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Автор Игорь Буккер

Депутат Боярский: пенсионная реформа — спасение пенсионной системы

Общество

Почему "Единая Россия" всегда голосует за решения, которые возмущают большинство наших граждан, а то и весь народ? Действительно ли нужна была пенсионная реформа и почему? И почему нельзя дать обратный ход? Как устроен Пенсионный фонд? А если обойтись без него? На эти и другие вопросы ответил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Читайте начало интервью: Депутат Боярский: важные вопросы надо решать сообща

Конечно, понятно, что у нас солидарная система и пенсии выплачиваются с отчислений работающих сейчас. Но вот куда-таки делись их деньги?… И откуда брать средства на пенсии, если количество рабочих мест сокращается, а армия безработных растёт?…

— Сергей Михайлович, очень важный вопрос для всех людей — пенсионная реформа. Здесь какие-то подвижки предвидятся, на ваш взгляд?

— Какие тут могут быть подвижки? Она запущена.

— Подвижки — в сторону населения, потому что всем это не нравится, люди очень недовольны и надеются, на ее отмену.

— Я понимаю, что это — очень непопулярное решение. Государственная Дума VII созыва и фракция "Единая Россия" взяли на себя, наверное, первый главный удар по ее реализации.

Мы все понимаем тот груз ответственности — политический и попросту человеческий, который мы разделяем с обществом. Но я не устаю повторять: другого выбора у нас не было.

Спасти пенсии

Речь шла о спасении самого пенсионного института. Не о возможной индексации или не индексации, а о сохранении самой системы в принципе. Многие у нас не совсем понимают, как она устроена.

Есть мнение, которое подогревается, к сожалению, не самыми конструктивными нашими политическими оппонентами, что есть некая кубышка, куда мы с вами отчисляем средства, которая называются Пенсионный фонд.

Мы же туда всю жизнь эти денежки складывали. А теперь где же они? Давайте посчитаем, я туда сложил больше, чем вы мне сейчас платите. Это не так. Пенсионная система у нас — солидарная.

Это значит, что каждое мое сегодняшнее отчисление сразу с колес, через широчайшую систему Пенсионного фонда идет на выплату пенсий сегодняшнего дня.

Рост пенсионеров

Количество пенсионеров у нас в этом году, в следующем растет и в перспективе растет, учитывая и увеличивающуюся продолжительность жизни, и сам факт того, что наше население — пожилое. А количество людей, которые делают отчисления в Пенсионный фонд, находясь в активном трудовом возрасте, сокращается.

Потому что мы находимся в так называемой демографической яме вследствие низкой рождаемости 90-х годов. И соединить несоединимое не получается. Пенсионный фонд и так свой бюджет принимает с дефицитом. Он поддерживается федеральным бюджетом. Так было, по крайней мере, во всех бюджетных процессах, которые были при мне.

Поэтому никакого другого рецепта, чем постепенно увеличивать пенсионный возраст с тем, чтобы мягче и стабильнее сократить эту разницу, ни нашлось. Так что поживем — увидим. Хорошо, что у нас было время сделать это не одномоментно.

Хорошо, что не одновременно все те, кто рассчитывал на пенсию завтрашнего дня, попали в новые условия. На наш взгляд, получилось сделать это как можно плавнее. Понятное дело, что результаты можно будет оценить только спустя какое-то длительное время.

Но я надеюсь, что они будут именно такими, какими их представляло правительство, которое было инициатором этой реформы.

— Лидер ЛДПР Жириновский возродил идею, которую пять лет назад предложили "Пенсионеры России — за социальную справедливость": отказаться от Пенсионного фонда, чтобы деньги напрямую шли людям. Эта идея сейчас приобретает популярность. Как вы это оцениваете?

— Идей — масса. Они обсуждаются практически в постоянном режиме. Это является такой политической платформой самых разных партий. В Государственной Думе представлены четыре партии: "Единая Россия", Коммунистическая партия, ЛДПР и "Справедливая Россия".

У каждой из них есть свои фундаментальные идеи и планы. К сожалению, они не всегда имеют под собой почву в виде средств в федеральном бюджете, необходимых для реализации той или иной затеи.

Например, "Справедливая Россия" вносит альтернативный бюджет — такая небольшая тоненькая книжечка, в которой вроде как простым человеческим языком все очень здорово расписано.

К сожалению, как только происходит профессиональное обсуждение предложенных изменений или каких-то революционных перемен, то оказываться, что не сходится одно с другим. В конечном счете это — только выборочные тезисы. Конечно, бывает, что принимаются, обсуждаются, становятся новеллой.

ЕР — за стабильность

Но в любом случае нет ничего хуже, чем нестабильность. "Единая Россия" всегда выступает за консервативный и коллегиальный подход: давайте заложим вместе, но мы точно будем знать, что мы соберем. И если в новом электоральном цикле 2021 года люди вновь поддержат "Единую Россию", мы займем большинство в Государственной Думе, то будем продолжать курс на стабильность социальных гарантий. Мне кажется, это важнее, чем сиюминутные громкие заявления и даже их частичная реализация на какой-то непонятный краткосрочный период.

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Редактор: Юрий Кондратьев, Куратор: Наталия Красовская
Темы госдума единая россия сергей боярский пенсионная реформа
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