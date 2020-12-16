Суверенная демократия позволит говорить только о погоде

Суверенная демократия планомерно сужает темы для дискуссий в обществе и воскрешает советские фантомы политических репрессий.

Крамольные шторы

В Минске отец семейства, имя которого ближайшие родственники не стали раскрывать журналистам, решил наказать своих взрослых детей. Мужчина вызвал милицию прямо домой из-за того, что его родные покрасили шторы в одной из комнат в красный и белый цвета прежнего флага независимой Белоруссии — символа протестов в стране.

Ольга, дочь яростного сторонника Александра Лукашенко, рассказала, что она проживает в квартире вместе с отцом, братом, его женой и сыном. Когда под их окнами 6 декабря 2020 года ОМОН жёстко задерживал протестующих, они с братом были настолько шокированы увиденным, что решили именно таким способом выказать поддержку своим соотечественникам.

Отец был вне себя от ярости и решил донести властям на "врагов народа". Ольга вспоминает тот впечатляющий день:

"Его, наверное, всё в тот день взбесило окончательно. Внезапно отец пришёл к нам и сказал: "Я вызвал милицию". Мы сначала подумали, что это шутка, но когда раздался звонок в дверь и за ней были двое милиционеров в штатском, мы оказались в шоке".

Бодрые силовики, или "красавцы", как их ласково называет Александр Лукашенко, принялись за дело:

определили произошедшее как одиночный пикет;

сфотографировали шторы;

сообщили брату и сестре, что передадут отснятое в суд.

В создавшейся ситуации близким родственникам пришлось договариваться с милицией. Наслушавшись ужасов от минчан, которые прошли через горнило суверенной демократии на улицах белорусской столицы и в изоляторах временного содержания, брат и сестра попросили силовиков удалить фото в обмен на то, что крамольные шторы будут уничтожены. Отец был очень недоволен таким щадящим исходом дела. Ольга, получив вторую порцию шока, посетовала:

"Я бы ещё могла понять, если бы он на мою мать вызвал: они в разводе. Но чтобы на сына, дочь и родного внука… Нам очень обидно".

В ожидании решения врачей

Парадигма суверенной демократии, которая исповедуется в Союзном государстве Белоруссии и России, стала всё чаще привносить в существующую реальность хорошо узнаваемые элементы советской действительности.

Как ни стараются лояльные властям массмедиа завуалировать возрождение традиций, переданных нам предками, "ослиные уши" политкомиссаров и борцов с "врагами народа" стали всё активнее вылезать наружу.

Особенно это стало заметно в Белоруссии, когда в стране началась протестная эпопея. Жёсткие заявления президента страны Александра Лукашенко и действия силовиков, подчиняясь третьему закону Ньютона, не дают ослабеть активности протестующих граждан.

В могилёвской больнице, в которой побывал Александр Григорьевич, он в который раз предупредил граждан:

"Никто не должен думать, что Лукашенко руки сложил и всё, он уже все бросил и ушёл. Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: "Всё, Лукашенко, ты своё дело сделал", — до тех пор я буду драться за эту страну".

Лукашенко сообщил белорусским врачам, что у него, кроме Белоруссии, ничего нет. Собственно, мало кто способен похвастаться, что у него есть целая европейская страна. Правда в СМИ не уточнялось, врачам какой специализации Александр Григорьевич изливал душу.

Действие репрессивного механизма в Белоруссии при активной поддержке России со всем арсеналом дремучего агитпропа реанимировало времена, когда любое доносительство стало расцениваться как проявление любви к Родине. Вот только забыли, что:

отдельно взятый политик, стремящийся удержать свою власть в стране, — это не Родина;

его желания и представления о благе для страны — это не воля граждан;

если не действующий глава государства, то значит будет другой, избранный демократически, и мир не рухнет.

СКР научит правильной истории

Пока в Белоруссии не прекращаются протесты и под замес силовиков попадают даже пожилые граждане страны и комнатные шторы, в России обратили внимание на вполне очевидный перегиб в борьбе за "всё хорошее и против всего плохого".

На заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе, один из участников общения с президентом России Владимиром Путиным, обратил внимание главы государства на очевидную проблему.

Новая структура Следственного комитета России (СКР), отдел, который будет бороться с фальсификацией истории, по сути, сможет пресечь любые дискуссии на исторические темы. Открыто обсуждать события прошлого, давать оценки, которые не совпадают с представлениями действующей власти, о том, как оно было, станет просто опасно.

Глава государства признал, что существует опасность вольной интерпретации исторических событий со стороны сотрудников СКР. Правда тут же оправдал подобные действия представителей власти, отметив, что это будет продиктовано "благими намерениями". Следователи, по словам президента России, будут лишь стремиться противостоять тем, кто хочет обелить нацистов и их пособников. Тем не менее Владимир Путин согласился с тревогами Николая Сванидзе:

"Но угрозы, о которых вы сказали, тоже, наверное, имеют место быть. Надо над этим подумать, согласен".

Бык Фаларида

Когда дело касается решений, которые затрагивают взаимоотношения государства и его граждан, всё-таки предпочтительнее думать наперёд. Хотя решение о создании специального отдела в СКР не выглядит непродуманным.

Политические тренды в Союзном государстве Белоруссии и России постепенно сужают пространство для публичного высказывания мнений без риска быть записанными во "враги народа" или в агенты иностранных спецслужб.

Главы Белоруссии и России стараются ласково опровергать тревожные предположения граждан. Правда, находясь внутри быка Фаларида, очень трудно делать вид, что корпус не нагревается, как и считать прогрессом возвращение времён, когда за рассказанный анекдот можно было в лучшем случае влиться в бригаду дармовых строителей Беломорканала. Вероятно, в краткосрочной перспективе безопасно обсуждать можно будет только лишь погоду и достижения, о которых рассказали по телевидению.