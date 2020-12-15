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Автор Инна Новикова

Наступающий 2021-й: чем он будет отличаться

Общество

Календарь 2020 года начал обратный отсчёт. И мы все дружно взялись подводить итоги года уходящего и строить планы на новый.

Людей волнуют какие-то их личные успехи, достижения, заработки, здоровье и отношения. Но год 2020-й мы прожили — почти уже прожили — под эгидой проблем всего мира.

Поэтому для всех, конечно, самый главный вопрос, каким будет наступающий 2021 год, насколько он будет отличаться от своего предшественника.

Об этом главред "Правды.Ру" Инна Новикова в студии программы "Точка зрения" побеседовала с известным астрологом, блогером Павлом Чудиновым.

— Отличие 2021-го от года уходящего принципиально. Буквально с января уже фактически начнется большая перестройка. И февраль, март, апрель полноценно раскрывают совершенно новый мир, новый образ жизни.

Главное: если 2020 год звучал как тяжелый груз, который уже невозможно тащить, но это нужно доделать, то 2021-й звучит совершенно по-другому. Он говорит: всё, я не могу уже жить прошлым.

2021-й буквально уже с первых месяцев станет прорывным, мы будем учиться новому, двигаться в новом направлении. И никакие коврижки не смогут удержать людей в старой реальности.

Всё начнёт меняться уже во второй половине декабря 2020 года. Многие ощутят, что огромный пласт тяжести прямо начинает сваливаться с плеч.

Сейчас середина декабря. Пока еще очень напряженная обстановка, и затмение, которое было 14 декабря, — это поток колоссальной энергии с посылом: всё успеть.

Но чем ближе мы подходим к концу года, тем более явно будет ощущаться в теле, что спала тяжесть — 2021 год совершенно про новое.

У многих людей все, что откладывали в 2020 году (потом обучусь, потом займусь, потом сменю работу), начнет реализовываться где-то с февраля.

Январь станет переходным. Мы получим ощущение воздуха, словно нам, наконец, дали кислород. И это не связано с тем, что проблем меньше станет.

Тут важно понимать, что мир очень быстро меняется. Весь 2021 год — это попытка догнать те изменения, те глобальные перестроечные процессы, которые сейчас идут вовсю.

Это касается и глобально мироустройства, и финансовой системы.

Люди окажутся в рамках новых методик работы. Мы никогда за последние лет 8 не учились столько, сколько сейчас будем учиться.

И первая половина 2021-го будет восприниматься в режиме "галопом по Европе": надо все успеть. И главное, 2021-й это будет позволять.

Он фактически говорит о том, что люди начинают заниматься несколькими проектами сразу и одновременно успевают это. В 2020-м задача была одну вещь просто дотащить, а 2021-й — это, повторюсь, чувство свободы, воздуха и много разных проектов.

Но с точки зрения денег он не является стабильным. Все финансовые рынки будут шататься. В плане работы — люди будут искать новые направления, находить новый способ дохода, обучаться этому. Шансов будет — завались.

Но чувства материальной стабильности не будет. Главные материальные тренды появятся только под конец года.

- Все-таки 2020 год, безусловно, был особенный и незабываемый. Была одна большая, огромная проблема. Звезды что-то говорят о таких особенностях или это все в рамках обычного течения вещей нашей жизни?

— Если говорить о моментах, когда нужно подстелить соломку и где нужно быть в 2021 году аккуратнее, то те плюсы, которые я озвучил, местами являются минусами, потому что у многих людей просто уже не останется желания терпеть какой-то напряженный график, терпеть тот стресс, которым был наполнен весь 2020 год.

И они начнут его сбрасывать. И возникнет достаточно хаотический рынок труда.

Представьте, если сейчас люди пытались до последнего как-то работать на работе, которая уже невмоготу. А половина лишилась работы, например, из-за коронавируса.

Все, кто остался, берут двойную нагрузку и в каком-то странном режиме держатся.

И с февраля огромный пласт людей решит: я больше не готов напрягаться, тащить двойную нагрузку…

Люди будут обучаться чему-то новому, но в целом возникнет чувство легкости, и это тот случай, когда оно граничит с некой долей безразличия.

2021-й принадлежит молодежи. В нём очень сильно молодое поколение. Оно фактически является главным двигателем всех процессов 2021-го.

И молодёжь достаточно хорошо себя проявит.

Поначалу появится ощущение хаоса: пришла куча новых людей, у них много свежих идей, как это все сейчас будет работать — местами непонятно. Но в какой-то момент все устаканится и встанет на рельсы.

Но основные кризисы —

  • это середина февраля, где люди готовы на очень резкие изменения в своей жизни;
  • конец июня и достаточно напряженная середина ноября.

Это те три участка, которые просто важно пройти без штормов. Если в личной жизни или на работе будут предпосылки к конфликту — просто надо в эти недели не провоцировать разборки, и тогда год будет пройден более-менее ровно.

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Редактор: Ольга Лебедева, Куратор: Наталия Красовская
Темы астролог павел чудинов
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