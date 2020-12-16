Половина работающих россиян не соответствует занимаемой должности

Рынок труда во всём мире страдает от повсеместного несоответствия квалификаций работников запросам работодателей.

Причиной этого является так называемая квалификационная яма, которая оборачивается шестипроцентным налогом на мировую экономику в виде потери производительности труда. Во времена пандемии это несоответствие стало совершенно очевидным.

По мнению экспертов, к 2025 году потери мировой экономики буду составлять 18 трлн долларов ежегодно из-за квалификационного несоответствия работников.

В РФ такое несоответствие профессиональных навыков наблюдается у 34 миллионов работников, заявили эксперты Boston Consulting Group (BCG).

Сегодня около 1,3 миллиарда человек во всём мире работают на должностях с несоответствием квалификации в ту или иную сторону. В некотором смысле этому процессу способствуют развитие технологий и трансформации рынка труда.

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) прогнозируют, что к 2025 году 85 миллионов рабочих мест могут исчезнуть "из-за сдвига в разделении труда между людьми и машинами". Хотя в перспективе может появиться 97 миллионов новых рабочих мест, "адаптированных к новому технологически обусловленному рабочему ландшафту". Но навыки работников потребуются совсем другие.

К тому же многое зависит от положения дел стране. Кое-где доля несоответствия навыков работников задачам рынка труда ниже, чем в среднем по миру. Нормальное положение вещей сегодня фиксируется в США, Франции и Дании, где несоответствие навыков затрагивает только 35% работников. Такой показатель в Германии составляет 37%, а в Австралии — 39%. В России же он достигает 45%.

По данным сервиса "Работа.ру", около 64% россиян не работают по специальности. Из них 40% никогда не занимались тем, чему их учили в вузе или училище.

При этом россияне к учёбе относятся позитивно — но в стране высочайший уровень "трудовой бедности" из-за слабой социальной и профессиональной мобильности работников.

Фактически сегодняшний молодой человек должен быть готов сменить около пяти специальностей в течение своей профессиональной жизни. И без повышения квалификации не обойтись.

Аналитики предлагают правительствам заняться массовым переобучением, поскольку более 90% работодателей по всему миру ожидают от своих сотрудников приобретения новых компетенций.

Так что квалификационная яма — это очень большая проблема не только граждан, но и государства. В будущем возможны принципиально другие решения, например, работодатели могут сотрудничать с профильными вузами и получать нужных им специалистов.

Опять же работодатели вполне способны выделить ресурсы на открытие собственных корпоративных университетов внутри компаний.

Как пояснила заместитель руководителя аналитического центра "Альпари" Наталья Мильчакова, подобная ситуация в России является типичным случаем неправильных рыночных сигналов.

В том же СССР был переизбыток инженеров и технических вузов, которые сегодня государство пытается объединить. В 90-е стартовало перепроизводство юристов и экономистов, которые, кстати, сейчас уже не котируются без пачки сертификатов о повышении квалификации.

И эта проблема будет осложнять жизнь многим ещё много лет — примерно столько, сколько она не решалась.