Рынок труда во всём мире страдает от повсеместного несоответствия квалификаций работников запросам работодателей.
Причиной этого является так называемая квалификационная яма, которая оборачивается шестипроцентным налогом на мировую экономику в виде потери производительности труда. Во времена пандемии это несоответствие стало совершенно очевидным.
По мнению экспертов, к 2025 году потери мировой экономики буду составлять 18 трлн долларов ежегодно из-за квалификационного несоответствия работников.
В РФ такое несоответствие профессиональных навыков наблюдается у 34 миллионов работников, заявили эксперты Boston Consulting Group (BCG).
Сегодня около 1,3 миллиарда человек во всём мире работают на должностях с несоответствием квалификации в ту или иную сторону. В некотором смысле этому процессу способствуют развитие технологий и трансформации рынка труда.
Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) прогнозируют, что к 2025 году 85 миллионов рабочих мест могут исчезнуть "из-за сдвига в разделении труда между людьми и машинами". Хотя в перспективе может появиться 97 миллионов новых рабочих мест, "адаптированных к новому технологически обусловленному рабочему ландшафту". Но навыки работников потребуются совсем другие.
К тому же многое зависит от положения дел стране. Кое-где доля несоответствия навыков работников задачам рынка труда ниже, чем в среднем по миру. Нормальное положение вещей сегодня фиксируется в США, Франции и Дании, где несоответствие навыков затрагивает только 35% работников. Такой показатель в Германии составляет 37%, а в Австралии — 39%. В России же он достигает 45%.
По данным сервиса "Работа.ру", около 64% россиян не работают по специальности. Из них 40% никогда не занимались тем, чему их учили в вузе или училище.
При этом россияне к учёбе относятся позитивно — но в стране высочайший уровень "трудовой бедности" из-за слабой социальной и профессиональной мобильности работников.
Фактически сегодняшний молодой человек должен быть готов сменить около пяти специальностей в течение своей профессиональной жизни. И без повышения квалификации не обойтись.
Аналитики предлагают правительствам заняться массовым переобучением, поскольку более 90% работодателей по всему миру ожидают от своих сотрудников приобретения новых компетенций.
Так что квалификационная яма — это очень большая проблема не только граждан, но и государства. В будущем возможны принципиально другие решения, например, работодатели могут сотрудничать с профильными вузами и получать нужных им специалистов.
Опять же работодатели вполне способны выделить ресурсы на открытие собственных корпоративных университетов внутри компаний.
Как пояснила заместитель руководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, подобная ситуация в России является типичным случаем неправильных рыночных сигналов.
В том же СССР был переизбыток инженеров и технических вузов, которые сегодня государство пытается объединить. В 90-е стартовало перепроизводство юристов и экономистов, которые, кстати, сейчас уже не котируются без пачки сертификатов о повышении квалификации.
И эта проблема будет осложнять жизнь многим ещё много лет — примерно столько, сколько она не решалась.
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