От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде

В Санкт-Петербурге придумали адаптированную к новым реалиям встречу Нового года — питерцам предложили отметить праздник в поезде.

В Питере гостям не рады

Глава городского управления Роспотребнадзора Наталия Башкетова порекомендовала жителям Санкт-Петербурга не покидать город в связи с большой нагрузкой на систему здравоохранения. В Северной столице, по сообщениям некоторых СМИ, стремительно сокращается свободный коечный фонд.

Первый заместитель комитета Санкт-Петербурга по здравоохранению Андрей Сарана заявил, что питерские стационары работают на пределе своих возможностей. Правда пока городские власти не видят надобности в перепрофилировании медучреждений под "ковидные" нужды.

Не планируют и официально закрывать город на въезд и выезд, а купировать проблему пытаются, в частности, вводом дополнительных ограничений, в том числе и на посещение баров и ресторанов. На фоне тесного контакта граждан в метро и наземном транспорте, некоторые решения выглядят несколько неоднозначными.

Туристы, которые планировали поездки в Санкт-Петербург на Новый год, стали массово аннулировать заранее купленные путёвки. Идея стимулировать кешбэком туристические поездки по России, чтобы поддержать отрасль в трудное время, может и не воплотиться.

Музеи Санкт-Петербурга в праздники работать не будут, и городские власти призвали россиян не посещать Северную столицу в новогодние каникулы. Питерские ограничения, которые фактически сделали посещение города бессмысленным, могут сказаться и на других регионах. Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина посетовала:

"Туроператоры полагают, что туристы ещё успеют переориентироваться на другие направления. Однако есть опасения, что инициатива властей Петербурга может притормозить новогодний спрос в целом или даже вызвать цепную реакцию запретов в других регионах".

В Новый год на поезде

В городе на Неве всё-таки нашли возможность несколько скрасить последствия ограничений. В Новый год питерцам предлагают отправиться в увлекательное путешествие на туристическом поезде из Санкт-Петербурга в Санкт-Петербург. В предложении компании-организатора говорится:

"Компания "Гранд Сервис Экспресс" открыла продажи билетов на новогодний поезд № 927/928 по маршруту Санкт-Петербург — Санкт-Петербург с остановками в Великом Новгороде, Чудове, Петрозаводске и горном парке "Рускеала". В составе поезда двухэтажные вагоны купе и СВ, а также вагон-ресторан. Время в пути составит 28 часов".

Необычный новогодний поезд отправится 31 декабря в 20:00 с Витебского вокзала. В программу тура включены:

праздничный ужин в честь праздника и трёхразовое питание в пути;

развлекательная программа с Дедом Морозом и Снегурочкой.

Будут ли все сказочные символы новогоднего праздника в защитных масках или Дед Мороз обойдётся своей бородой, не сообщается. Путешественников ждут:

встреча Нового года в Великом Новгороде;

чай из самовара с местной выпечкой в Чудове;

прогулка по набережной Онежского озера и по городскому парку в Петрозаводске;

посещение горного парка "Рускеала" и световое шоу.

Пакетная стоимость тура с питанием, развлечениями и самим проездом в купейных вагонах составит 25 тысяч рублей с человека. СВ обойдётся дороже — 45 тысяч рублей. При этом для детей до десяти лет предлагается специальный тариф, а дети до пяти лет могут насладиться туром бесплатно, но без предоставления места.

По итогам поездки в Новый 2021 год компанией-организатором, вероятно, будет принято решение о регулярности подобных туров. Возможно, во внимание примут и степень распространения коронавируса в тамбурах сказочного поезда.

Номенклатурный разнотык

В контексте вводимых властями ограничений из-за эпидемии коронавируса, уместно вспомнить одно из почти забытых слов, которое любезно напомнил общественности экс-президент России Дмитрий Медведев — разнотык.

С одной стороны, гражданам перекрывают возможность посещать предприятия общепита и музеи. С другой, продолжает работать городской транспорт, и федеральные телеканалы транслируют всевозможные концерты, где в зрительном зале радостно хлопают в ладоши "ковид-диссиденты", включая и высокопоставленных.

Гражданам сулят кешбэк при покупке туров по России, но при этом одновременно на местах вводят ограничения, которые более походят на радостную перспективу посещения Лувра с завязанными глазами.

Вероятно, так называемое горизонтальное мышление заставляет больших региональных начальников лишать малый бизнес заработка и самого смысла своего существования. Надо же генерировать статистику принятых мер по борьбе с пандемией, а метрополитен закрывать нельзя. На чьём ещё примере продемонстрировать решительность властей, как не на самых слабых.

По идее, если ограничиваешь — компенсируй. Причём не возможностью получения кредита, который всё равно придётся отдавать, не имея шансов его отработать, не налоговыми послаблениями на суммы, которые предпринимателям, может быть, и не суждено увидеть в своей кассе, а реальными деньгами.

Раз Россия — великая держава, то и стоило бы не только выезжать за счёт нещадной эксплуатации исторического прошлого и обещаний светлого будущего, но и вплотную заняться настоящим.

Праздничный висельник

Пока владельцы баров и ресторанов Санкт-Петербурга оплакивают свой бизнес, утром 21 декабря 2020 года иркутские предприниматели установили перед зданием областного правительства импровизированную виселицу с болтающимся в петле манекеном с табличкой "Бизнес". На импровизированном бизнес-трупе были замечены плакаты с надписями:

"кредиты";

"налоги";

"электроэнергия".

Так бизнесмены Иркутска выразили своё отношение к введённым властями города ограничениям. Возможно, пока предпринимателям ещё не пришла в голову идея запустить туристический транссибирский экспресс. Правда может статься, что у пассажиров не найдётся денег даже на общий вагон.