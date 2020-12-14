Президента берёт оторопь от федерального телевидения

Владимир Путин приобщился к просмотру федерального телевидения и признался, что его берёт оторопь от содержания программ.

Оторопь президента

Общественность узнала об отношении президента России Владимира Путина к телевизионным программам, в которых обсуждаются темы дремучей алкашни и половозрелых школьниц на энном месяце беременности.

Во время видеоконференции с членами Совета по правам человека глава государства признался, что когда появляется время разделить с гражданами удовольствие от просмотра отечественного телевидения, то иногда его берёт оторопь. Владимир Путин считает, что необходимо поднять культурный уровень телевизионщиков:

"Я очень рассчитываю на то, что мы постепенно всё-таки будем поднимать этот уровень и не будем шокировать наших людей и корёжить их сознание, а наоборот, будем укреплять".

Сам президент уже говорил, что отдаёт предпочтение телеканалу "Культура", потому что он "хороший и интересный". Глава государства при этом негативно относится к рекламе, которая прерывает трансляции. По словам президента, коммерческие ролики провоцируют его на "неформальную лексику".

Президент не одинок в своих негативных оценках некоторых программ федеральных телеканалов. Немалый объём рекламы, в особенности политической, и правда заставляет отодвинуть в сторону приличные выражения.

Идеологическая дисциплина

Прежние рекорды по частоте выходов, которые ещё лет десять назад прочно значились за женскими гигиеническими средствами, сейчас заместили агитпроповские медиапроекты.

Общественно-политические ток-шоу рассказывают зрителям либо о том, как скоро распадутся на части США и Украина, либо истории о не вполне адекватных соотечественниках и гражданах, которые понятия не имеют о способах контрацепции. Если вдруг и появляется какая-либо критика в адрес властей, то уровнем выше, чем муниципальный, она не поднимается.

Как ни крути, беременных школьниц и скандалистов сейчас обсуждать безопаснее, чем современные отечественные реалии. Может статься, что кто-то ненароком оскорбит власть, не так, как должно, оценит исторические события или затронет чувства верующих в правильность "особого пути".

Постепенно элементом корпоративной культуры лояльных властям телеканалов стала так называемая самоцензура. Схема самосохранения топ-менеджмента сводится к следованию классической парадигме "Как бы чего не вышло!", что постепенно превращает журналистику в банальный и неталантливый агитпроп.

В России вроде как по Конституции запрещена любая цензура. Правда и редакционной политики никто не отменял. В руководстве государственных телеканалов сидят вполне адекватные граждане, которые понимают взаимосвязь количества ассигнованных их предприятиям денежных средств с уровнем соблюдения идеологической дисциплины.

Прожектор импортозамещения

Как только "наверху" появляется новая идефикс, она тут же находит своё воплощение на телеэкране. Давление на сознание телезрителей оказывается куда более увесистое, нежели как в своё время дробила на мозг телепрограмма "Прожектор перестройки", посвящённая любимой "игрушке" последнего генсека Михаила Горбачёва.

Новостное вещание, которое, по идее, должно рассказывать о том, чем живут страна и мир в целом, стало походить на "Прожектор импортозамещения". Интернет-издания и социальные сети живут в одной новостной повестке и системе информационных координат, а федеральное телевидение — в другой.

Две медиалинии пересекаются только тогда, когда происходят события, игнорировать которые при любых раскладах государственным СМИ никак не получается. Причём федеральные массмедиа сразу же предлагают своей аудитории согласиться с "единственно верной" трактовкой произошедшего.

Какая-то часть аудитории безоговорочно верит всему, что рассказывают из телевизора, подчиняясь установке советских времён "В телике же сказали!". Другие же — уходят в интернет, чтобы не утратить навыки самостоятельного мышления, которые, в том числе, формируют личность и позволяют ей развиваться.

Жить по Брежневу

Во времена развитого социализма идеологический отдел ЦК КПСС решал непростые творческие задачи. Важно было постоянно транслировать поддерживающую рекламу неимоверных успехов СССР:

в заготовке силоса и посеве озимых;

в выпуске самых крупных микрокалькуляторов в мире;

в росте благосостояния советских граждан, радующихся баночкам зелёного горошка и майонеза к празднику.

От специалистов по пиару требовалось ёмко, но не сильно навязчиво выделять роль генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева в деле строительства коммунизма. Брежнев редко когда занимал много эфирного времени своими выступлениями. Исключением становились его колоритные речи на партийных съездах, которые в постсоветское время стали кормить отечественных пародистов.

Советские политтехнологи нашли концептуальный выход — гражданам транслировались основные новости от политической элиты под рубрикой "В политбюро ЦК КПСС". И не сильно надоедает маячащий в телевизоре генсек, и в то же время ощущается его присутствие со всем фимиамом "руководящей и направляющей".

Медийный куст

Реинкарнации идеологического отдела ЦК КПСС при нынешней суверенной демократии так и не случилось. И это при том, что государственная система располагает куда более разнообразными инструментами маркетинговых коммуникаций, нежели при советской власти.

Мощь современных информационных технологий поистине глобальна. Правда, как говорится в одном весьма неприличном анекдоте, есть один нюанс. Без интеллектуальной составляющей любой самый мощный компьютер — кусок железа.

Коронавирусная эпопея, которая определила высшее руководство страны в защищённые помещения, лишила аудиторию художественной смены локации и добавила трудностей специалистам агитпропа. Начались повторы мизансцен и перманентное озвучивание одних и тех же тезисов.

Надо признать, что и до начала "ковидного" сидения форма и содержание новостей с "Олимпа" были далеки от совершенства. Пандемия всего лишь стала триггером для формирования благоприятной питательной среды, способствующей вирусному размножению интернет-мемов и соответствующего восприятия главных героев политического телевещания.

Решить проблему творчески, разумеется, возможно, но в отсутствие содержания весьма проблематично. Поэтому практически любое появление на телеэкране высшего руководства страны воспринимается как та самая навязчивая реклама, одной из разновидностей которой справедливо возмущался и сам президент.

Когда же зрителей, как и главу государства, берёт оторопь от рассказов в прайм-тайм о грязном белье известных граждан и навязчивого агитпропа, то в итоге все труды пропагандистов совокупно воспринимаются как некий смысловой куст. Как в советской школе объяснил наш военрук:

"Куст — это совокупность веток, торчащих из одного места".