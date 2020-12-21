История рождественской ели: от египтян до Германии

Советская новогодняя ёлка — наследница рождественской ели, которая, в свою очередь, наследовала традиции немцев и символический обычай древних египтян и римлян украшать жилище вечнозелёными растениями.

Истоки происхождения праздника с зелёной красавицей

Круглогодично зелёные растения пользовались особым почётом в зимнее время, когда природа как бы замирала. Задолго до зарождения христианства, украшая на праздник свои жилища ветками сосен и елей, люди думали защититься от тлетворного влияния злых духов, от напастей, болезней, призраков и ведьм.

Поклонявшиеся богу Солнца Ра древние египтяне вывешивали зелёные пальмы, которые символизировали победу жизни над смертью. В декабрьские дни, приходившиеся на время зимнего солнцестояния, римляне отмечали Сатурналии в честь бога земледелия Сатурна. Обменивались подарками и украшали свои дома и храмы вечнозелёными ветками.

Жрецы древних кёльтов друиды также не брезговали приносить в свои храмы вечнозелёные ветви как символ вечной жизни. Скандинавские викинги верили, что бог весны и света Бальдр возродится, когда из морской пучины возникнет новая зелёная земля.

Германия — родина рождественской ёлки и коммунизма

Современная европейская (отчасти даже уже мировая) традиция ставить дома на Рождество нарядную ёлку возникла в XVI столетии в разрозненных германских княжествах.

По одной из легенд, однажды Мартин Лютер, возвращаясь домой зимним вечером, сочинял очередную проповедь. Реформатор остолбенел, когда увидел мерцающие сквозь вечнозелёные ветви звёзды. По причине отсутствия в те времена фотоаппарата, дабы передать неземную красоту членам своей семьи, он установил на воздвигнутой в главной комнате ёлке зажжённые свечи. Видимо, протестантам пожары были не страшны.

Как подметил Лев Толстой, паблисити Шекспиру сделали немецкие романтики, которые перевели произведения драматурга со староанглийского на доступный для образованных европейцев немецкий язык. Теперь алаверды перешло к Британии. Королева Соединённого королевства Виктория, вышедшая замуж за немецкого принца Альберта, настолько была влюблена в своего принца-консорта, что позволила супругу порадовать их совместно нажитых детей рождественской ёлкой на немецкий лад.

Помимо германских земель, украшать ёлку на Рождество стало модным в Нидерландах, Италии и особенно среди аристократии Москвы и Петербурга.

В 1848 году, когда многие европейские страны сотрясались от революций, а за подписью Карла Маркса и Фридриха Энгельса увидел свет "Манифест коммунистической партии", праздничные рождественские ёлки стали обыденным явлением в домах англо-саксонских обывателей:

англичан,

американцев,

канадцев.

Святоши-лицемеры Новой Англии

В отличие от европейцев жители Нового Света страдали от гигантомании. Вместо принятых в Европе метровых ёлок в высоких залах североамериканских штатов ставили ёлки так, чтобы их верхушки касались самого потолка. Настолько прижилась эта мода! А ведь прошло всего-то ничего. Еще в 1830-е годы американцы удивлялись немецким колонистам в Пенсильвании, украшавшим ели на Рождество, а десятилетие спустя почти вся Америка отвернулась от рождественской ёлки, как от языческого символа.

Ноги росли от ханжества пуритан Новой Англии.

Один из отцов-пилигримов и губернатор Плимутской колонии на территории современного Массачусетса Уильям Брэдфорд (William Bradford) писал, что он весьма старался искоренить pagan mockery — "языческое глумление" над соблюдением этого обряда, наказывая любое легкомыслие.

Влиятельный лорд-протектор Англии, Шотландии и Ирландии Оливер Кромвель проповедовал против "языческих традиций" рождественских гимнов, украшения деревьев и любого радостного выражения, оскверняющего "это священное событие". В 1659 году Генеральный суд штата Массачусетс принял закон, согласно которому любое празднование 25 декабря (кроме церковной службы) считается уголовным преступлением. Штрафовали даже за развешивание украшений. И лишь в XIX веке приток немецких и ирландских иммигрантов сломил противодействие пустосвятов-пуритан.