Счастье граждан — главная цель государства. Почему не у нас?

Подходящий к концу 2020 год вряд ли можно отнести к разряду благополучных и счастливых. Было бы грустно перечислять постигшие нас напасти. Не лучше ли поговорить о счастье?

Задача сделать человека счастливым не входила в план сотворения мира, говорил Зигмунд Фрейд. Тем не менее находятся в мире страны и политики, которых этот вопрос стал серьёзно занимать. Одним из ярких примеров является затерянное в гималайских горах королевство Бутан, в национальной политике которого одним из главных ориентиров является удовлетворенность жизнью граждан. В Конституции Бутана записано, что счастье его граждан — это главная цель государства. За её претворением в жизнь строго бдит министерство счастья.

Кому-то всё это может показаться неуместной шуткой: разве можно такую неуловимую субстанцию, как счастье, "внедрять в жизнь” с помощью чиновичьего аппарата? Однако бутанцы как истинные буддисты, не отягощенные стандартными клише, решили взять быка за рога и стали замерять в стране не валовой внутренний продукт (ВВП), а валовое национальное счастье (ВНС). Измеряется оно с помощью девяти показателей:

здоровье,

психологическое самочувствие,

использование времени,

хорошее управление,

образование,

культура,

экология,

качество жизни

и социальные контакты.

Не очень богатым жителям Бутана приходит на помощь философский подход к жизни. Для них важен контроль над своим умом и своими желаниями.

Счастье становится намного более реальным, если не завидовать другим, быть довольным тем, что имеешь, сочувствовать и делиться.

Роль государства они видят в том, чтобы создать необходимые условия для счастья: например, оказывать всемерную заботу о здоровье и образовании граждан. Как показывают результаты опросов, 91% жителей Бутана располагаются в диапазоне от "просто счастливых” до "глубоко счастливых”.

Идею государственной политики в области счастья подхватили и в Объединенных Арабских Эмиратах, где в 2016 году было создано министерство счастья и благосостояния. Возглавила его молодая женщина Охуд аль Руми, которая решительно взялась за претворение в жизнь "национальной программы счастья и позитива”. Она отправляет своих сотрудников в университеты Беркли и Оксфорда для повышения квалификации, учредила медаль "Герой счастья”, организует контроль за другими ведомствами на предмет соответствия критериям "создания социального блага и удовольствия”.

Министерства счастья учредили даже в двух очень бедных штатах Индии. Одним из инициаторов выступил глава штата Мадхья-Прадеш — приверженец йогического учения, изучавший ранее философию, Сиврай Сингх Чухан. Специфическое ведомство призвано разработать "инструменты счастья” и создать экосистему, способствующую реализации способности людей испытывать внутреннее ощущение благополучия.

Между Россией и Финляндией — дистанция огромного размера

Традиционно о благополучии населения в 156 странах мира свидетельствует World Happiness Report, который готовят эксперты Глобального партнёрства в интересах устойчивого развития ООН. Россия два года назад занимала в данном рейтинге 59-е место, но постепенно стала сдавать свои позиции и оказалась в настоящее время на 73-м месте. Зато наш северный сосед Финляндия в третий раз подряд возглавила рейтинг самых счастливых стран мира.

Если говорить о критериях, которыми руководствуются авторы World Happiness Report, то их шесть:

ВВП на душу населения,

масштабы социальной поддержки,

ожидаемая продолжительность жизни,

возможность граждан самостоятельно принимать жизненно важные решения,

щедрость

и доверие к бизнесу и властям.

Как утверждает заведующий Международной лабораторией позитивной психологии личности и мотивации НИУ ВШЭ, доктор психологических наук Дмитрий Леонтьев, оценка того, насколько счастлив человек, определяется как средняя степень дистанции между тем, что человек желает и что у него реально в жизни происходит.

Проще говоря, счастье — это совпадение желаемого с действительным. Материальное благосостояние влияет на уровень счастья человека, но лишь до того момента, когда его базовые потребности удовлетворены в полной степени.

Финнам "легко” прослыть счастливыми:

их страна входит в число самых богатых стран мира по ВВП на душу населения,

низки уровни бедности и преступности,

уровень материнской смертности — один из самых низких на планете.

В аналитическом центре Next Era секрет финского счастья объясняют в экспериментальном подходе правительства к созданию благополучия в стране, проведении тщательных исследований в сферах здравоохранения, образования и занятости. Успешным стал, например, эксперимент в сфере образования, характерной чертой которого является предоставление детям большой свободы. Благодаря тому, что государство создаёт необходимый фундамент для хорошей жизни, рядовые граждане могут сосредоточиться на своих собственных целях.

Между тем, на падение индекса счастья россиян указывает также глобальный опрос международной ассоциации независимых исследовательских агентств Gallup International. Если в мире этот индекс равен 48 п. п., то в России — всего 24 п. п.

Два года назад индекс счастья россиян даже немного превышал среднемировой.

Составители индекса отмечают, что в его основе нет прямой зависимости от доходов населения, большее значение имеет ощущение развития и справедливости.

Что произошло с настроением россиян? Прошла эйфория от воссоединения Крыма с Россией? Ухудшились ожидания в связи с повышением пенсионного возраста и НДС? Здесь необходимы серьёзные исследования, но и без них очевидно, что ожидания наступления стабилизации и улучшения жизни у россиян в глубоком минусе.

Ведомство нового типа на Камчатке

По идее, счастье населения — это и есть конечная цель государственной политики. Очень сомнительно, что успех в этом направлении можно оценить с точки зрения ключевого показателя экономического развития, которым является ВВП. Ведь он не учитывает распределение благ.

Рост ВВП никак не доказывает отсутствие неравенства и социального напряжения в обществе. Поэтому вполне оправданы старания экспертов расширить набор инструментов для измерения благополучия в государстве.

Например, Всемирный экономический форум в Давосе разработал индекс инклюзивного развития, который учитывает не только ВВП, но ещё коэффициент Джинни, показывающий степень расслоения общества, коэффициент демографической нагрузки на экономику, уровень государственного долга — всего 11 параметров.

Отдельные российские политики с недавних пор стали положительно отзываться о новаторском опыте некоторых стран мира, ступивших на стезю осчастливливания своих граждан.

Бывший глава минэкономразвития Максим Орешкин говорил о важной роли счастья каждого человека, так как растёт "влияние, которое каждый конкретный человек оказывает реализацией своих идей на экономику”.

О том, что при анализе развития страны наряду с ключевыми экономическими показателями стоит учитывать уровень счастья, говорил глава Счётной палаты Алексей Кудрин.

Властям России не мешало бы просчитывать, как принимаемые решения и их реализация скажутся на уровне счастья наших граждан. Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко одобрительно отозвалась об опыте работы министерства счастья в ОАЭ, которое может наложить вето на готовящиеся нормативные акты, не отвечающие установленным критериям.

Есть у нас и один глава региона, начавший смелый эксперимент в духе времени. Новый губернатор Камчатки Владимир Солодов объявил о создании министерства социального благополучия и семейной политики — коротко, министерства счастья. Его сотрудники будут помогать людям, попавшим в трудные жизненные ситуации. По словам Солодова, надо не просто заниматься проблемами людей, а делать их благополучными, счастливыми и таким образом совершить качественный скачок от "министерства обиженных и обездоленных” к ведомству нового типа.