскими можно, вот только почему-то попытка пересадить больших начальников на автомобили "Волга" так и не удалась. Отечественные деловые костюмы по-прежнему не в моде у российской политической элиты. Да и дети некоторых образцово-показательных патриотов отчего-то получают образование за пределами Родины и предпочитают жить подальше от хруста духовных скреп.

Действенный инструмент тоталитаризма

Один из инициаторов новых ограничений депутат от "Единой России" Сергей Боярский заявил, что изменения в законодательстве создают "действенный инструмент сдерживания и защиты нашего цифрового суверенитета". Политик, который в своё время мило исполнил песенку про динозавриков, отчего-то уверен, что блокировать отечественные и зарубежные интернет-ресурсы никто не будет.

Обещать — не значит жениться. Да и депутат, видимо, запамятовал, чем закончилась попытка блокировки Telegram. В желании прищучить владельца этого популярного мессенджера была выведена из строя вся система сетевого взаимодействия. Вероятно, мало кто подсчитал убытки от этого мероприятия, в том числе и для российских компаний.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный полагает, что принятие подобных законов — это "вариант цензуры под видом борьбы с цензурой". Его коллега из ЛДПР Андрей Свинцов считает, что "Единая Россия" подобными инициативами подготавливает почву для грядущих в 2021 году выборов в Государственную Думу:

"Внутрь хорошего законопроекта вводятся нормы, которые позволяют блокировать всё что угодно. И когда это делается за полгода до выборов, мы понимаем, зачем это делается. Будет ли воспринята жёсткая критика действующей власти депутатом на митинге как "общественная опасность"? Если он будет рассказывать об этом на личной странице, за это его будут блокировать, а это подрыв избирательной кампании".

С большой долей вероятности можно предположить, что иностранные соцсети попросту проигнорируют положения нового российского законодательства и будут заблокированы властями. Наивно полагать, что блокировками западных интернет-ресурсов можно будет возбудить непомерную любовь избирателей на грядущих выборах. Критику власти и откровенное возмущение граждан не заблокируешь. Чем тотальный контроль обернулся для Советского Союза, наглядно показала печальная практика.